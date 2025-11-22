Jasné výhry favoritek. USK Praha nastřílel 118 bodů, Žabiny experimentovaly

  21:22
Basketbalistky USK Praha zvítězily v Brandýse nad Labem 118:59 a vyhrály i osmý zápas v ligové sezoně. Nejlepší střelkyní euroligových šampionek byla Janelle Salaünová s 22 body.
Emma Merriweatherová z Basketu Ostrava se snaží odpoutat od bránící Shante...

Emma Merriweatherová z Basketu Ostrava se snaží odpoutat od bránící Shante Evansové ze Žabin Brno. | foto: Žabiny Brno

Amanda Zahuiová ze Žabin Brno zakončuje v zápase s Basketem Ostrava.
Artemis Spanuová ze Žabin Brno zakončuje v zápase s Basketem Ostrava.
Makayla Timpsonová z USK Praha se snaží zakončit během utkání s DSK Brandýs nad...
Valériane Ayayiová z USK Praha během utkání s DSK Brandýs nad Labem.
Žabiny Brno porazily nováčka nejvyšší soutěže Basket Ostrava 86:50 a v šestém ligovém utkání si připsaly pátou výhru. Šestnácti body se o ni zasloužila Kateřina Zeithammerová, která proměnila tři trojky.

Levhartice přišly o zraněnou Bartoňovou, i tak proti Trutnovu uťaly sérii porážek

Po roční pauze zaviněné zraněním kolena se v dresu českých vicemistryň objevila Simona Sklenářová. „Bylo to pro mě náročné spíše po psychické stránce, když jsem se v přípravě na letošní sezonu znovu zranila. Nyní se ale cítím dobře a jsem ráda, že můžu týmu pomáhat na hřišti,“ uvedla Sklenářová.

Premiéru v dresu Žabin si odbyly kanadská rozehrávačka Shay Colleyová a americká pivotka Kennedy Brownová. „Chtěli jsme je zapracovat. Točili jsme dvanáct hráček a zkoušeli jsme různé kombinace,“ řekl asistent trenéra Michal Martišek. „Před úterním zápasem s Campobassem to byla jedinečná příležitost, jak vyzkoušet různé sestavy a kombinace. Věřím, že si to do úterý sedne ještě víc a poslední utkání v Eurocupu zvládneme.“

Basketbalová Chance liga žen

8. kolo:

Brandýs nad Labem - USK Praha 59:118 (20:39, 33:67, 50:92)
Nejvíce bodů: Petrénaitéová 17, Burgarová 16, Pavičová 11 - Salaünová 22, Ayayiová 17, Čechová a Hofová po 15

Žabiny Brno - Basket Ostrava 86:50 (22:6, 40:19, 72:29)
Nejvíce bodů: Zeithammerová 16, Spanuová, Evansová a Zahuiová po 13 - Jedličková 12, Pittsová a Gómezová po 7

Tabulka Chance ŽBL
PořadíTýmZVPSkóreB
1.USK Praha880823:44416
2.SBŠ Ostrava871639:57415
3.Brandýs nad Labem844626:63712
4.Žabiny Brno651516:38311
5.KP Brno743564:50911
6.Chomutov734439:52610
7.Trutnov725508:5639
8.Hradec Králové624403:4368
9.Slovanka716468:6338
10.Basket Ostrava808453:7348
