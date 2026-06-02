Ani kanadská střelkyně se do Prahy nevrátí. USK oznámil konec Carletonové

Už dříve oznámila také další francouzská hvězda Valériane Ayayiová, že se do nejlepšího českého celku nevrátí.
Carletonová v současnosti působí ve WNBA v Portlandu, v předchozích sezonách byla hráčkou Minnesoty. V Evropě před příchodem do USK nastupovala za turecký Mersin, který české šampionky porazily ve finále minulého ročníku Euroligy. Prestižní soutěž Carletonová nevyhrála ani s USK, Pražanky při obhajobě prvenství vypadly už v předkole play off se Zaragozou.
K obhajobě českého titulu přispěla Carletonová v průměru 13,3 bodu a 5,2 doskoku na zápas, odehrála 24 utkání. Dalších 11 startů přidala v Eurolize, v níž měla úspěšnost přes 53 procent při tříbodové střelbě a v lednovém utkání s francouzským Carolem vytvořila s devíti trojkami rekord soutěže.