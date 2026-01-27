Žabiny v dohrávce pokořily Hradec Králové, pojistily druhou příčku

  20:22
Basketbalistky Žabin v dohrávce druhého ligového kola porazily 76:52 Hradec Králové. Brněnský celek zvítězil popáté za sebou a na druhé příče má stejně jako třetí SBŠ Ostrava 29 bodů. S 32 body vede suverénní USK Praha.

Kateřina Zeithammerová ze Žabin Brno zakončuje na královéhradecký koš, brání ji Natálie Vlachová. | foto: Žabiny Brno

Domácí Žabiny o výhře rozhodly už v první čtvrtině, kterou vyhrály 27:12. Největší zásluhu na vítězství měla Američanka Stephanie Jonesová, která zaznamenala double double za 14 bodů a 13 doskoků.

Chance Ženská basketbalová liga

Dohrávka 2. kola

Žabiny Brno - Sokol Hradec Králové 76:52 (27:12, 40:25, 61:42)
Nejvíce bodů: S. Jonesová 14, Colleyová a Záplatová po 13, Evansová 10, E. Hamzová 9 - J. Hrubá 12, Hálová 9, Martišková a Harrisová po 7.

Tabulka:

1.ZVVZ USK Praha161601721:83732
2.Žabiny Brno161331324:100129
3.SBŠ Ostrava161331234:114829
4.KP Brno151051250:110125
5.DSK Basketball Brandýs16881178:128924
6.Kara Trutnov15781095:118222
7.Levhartice Chomutov166101071:121022
8.Sokol Hradec Králové164121085:119820
9.Slovanka15114921:137516
10.Basket Ostrava15015823:136115
Výsledky

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

ONLINE: Pardubice bojují s Kladnem v prodloužení, slaví Plzeň, Liberec i Hradec

Sledujeme online
Plzeňští hokejisté oslavují gól proti Kometě.

Hokejová extraliga pokračuje 46. kolem. Plzeň si poradila s Kometou Brno 4:0, Mladá Boleslav přetlačila Litvínov 1:0, Karlovy Vary zvítězily na ledě Budějovic 6:3, Hradec zdolal Třinec 3:0. Ve...

27. ledna 2026  20:34

27. ledna 2026

Lásko, tam se ti bude líbit! Folprecht vypráví o Pafosu, posledním soupeři Slavie

Zdeněk Folprecht v dresu Pafosu.

Když se řekne Pafos, vybaví se mi hlavně super počasí, moře a čas s rodinou. Až potom fotbal. Na Kypru jsem strávil fajn tři roky. Starší syn tam vyrůstal a chodil do anglické školky, mladší se na...

27. ledna 2026

27. ledna 2026

První kolo obřího slalomu SP ve Schladmingu patřilo Braathenovi

Brazilský lyžař Lucas Pinheiro Braathen během obřího slalomu ve Schladmingu

Po prvním kole je v čele obřího slalomu Světového poháru ve Schladmingu brazilský lyžař Lucas Pinheiro Braathen. Druhé kolo začne ve 20:45.

27. ledna 2026  19:07

27. ledna 2026

Barca, PSG, City. Projdou všechny přímo do osmifinále? Finiš Ligy mistrů slibuje drama

Slávistický záložník Lukáš Provod se skluzem snaží zastavit Pedriho z Barcelony.

Až se ve středu večer najednou rozehraje osmnáct partií závěrečného dějství základní fáze fotbalové Ligy mistrů, nebude jediná, ve které by „o nic nešlo“. I český zástupce Slavia má o co hrát: o...

27. ledna 2026  18:40

27. ledna 2026

Georgina popsala Ronaldův den bez tréninku: Volno tráví v přísném režimu

Fotbalista Cristiano Ronaldo se i ve čtyřiceti letech pyšní figurou dvacátníka,...

I ve dnech, kdy její snoubenec Cristiano Ronaldo neodjede na klubový trénink, zůstává věrný přísnému režimu. Georgina Rodríguezová popsala rutinu portugalské fotbalové hvězdy.

27. ledna 2026  18:29

27. ledna 2026

Zlostný výlev Gauffové zachytily kamery. Nemáme soukromí, vadí tenistce

Americká tenistka Coco Gauffová se zlobí ve čtvrtfinále Australian Open.

Po mizerném výkonu si chtěla vybít frustraci. Odkráčela do útrob stadionu, kde rozmlátila raketu. A video zachycující její záchvat hněvu teď koluje po sociálních sítích. Coco Gauffová se přitom...

27. ledna 2026

27. ledna 2026

První výhru si chci odškrtnout. Trpišovský o Pafosu i Davidu Luizovi: Předběhl dobu

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před utkáním Ligy...

Od našeho zpravodaje na Kypru Ještě moment, neběží nám kamery! zdrželi na chvíli kyperští novináři tiskovou konferenci, když se slávistický mluvčí jal představovat řečníky v útrobách limassolského fotbalového stadionu. Pak už se...

27. ledna 2026  17:20

27. ledna 2026

Jizerská padesátka 2026: program závodů, historie, kde sledovat

Momentka z Jizerské 50

Tradiční česká zastávka má své pevné místo v kalendáři nejprestižnějších závodů v běžeckém lyžování. Na Jizerské padesátce se každoročně potkává domácí elita se světovou špičkou, jedinečnost akce...

27. ledna 2026  16:46

27. ledna 2026

Fotbal řeší bizarní spor o ručníky. Kouč z Anglie nechápe: Proč už nejsou zakázané?

Michael Kayode z Brentfordu si otírá míč ručníkem před autovým vhazováním.

Pro někoho malichernost, pro jiného zásadní téma. „Ručníky mají kvůli autovým vhazováním vyskládané kolem celého hřiště. Nezlobte se, ale já tohle prostě nepochopím,“ čertil se Sean Dyche, trenér...

27. ledna 2026  16:31

27. ledna 2026

Dokážu být tvrdá soupeřka, ví Svitolinová. Dělá jí radost semifinále i zprávy z domova

Elina Svitolinová se raduje z postupu do semifinále Australian Open.

Poprvé se na Australian Open probojovala do semifinále, díky čemuž se vrátí do elitní desítky žebříčku. „Byl to dobrý den,“ hodnotila Elina Svitolinová výhru nad Coco Gauffovou. „Jsem velmi spokojená...

27. ledna 2026  16:05

27. ledna 2026

Růst pardubického fotbalu podpoří hlavní partner Synthesia, sníží i cenu vstupenek

Růst pardubického fotbalu hodlá podpořit Synthesia. (27. ledna 2026)

Společnost Synthesia Nitrocellulose se stala generálním partnerem FK Pardubice. Silná firma tak hodlá dávat desítky milionů ročně do klubu, který se z jasného aspiranta na sestup v krátké době...

27. ledna 2026  15:48

