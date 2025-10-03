Kromě jedenadvacetileté Čechové dostaly velký prostor i další mladé hráčky USK. Dvacetiletá Mariana Přibylová ho využila k 16 bodům, devatenáctiletá Eliška Javanská ve svém druhém zápase zaznamenala sedm bodů.
Trutnov ve svých prvních dvou ligových duelech těsně zvítězil, na Královce ale na domácí favoritky nestačil, i když vyhrál o sedm bodů třetí čtvrtinu. Sedmnáct bodů dala v dresu Kary Novozélanďanka Cierra Walkerová, stejně jako nizozemská pivotka USK Emese Hofová, jež přidala 13 doskoků.
Cenný double pro české šampionky. USK slaví zisk evropského Superpoháru
V týmu českých mistryň a šampionek Euroligy debutovala americká rozehrávačka Kaitlyn Chenová, kterou klub představil před zápasem. Třiadvacetiletá Američanka tchajwanského původu, jež má za sebou první sezonu ve WNBA za Golden State Valkyries, se uvedla čtyřmi body.
Další rozehrávačka, Francouzka Pauline Astierová, vstoupila do sezony skvěle a v každém duelu útočí na triple double. Tentokrát zapsala 15 bodů, 10 asistencí, šest doskoků a pět zisků.
Chance Ženská basketbalová liga
12. kolo
ZVVZ USK Praha - Kara Trutnov 100:65 (26:18, 58:31, 73:53)