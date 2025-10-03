Dva dny po triumfu v Superpoháru to USK pálilo. Zářila Čechová, blýskly se mladice

  20:22
Basketbalistky ZVVZ USK Praha dva dny po triumfu v Superpoháru porazily v české lize Trutnov 100:65. V prvním domácím utkání v sezoně byla nejlepší střelkyní devatenáctinásobných mistryň letní posila z Žabin Emma Čechová, jež si připsala 20 bodů a k tomu devět doskoků.
Petra Malíková z USK Praha u míče v zápase s Trutnovem

Petra Malíková z USK Praha u míče v zápase s Trutnovem | foto: Ondřej Kovalčík / ZVVZ USK Praha

Natálie Vlčková z Trutnova střílí na koš USK Praha.
Cierra Walkerová v dresu Trutnova
Emma Čechová, Pauline Astierová a Mariana Přibylová v dresech USK Praha
Pauline Astierová v dresu USK Praha
Kromě jedenadvacetileté Čechové dostaly velký prostor i další mladé hráčky USK. Dvacetiletá Mariana Přibylová ho využila k 16 bodům, devatenáctiletá Eliška Javanská ve svém druhém zápase zaznamenala sedm bodů.

Trutnov ve svých prvních dvou ligových duelech těsně zvítězil, na Královce ale na domácí favoritky nestačil, i když vyhrál o sedm bodů třetí čtvrtinu. Sedmnáct bodů dala v dresu Kary Novozélanďanka Cierra Walkerová, stejně jako nizozemská pivotka USK Emese Hofová, jež přidala 13 doskoků.

Cenný double pro české šampionky. USK slaví zisk evropského Superpoháru

V týmu českých mistryň a šampionek Euroligy debutovala americká rozehrávačka Kaitlyn Chenová, kterou klub představil před zápasem. Třiadvacetiletá Američanka tchajwanského původu, jež má za sebou první sezonu ve WNBA za Golden State Valkyries, se uvedla čtyřmi body.

Další rozehrávačka, Francouzka Pauline Astierová, vstoupila do sezony skvěle a v každém duelu útočí na triple double. Tentokrát zapsala 15 bodů, 10 asistencí, šest doskoků a pět zisků.

Chance Ženská basketbalová liga

12. kolo

ZVVZ USK Praha - Kara Trutnov 100:65 (26:18, 58:31, 73:53)
Nejvíce bodů: Čechová 20, Hofová 17, Přibylová 16, Astierová 15, Malíková 8, Javanská 7 - Walkerová 17, Bellová 15, Bryantová a Chandlerová po 9.

USK Praha – BK KVIS Pardubice

4. 10. • 17:30 • Sportovní hala Folimanka, Praha

