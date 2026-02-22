Na Rosničce vládla obrana. Třetí brněnské derby sezony patřilo Žabinám

Nikdo další v dresu KP se do dvouciferných hodnot nedostal, zatímco Žabiny měly pět hráček s deseti a více body. Osmi body a čtyřmi doskoky se v královopolském celku uvedla Taylor Thierryová, americká posila, jež v WNBA působí v týmu Atlanta Dream.
Svěřenkyně Viktora Pruši rozhodly šňůrou 17:0, kterou vstoupily do druhé čtvrtiny. V poločase vedly o 21 bodů.
„Ukázaly jsme, co v nás je. Konečně jsme hrály náš basket. Celou sezonu jsme samy se sebou trošku bojovaly a tohle mi udělalo velkou radost,“ komentovala výkon Žabin rozehrávačka Eliška Hamzová.
|
Posila Feaginová se uvedla parádně, útok USK vadl. Jasná výhra mu však neutekla
Příští sobotu čeká její tým atraktivní souboj s mistrovským USK Praha v nové hokejové hale v Jihlavě, kam se vejde přes 5000 diváků a v sázce je rekord v návštěvnosti.
„USK se teď herně trápí, tak třeba bychom mohly zahrát dobré utkání i proti nim. Čeká je dlouhé cestování ze Zaragozy a uvidíme, v jakém rozpoložení přijedou,“ uvedla Hamzová.
Basketbalistky KP zradila střelba. „Nemůžete konkurovat Žabinám, když máte osm procent střelbu za tři body a 41 z trestných hodů a celkově 30, to je prostě špatné. Žabiny jsou doma silné a odehrály jedno ze svých velmi dobrých utkání. My musíme jít domů a začít trénovat víc,“ řekla trenérka Marcela Krämer.
Chance Ženská basketbalová liga
1. kolo nadstavby
Skupina A1:
Žabiny Brno - KP Brno 76:49 (22:16, 46:25, 62:39)
Skupina A2:
17:00 Slovanka - Levhartice Chomutov
Tabulka skupiny A1:
|1.
|ZVVZ USK Praha
|19
|19
|0
|2022:1019
|38
|2.
|Žabiny Brno
|19
|15
|4
|1547:1181
|34
|3.
|SBŠ Ostrava
|19
|14
|5
|1458:1394
|33
|4.
|KP Brno
|19
|13
|6
|1553:1389
|32
|5.
|DSK Basketball Brandýs
|18
|9
|9
|1294:1486
|27