Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ani kanadská střelkyně se do Prahy nevrátí. USK oznámil konec Carletonové

Autor: ,
  16:36
V týmu českých basketbalových šampionek z USK Praha nebude pokračovat ani Kanaďanka Bridget Carletonová. Stejně jako francouzská reprezentantka Janelle Salaünová končí devětadvacetiletá křídelní hráčka v mistrovském celku po jediné sezoně. Klub o jejím odchodu informoval na svém webu.
Bridget Carletonová během autogramiády basketbalistek ZVVZ USK Praha.

Bridget Carletonová během autogramiády basketbalistek ZVVZ USK Praha. | foto: Luděk Šipla / ZVVZ USK Praha

Janelle Salaünová, Bridget Carletonová, Pauline Astierová, Maite Cazorlaová a...
Bridget Carletonová na tréninku ZVVZ USK Praha.
Bridget Carletonová z USK Praha střílí za tři body ve finále Chance ŽBL proti...
Bridget Carletonová z USK Praha hledá cestu ke koši ve finále Chance ŽBL proti...
28 fotografií

Už dříve oznámila také další francouzská hvězda Valériane Ayayiová, že se do nejlepšího českého celku nevrátí.

Basketbalistky USK opouští opora. Ayayiová oznámila, že se do Prahy nevrátí

Carletonová v současnosti působí ve WNBA v Portlandu, v předchozích sezonách byla hráčkou Minnesoty. V Evropě před příchodem do USK nastupovala za turecký Mersin, který české šampionky porazily ve finále minulého ročníku Euroligy. Prestižní soutěž Carletonová nevyhrála ani s USK, Pražanky při obhajobě prvenství vypadly už v předkole play off se Zaragozou.

K obhajobě českého titulu přispěla Carletonová v průměru 13,3 bodu a 5,2 doskoku na zápas, odehrála 24 utkání. Dalších 11 startů přidala v Eurolize, v níž měla úspěšnost přes 53 procent při tříbodové střelbě a v lednovém utkání s francouzským Carolem vytvořila s devíti trojkami rekord soutěže.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Nymburk vs. PardubiceBasketbal - Finále - 1. zápas - 2. 6. 2026:Nymburk vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
2. 6. 18:00
  • 1.18
  • 17.30
  • 5.49
Opava vs. BrnoBasketbal - O 3. místo - 2. zápas - 4. 6. 2026:Opava vs. Brno //www.idnes.cz/sport
4. 6. 18:00
  • 1.60
  • 14.50
  • 2.53
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Vyprodá se zahajovací zápas USA na mistrovství světa? Zbývají tisíce lístků

Pohled na stadion v Los Angeles, kde americká fotbalová reprezentace odehraje...

Největší fotbalová akce v dějinách. Přesto se úvodní zápas domácí reprezentace USA ne a ne vyprodat. Na oficiálních stránkách zbývají tisíce lístků, většina přitom v přeprodeji. Podle serveru The...

2. června 2026  17:05

Před lety se porval na ulici. Teď švýcarský útočník čeká, jestli ho USA pustí na MS

Breel Embolo ze Švýcarska slaví gól v kvalifikaci o MS.

Před osmi lety se v Basileji popral na ulici. Dávná rvačka švýcarského fotbalistu Breela Embola těsně před mistrovstvím světa dohnala. Devětadvacetiletý robustní útočník kvůli administrativním...

2. června 2026  16:44

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Reprezentanti v USA poprvé trénují, přihlíží i Dara Rolins

Sledujeme online
Manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd sleduje trénink národního...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

2. června 2026  16:43

Ani kanadská střelkyně se do Prahy nevrátí. USK oznámil konec Carletonové

Bridget Carletonová během autogramiády basketbalistek ZVVZ USK Praha.

V týmu českých basketbalových šampionek z USK Praha nebude pokračovat ani Kanaďanka Bridget Carletonová. Stejně jako francouzská reprezentantka Janelle Salaünová končí devětadvacetiletá křídelní...

2. června 2026  16:36

Sběratelská horečka před MS. Burza samolepek přilákala přes 8000 fanoušků

Více než osm tisíc fanoušků dorazilo na stadion Bicentenario de La Florida v...

Blížící se mistrovství světa neprožívají fotbaloví fanoušci jen u televizních obrazovek nebo na stadionech. V chilském Santiagu se o víkendu konala obří burza kartiček a nálepek, která přilákala více...

2. června 2026  16:23

Ztráta času sem jezdit. Kanada se smiřuje s těžkou prohrou, experti bijí na poplach

Zklamaní Kanaďané po porážce od Norů v utkání o bronzové medaile

Prohra v olympijském finále. A teď další nezdar, tentokrát na mistrovství světa, které Kanada zakončila porážkou s Norskem (2:3 v prodloužení) v utkání o bronz. Uplynulou sezonou prošla bez zisku...

2. června 2026  16:07

Šafářová o Menšíkovi: Je jak rozjetý vlak. Nejhorší je mediální pozornost

Jakub Menšík během osmifinále Roland Garros

Podporovatelku, která sama zažila daleké tažení na Roland Garros, bude mít ve večerním čtvrtfinále antukového grandslamu Jakub Menšík. Českému tenistovi přímo z hlediště centrálního dvorce zafandí...

2. června 2026  15:28

Slavia po incidentu v derby postaví nové bezpečnostní oddělení, hledá i pořadatele

Pražský Eden před zápasem mezi Slavií a Viktorií Plzeň.

Poté, co v posledním pražském derby slávističtí fanoušci vtrhli na trávník a na čas překazili mistrovské oslavy, ve Slavii vybudují nové bezpečnostní oddělení. Na svém webu klub zveřejnil několik...

2. června 2026  15:12

Vyřadila Ósakaovou, pak pobavila diváky. Sabalenková slavila postup moonwalkem

Světová jednička Aryna Sabalenková oslavila postup do čtvrtfinále Roland Garros...

Pondělní souboj Aryny Sabalenkové a Naomi Ósakaové na Roland Garros nenabídl jen tenisovou bitvu. Na kurtu se totiž potkaly dvě z nejvýraznějších osobností současného ženského tenisu, které...

2. června 2026  15:05

Habanec končí, Ústí do ligy nedovede. Klidný Kubáň: Trenérů je plno, klubů málo

Ústecký kouč Svatopluk Habanec děkuje fanouškům po porážce.

Postup do druhé ligy, v ní senzační 4. místo, teď šokující sbohem. Zkušený trenér Svatopluk Habanec zase pozvedl ústecký fotbal, ale svůj osudový klub opouští. „Informoval nás, že využije jinou...

2. června 2026  15:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Po dvou letech jsou zpátky. Cyklisté stáje INEOS se znovu objeví na Czech Tour

Závodníci z týmu Ineos Grenadiers se rozjíždějí před startem druhé etapy Czech...

Cyklistický závod Czech Tour letos pojede i přední worldtourový tým Netcompany INEOS. Na největší etapový podnik v Česku se jedna z nejúspěšnějších sestav vrátí po dvou letech, v roce 2024 se...

2. června 2026  13:45

Tak se raduje Seveřan. Reakce finského kustoda na vítězný gól baví internet

Finští hokejisté slaví vítězství na mistrovství světa.

Když Konsta Helenius rozhodl finále mistrovství světa v hokeji jediným gólem v prodloužení, na finské střídačce propukla euforie. Všichni okamžitě začali slavit. Až na jednoho muže. Kustod Riku...

2. června 2026  13:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.