Celek z Brandýsa po dvou prohrách s Szekszárdem v kvalifikaci Eurocupu nestačil v úvodních dvou ligových utkáních doma i venku na SBŠ Ostrava, v polabském derby ale jednoznačně dominoval. Tým táhla čtyřiatřicetiletá Alena Hanušová, jež nastřílela 29 bodů a přidala 12 doskoků. Dvacet bodů zapsala Andrea Ondroušková.
V druhém utkání porazily semifinalistky minulého ročníku z Chomutova 75:65 nováčka Basket Ostrava a vyhrály i druhý ligový duel. Ostravanky v druhé čtvrtině krátce vedly a v poslední části stáhly náskok domácích na dva body, ale nakonec prohrály i třetí zápas v ročníku.
Chance Ženská basketbalová liga
3. kolo
Sokol Hradec Králové - DSK Basketball Brandýs 63:94 (16:31, 32:48, 48:69)
Levhartice Chomutov - Basket Ostrava 75:65 (17:13, 38:33, 58:48)