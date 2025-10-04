Hanušová zařídila DSK první vítězství v sezoně. Středočešky v Hradci dominovaly

Hráčky DSK Basketball Brandýs ve 3. ligovém kole zvítězily jednoznačně 94:63 v Hradci Králové a připsaly si na pátý pokus první soutěžní vítězství v sezoně. Hradecké svěřenkyně reprezentační trenérky Romany Ptáčkové po porážce s mistrovským USK Praha prohrály i druhý duel.
Celek z Brandýsa po dvou prohrách s Szekszárdem v kvalifikaci Eurocupu nestačil v úvodních dvou ligových utkáních doma i venku na SBŠ Ostrava, v polabském derby ale jednoznačně dominoval. Tým táhla čtyřiatřicetiletá Alena Hanušová, jež nastřílela 29 bodů a přidala 12 doskoků. Dvacet bodů zapsala Andrea Ondroušková.

V druhém utkání porazily semifinalistky minulého ročníku z Chomutova 75:65 nováčka Basket Ostrava a vyhrály i druhý ligový duel. Ostravanky v druhé čtvrtině krátce vedly a v poslední části stáhly náskok domácích na dva body, ale nakonec prohrály i třetí zápas v ročníku.

Chance Ženská basketbalová liga

3. kolo

Sokol Hradec Králové - DSK Basketball Brandýs 63:94 (16:31, 32:48, 48:69)
Nejvíce bodů: Hálová 17, Brabencová a Martišková po 11 - Hanušová 29, Ondroušková 20, Batesová 11.

Levhartice Chomutov - Basket Ostrava 75:65 (17:13, 38:33, 58:48)
Nejvíce bodů: Fučíková 21, Brejchová 14, Krejzová 13 - Kelerová 18, Kaducová 15, Treadwellová 11.

Hanušová zařídila DSK první vítězství v sezoně. Středočešky v Hradci dominovaly

Hráčky DSK Basketball Brandýs ve 3. ligovém kole zvítězily jednoznačně 94:63 v Hradci Králové a připsaly si na pátý pokus první soutěžní vítězství v sezoně. Hradecké svěřenkyně reprezentační trenérky...

4. října 2025  19:55

