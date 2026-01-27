Domácí Žabiny o výhře rozhodly už v první čtvrtině, kterou vyhrály 27:12. Největší zásluhu na vítězství měla Američanka Stephanie Jonesová, která zaznamenala double double za 14 bodů a 13 doskoků.
Chance Ženská basketbalová liga
Dohrávka 2. kola
Žabiny Brno - Sokol Hradec Králové 76:52 (27:12, 40:25, 61:42)
Tabulka:
|1.
|ZVVZ USK Praha
|16
|16
|0
|1721:837
|32
|2.
|Žabiny Brno
|16
|13
|3
|1324:1001
|29
|3.
|SBŠ Ostrava
|16
|13
|3
|1234:1148
|29
|4.
|KP Brno
|15
|10
|5
|1250:1101
|25
|5.
|DSK Basketball Brandýs
|16
|8
|8
|1178:1289
|24
|6.
|Kara Trutnov
|15
|7
|8
|1095:1182
|22
|7.
|Levhartice Chomutov
|16
|6
|10
|1071:1210
|22
|8.
|Sokol Hradec Králové
|16
|4
|12
|1085:1198
|20
|9.
|Slovanka
|15
|1
|14
|921:1375
|16
|10.
|Basket Ostrava
|15
|0
|15
|823:1361
|15