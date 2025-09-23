Devět pohárových klubů, útok USK na 20. titul. Co nabídne basketbalová liga žen

  16:58
V pátek začne 34. ročník basketbalové ligy žen, titul obhajují hráčky ZVVZ USK Praha, které zaútočí na jubilejní 20. triumf v samostatné soutěži a šestnáctý v řadě. Nováčkem desetičlenné soutěže bude tým Basket Ostrava a Chance ŽBL se tak dočká derby s jeho městským rivalem SBŠ. Organizátoři v úterý na tiskové konferenci také uvedli, že zápasy o třetí místo se budou nově hrát jen na dvě výhry.
Michaela Krejzová z Levhartic Chomutov a Dominica Hynková z KP Brno před startem nové sezony Ženské basketbalové ligy. | foto: ČTK

Hráčky USK v uplynulé sezoně kromě domácí soutěže triumfovaly také v prestižní Eurolize. Nově je povede trenér Martin Bašta, který nahradil Natálii Hejkovou, jež se přesunula do role hlavní poradkyně.

„Můžeme se pyšnit, že ženská basketbalová liga je soutěží s nejlepším týmem v Evropě. Kromě USK bojují o účast v Eurolize i Žabiny, které v prvním utkání kvalifikace porazily Zaragozu (81:60) a ve středu je čeká odveta. Věřím, že ji zvládnou,“ uvedl předseda ligy Jakub Večerka.

Výborné Žabiny spláchly španělskou Zaragozu a vykročily směrem k Eurolize

Vedle USK a Žabin se letos zapojí do evropských pohárů také další týmy. KP Brno a Levhartice Chomutov budou hrát Eurocup, v jeho kvalifikaci figurují také SBŠ Ostrava a DSK Basketball Brandýs.

Ostravská SBŠ a DSK Basketball míří zároveň i do Středoevropské ligy (CEWL), kde je doplní pražská Slovanka, Sokol Hradec Králové a Kara Trutnov.

„Mám radost, že se nám daří posouvat týmy do pohárové Evropy. Letos v ní bude startovat rekordních devět z deseti ligových klubů,“ podotkl Večerka.

Liga navazuje na vystoupení českých basketbalistek na letním mistrovství Evropy, kde národní tým obsadil šesté místo. „Po sportovní stránce vstupujeme do soutěže po úspěšném létu. Je to též skvělá vizitka před kvalifikací na mistrovství světa, kde máme šanci postoupit. Našlápnuto máme dobře,“ doplnil Večerka. Boje o šampionát se uskuteční od 11. do 17. března 2026.

Na tiskové konferenci před startem nového ročníku Ženské basketbalové ligy hovoří (zleva) sportovní ředitel soutěže Martin Jakeš, hráčka Michaela Krejzová z Levhartic Chomutov, předseda soutěže Jakub Večerka a hráčka Dominica Hynková z KP Brno.

Nejvyšší ligovou soutěž otevře páteční duel Trutnova a Slovanky (od 18:30). Nováček Basket Ostrava zaujal místo po LOH 2028 Chomutov, který byl jednorázovým projektem ČBF a pomáhal v přípravě mladých hráček na domácí mistrovství světa do 19 let, jež se konalo letos v létě.

„Basket Ostrava splnil veškeré podmínky a my se budeme těšit na další televizní derby. Jedná se o dlouhodobý projekt a ne jen na rok nebo dva. Klub má vizi a dobrou mládežnickou základnu. Věříme, že se podařilo sehnat kvalitní náhradu a bude to důstojný účastník ligy,“ uvedl Večerka.

Jedinou novinkou v herním systému je snížení počtu zápasů v boji o třetí místo. „Základní část se odehraje dvoukolově systémem každý s každým. Poté se přejde na nadstavbovou část, kde prvních pět bude hrát skupinu A1 a druhých pět půjde do A2,“ řekl sportovní ředitel ligy Martin Jakeš.

„Do play off postoupí prvních osm týmů. Čtvrtfinále, semifinále a finále se hraje na tři vítězná utkání. Družstva na 9. a 10. místě hrají o to, kdo se vyhne baráži. Nového mistra budeme znát nejpozději 3. května,“ doplnil Jakeš.

Nejvyšší soutěž bude dál vysílat televizní stanice Nova Sport 1. V plánu je 33 živých přenosů, novinkou bude televizní vánoční speciál, kdy se 28. prosince utkají v brněnském derby KP se Žabinami.

Titulárním partnerem zůstává Chance, s níž představitelé ligy prodloužili spolupráci na další dva roky.

V novém formátu se odehraje také Český pohár. Zatímco v uplynulých dvou sezonách vrcholila soutěž v rámci 100. výročí oslav českého a slovenského basketbalu i se slovenskými týmy, letos budou hrát opět jen české kluby.

„Hraje se ve formátu 3+1. Dopředu byl určený pořadatel, kterým je SBŠ Ostrava, v jeho hale se tak 31. ledna a 1. února odehraje Final Four. Zbylých 22 týmů se utká o tři postupová místa,“ dodal Jakeš.

Yamalův otec zkritizoval Zlatý míč: Největší morální újma! Lamine je nejlepší na světě

Už v osmnácti letech ho zvolili druhým nejlepším fotbalistou světa, což je samo o sobě výjimečné. Jenže jakmile španělský zázrak Lamine Yamal ustoupil vítězi Ousmanu Dembélému, jeho otec zuřil....

23. září 2025  14:05

Juniorský titul v časovce bere Arensová, nejlepší z Češek byla ve Rwandě Špicarová

Časovku juniorek na mistrovství světa v silniční cyklistice v Kigali vyhrála Nizozemka Megan Arensová před Španělkou Paulou Ostizovou, třetí byla Norka Oda Aune Gissingerová. Češky se neprosadily,...

23. září 2025  13:57

