Žabiny se v Brandýse nadřely, Hamzová a Záplatová rozhodly v posledních minutách

Tentokrát se ale jihomoravský celek na úspěch napracoval víc, než je proti Středočeškám zvyklý, pět minut před koncem vedl jen 75:73, než přišel úsek 13:1, který rozhodl. Podílely se na něm hlavně Eliška Hamzová s Petrou Záplatovou a americkou pivotkou Kennedy Brownovou.
Úterní duel, pro Žabiny první po téměř měsíční pauze, už byl hlavně přípravou na blížící se čtvrtfinále. Od minulého kola bylo jasné, že druhé Brňanky se v něm střetnou s Trutnovem a pátý DSK Basketball se čtvrtým KP Brno.
Nejlepší střelkyní zápasu byla s 24 body Martyna Petrénaitéová z poraženého celku, exreprezentantka Kateřina Suchanová připojila devět bodů. Za Žabiny dala 16 bodů reprezentantka Kateřina Zeithammerová.
Zbývající zápasy obou nadstavbových skupin se budou hrát ve středu.
Chance Ženská basketbalová liga
5. kolo nadstavby, skupina A1
DSK Basketball Brandýs nad Labem - Žabiny Brno 78:90 (18:24, 35:40, 63:69)
Tabulka skupiny A1
|1.
|ZVVZ USK Praha
|21
|21
|0
|2232:1142
|42
|2.
|Žabiny Brno
|22
|17
|5
|1781:1422
|39
|3.
|SBŠ Ostrava
|22
|16
|6
|1706:1633
|38
|4.
|KP Brno
|21
|14
|7
|1698:1518
|35
|5.
|DSK Basketball Brandýs
|22
|9
|13
|1562:1859
|31