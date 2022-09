Obrozená liga basketbalistek: více peněz klubům, USK zabojuje s rivalem o rekord

256. Tolik zápasů za sebou decimoval tým BK Žabiny (tehdy pod jinými jmény) jednoho soupeře v lize za druhým úžasnou sérií neporazitelnosti, která sahala do dvou tisíciletí (1997 - 2006).

V posledních dvanácti sezonách se mistrovská nadvláda přesunula do Prahy, tým ZVVZ USK je, podobně jako tehdy Moravanky, k neporažení.

Páteční start 17:30 - KP Brno vs. Levhartice Chomutov 18:30 - KARA Trutnov vs. ZVVZ USK Praha

K možnému zisku 13. titulu v řadě (a 17. v samostatné soutěži) vykročí svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové v pátek v Trutnově. Pokud uspějí, zapíší 246. triumf v ŽBL řadě. S loňskými vicemistryněmi Žabinami se utkají poprvé ve třetím kole, historické vítězství si pak mohou zajistit proti stejnému soupeři týden před Vánoci.

„Vidím větší šanci v prvním zápase. Myslím, že USK ještě nebudou kompletní a je tady malá naděje je porazit,“ komentovala příhodné rozlosování Lenka Šoukalová ze Žabin.

„Nemáme co ztratit, můžeme se jen ukázat,“ přihodila nová spoluhráčka Aleny Hanušové. Česká reprezentantka se k Brňankám připojila znovu po osmi letech, naposledy hrála právě za USK.

„Vylosování je náhoda. Věřím, že Žabiny nedají svoji kůži lacino,“ řekl sportovní ředitel soutěže Martin Jakeš. „Žabiny jsou rok od roku silnější, ale to USK také. Byl bych rád, kdyby se jejich šňůra přerušila. Může to udělat i jakýkoliv jiný tým,“ odvětil se nový šéf ŽBL a zároveň generální manažer Žabin Radek Šír.

Nová cena a více peněz

Jméno titulárního partnera ponese i nová Chance cena.

Tou se bude pyšnit hráčka do 23 let, která bude mít v sezoně nejlepší poměr asistencí a ztracených míčů. „Je to relativně nově sledovaná statistika, která bude mít své místo mezi hlavními statistikami na homepage webu ŽBL, její průběžný stav bude komunikován na sociálních sítích i webu soutěže,“ popisoval marketingový ředitel českého basketbalu Martin Peterka.

„Hráčka s vyšším počtem asistencí než ztracených míčů dává „Chance“ svému týmu. Cena je udělována do 23 let a dává tak „Chance“ vyniknout i těm mladším,“ vysvětloval její přínos.

Dvacetileté talenty Eliška Hamzová (s míčem) a Kateřina Zeithammerová (vpravo). Obě by mohly být kandidátkami na novou cenu.

Od spojení se sázkovou kanceláří, která už mimo jiné sponzoruje hokej, házenou či fotbal, si ŽBL liga slibuje zatraktivnění soutěže. „Máme silnějšího partnera než v předchozích letech. Pracujeme na tom, aby se liga marketingově i po sportovní stránce zlepšila,“ komentoval Šír.

„Do ligy přijde více peněz,“ popisoval jednoduše hlavní přínos nového sponzora Jakeš.

„Jedna část půjde do marketingu, takže by měla být ženská liga mnohem více vidět a slyšet. Druhá část sponzorských peněz půjde přímo do klubů, což podle mých informací v minulosti nebylo vůbec, nebo pouze v menší míře,“ konkretizoval.

Reprezentační okna Kvalifikace na EuroBasket 2023 24. - 27. listopadu

9. - 12. února

Měla by se podle něj zvýšit kvalita přenosů ze zápasů na již zažitém serveru TVCOM.cz, nově by navíc všechny měly mít komentář.

„Budeme dělat maximum pro to, aby byly ve všech halách přenosy komentované, což poskytne trošku lepší servis fanouškům,“ vysvětloval.

„Teď je to povinnost. Ale už to máme zabezpečené,“ ujistil Michal Martišek, sportovní manažer Kary Trutnov, že celek z Podkrkonoší výzvu vedení vyslyšel.

„Chance bude nabízet svým klientům na webu a v mobilní aplikaci živé přenosy a samozřejmě se rozšíří i kurzová nabídka. Věříme, že to rozšíří povědomí o ženském basketbalu,“ uvedla mediální zástupkyně společnosti Andrea Žáčková.

Ligový systém čeká oproti loňskému ročníku jediná změna - nebude se hrát skupina vyřazených čtvrtfinalistů o 5. až 8. místo.

Herní systém 10 celků

2x každý s každým v základní části

play off osmi nejlepších na tři vítězná utkání

poražené semifinalistky hrají na tři vítězná utkání o bronz

Druhým ročníkem bude pokračovat Federální pohár, ve kterém se o česko-slovenskou korunu utkají v Hradci Králové čtyři nejlepší týmy z Česka a čtyři ze Slovenska. Bez USK Praha se uskuteční 28. vydání Českého poháru, jehož finále se odehraje v Chomutově.