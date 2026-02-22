Na Rosničce vládla obrana. Třetí brněnské derby sezony patřilo Žabinám

Brněnské derby na úvod nadstavbové části ligy basketbalistek jasně ovládly Žabiny. České vicemistryně zdolaly Královo Pole 76:49 a oplatily mu prosincovou porážku 89:94 po prodloužení. Hostům nepomohlo ani 14 bodů kapitánky Elišky Žílové, která byla nejlepší střelkyní zápasu.
Stephanie Jonesová ze Žabin Brno u míče v zápase s KP Brno, atakuje ji Lucie...

Stephanie Jonesová ze Žabin Brno u míče v zápase s KP Brno, atakuje ji Lucie Svatoňová. | foto: Žabiny Brno

Cameron Swartzová z KP Brno při trestném hodu
Taylor Thierryová z KP Brno přihrává.
Petra Záplatová ze Žabin Brno jde do útoku, brání ji Michaela Vondráčková a...
Shay Colleyová (vpravo) ze Žabin Brno zakončuje na koš KP Brno kolem Michaely...
Nikdo další v dresu KP se do dvouciferných hodnot nedostal, zatímco Žabiny měly pět hráček s deseti a více body. Osmi body a čtyřmi doskoky se v královopolském celku uvedla Taylor Thierryová, americká posila, jež v WNBA působí v týmu Atlanta Dream.

Svěřenkyně Viktora Pruši rozhodly šňůrou 17:0, kterou vstoupily do druhé čtvrtiny. V poločase vedly o 21 bodů.

„Ukázaly jsme, co v nás je. Konečně jsme hrály náš basket. Celou sezonu jsme samy se sebou trošku bojovaly a tohle mi udělalo velkou radost,“ komentovala výkon Žabin rozehrávačka Eliška Hamzová.

Příští sobotu čeká její tým atraktivní souboj s mistrovským USK Praha v nové hokejové hale v Jihlavě, kam se vejde přes 5000 diváků a v sázce je rekord v návštěvnosti.

„USK se teď herně trápí, tak třeba bychom mohly zahrát dobré utkání i proti nim. Čeká je dlouhé cestování ze Zaragozy a uvidíme, v jakém rozpoložení přijedou," uvedla Hamzová.

Basketbalistky KP zradila střelba. „Nemůžete konkurovat Žabinám, když máte osm procent střelbu za tři body a 41 z trestných hodů a celkově 30, to je prostě špatné. Žabiny jsou doma silné a odehrály jedno ze svých velmi dobrých utkání. My musíme jít domů a začít trénovat víc,“ řekla trenérka Marcela Krämer.

Chance Ženská basketbalová liga

1. kolo nadstavby

Skupina A1:

Žabiny Brno - KP Brno 76:49 (22:16, 46:25, 62:39)
Nejvíce bodů: S. Jonesová 12, Colleyová a Evansová po 11, E. Hamzová a Záplatová po 10, Kennedyová 7 - E. Žílová 14, Galíčková 9, Vondráčková a Thierryová po 8.

Skupina A2:

17:00 Slovanka - Levhartice Chomutov

Tabulka skupiny A1:

1.ZVVZ USK Praha191902022:101938
2.Žabiny Brno191541547:118134
3.SBŠ Ostrava191451458:139433
4.KP Brno191361553:138932
5.DSK Basketball Brandýs18991294:148627
