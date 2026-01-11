„Mám radost, že jsme zabrali jako tým a vyhráli. Že to byl Hradec, to je třešnička na dortu. A že po deseti letech, ještě větší,“ uvedl trutnovský trenér Tomáš Veselý.
Jeho tým oplatil soupeřkám středeční porážku ve čtvrtfinále Českého poháru. Boydová po méně výrazných výkonech ukázala, proč byla v předchozím angažmá nejlepší střelkyní chorvatské ligy. Proměnila mimo jiné pět z deseti trojek.
„Čekali jsme, jestli se probere, protože to nebylo ono. Musíme jí dát čas, aby se aklimatizovala nejen na Českou republiku, ale i styl hry. Dneska se předvedla. Doufejme, že to zopakuje i v dalších zápasech, a pak si řekneme, že jsme se trefili,“ řekl Veselý.
Po 17 bodech daly ve vítězném týmu pivotky Kiara Bellová a Julie Chandlerová.
„Nám do utkání nastoupily čtyři dorostenky, věkový průměr máme kolem 21 let a já po hráčkách tím pádem ani nemůžu chtít, aby jejich výkony byly konzistentní. Hrát takové zápasy je pro ně nesmírně cenné, i pro český basketbal je to daleko přínosnější,“ řekla trenérka Hradce Králové a české reprezentace Romana Ptáčková.
Zmiňované hráčky jsou mládežnické reprezentantky Tereza Pavelcová, Julie Pilařová. Ema Kameníková a Nikola Kubínová a až na poslední jmenovanou v nejvyšší soutěži nastupují pravidelně.
Přerušení vítězné série v derby Ptáčkovou nijak zvlášť nemrzelo. „Spíše mě to mrzí z pozice tabulky,“ uvedla. Její tým je sedmý, osmý Trutnov se na něj bodově dotáhl a má zápas k dobru.
Utkání Basket Ostrava - Slovanka byl kvůli rozsáhlé marodce domácího týmu odloženo.
Chance Ženská basketbalová liga
14. kolo
Sokol Hradec Králové - Kara Trutnov 77:81 (20:23, 41:46, 59:64)
Utkání Basket Ostrava - Slovanka bylo odloženo.
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|ZVVZ USK Praha
|14
|14
|0
|1468:767
|28
|2.
|Žabiny Brno
|14
|11
|3
|1152:902
|25
|3.
|SBŠ Ostrava
|14
|11
|3
|1069:1008
|25
|4.
|KP Brno
|13
|9
|4
|1103:967
|22
|5.
|DSK Basketball Brandýs
|14
|7
|7
|1037:1148
|21
|6.
|Levhartice Chomutov
|14
|5
|9
|920:1062
|19
|7.
|Sokol Hradec Králové
|13
|4
|9
|899:963
|17
|8.
|Kara Trutnov
|12
|5
|7
|873:951
|17
|9.
|Slovanka
|13
|1
|12
|840:1153
|14
|10.
|Basket Ostrava
|13
|0
|13
|724:1164
|13