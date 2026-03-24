Žabiny se v Brandýse nadřely, Hamzová a Záplatová rozhodly v posledních minutách

  19:45
Žabiny Brno se na víkendový začátek play off basketbalové ligy naladily vydřeným vítězstvím 90:78 na hřišti DSK Basketball Brandýs v závěrečném 5. kole nadstavby. Úřadující vicemistryně porazily středočeský tým i potřetí v sezoně.
Sára Iris Lišková (vlevo) z DSK Basketball Brandýs a Stephanie Jonesová ze Žabin Brno v podkošovém souboji | foto: DSK Basketball Brandýs

Natálie Stoupalová ze Žabin Brno faulovaná v zápase s DSK Basketball Brandýs
Kateřina Suchanová z DSK Basketball Brandýs střílí na koš v zápase se Žabinami
Kateřina Suchanová z DSK Basketball Brandýs u míče v zápase se Žabinami Brno
Shante Evansová ze Žabin Brno u míče v zápase s DSK Basketball Brandýs
6 fotografií

Tentokrát se ale jihomoravský celek na úspěch napracoval víc, než je proti Středočeškám zvyklý, pět minut před koncem vedl jen 75:73, než přišel úsek 13:1, který rozhodl. Podílely se na něm hlavně Eliška Hamzová s Petrou Záplatovou a americkou pivotkou Kennedy Brownovou.

Úterní duel, pro Žabiny první po téměř měsíční pauze, už byl hlavně přípravou na blížící se čtvrtfinále. Od minulého kola bylo jasné, že druhé Brňanky se v něm střetnou s Trutnovem a pátý DSK Basketball se čtvrtým KP Brno.

Nejlepší střelkyní zápasu byla s 24 body Martyna Petrénaitéová z poraženého celku, exreprezentantka Kateřina Suchanová připojila devět bodů. Za Žabiny dala 16 bodů reprezentantka Kateřina Zeithammerová.

Zbývající zápasy obou nadstavbových skupin se budou hrát ve středu.

Chance Ženská basketbalová liga

5. kolo nadstavby, skupina A1

DSK Basketball Brandýs nad Labem - Žabiny Brno 78:90 (18:24, 35:40, 63:69)
Nejvíce bodů: Petrénaitéová 24, Batesová 13, Lišková 10, Suchanová 9 - Zeithammerová 16, S. Jonesová a Stoupalová po 14, Brownová 13, E. Hamzová 10, Velichová 8.

Tabulka skupiny A1

1.ZVVZ USK Praha212102232:114242
2.Žabiny Brno221751781:142239
3.SBŠ Ostrava221661706:163338
4.KP Brno211471698:151835
5.DSK Basketball Brandýs229131562:185931
