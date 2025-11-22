Jasné výhry favoritek. USK Praha nastřílel 118 bodů, Žabiny experimentovaly

Žabiny Brno porazily nováčka nejvyšší soutěže Basket Ostrava 86:50 a v šestém ligovém utkání si připsaly pátou výhru. Šestnácti body se o ni zasloužila Kateřina Zeithammerová, která proměnila tři trojky.
Levhartice přišly o zraněnou Bartoňovou, i tak proti Trutnovu uťaly sérii porážek
Po roční pauze zaviněné zraněním kolena se v dresu českých vicemistryň objevila Simona Sklenářová. „Bylo to pro mě náročné spíše po psychické stránce, když jsem se v přípravě na letošní sezonu znovu zranila. Nyní se ale cítím dobře a jsem ráda, že můžu týmu pomáhat na hřišti,“ uvedla Sklenářová.
Premiéru v dresu Žabin si odbyly kanadská rozehrávačka Shay Colleyová a americká pivotka Kennedy Brownová. „Chtěli jsme je zapracovat. Točili jsme dvanáct hráček a zkoušeli jsme různé kombinace,“ řekl asistent trenéra Michal Martišek. „Před úterním zápasem s Campobassem to byla jedinečná příležitost, jak vyzkoušet různé sestavy a kombinace. Věřím, že si to do úterý sedne ještě víc a poslední utkání v Eurocupu zvládneme.“
Basketbalová Chance liga žen
8. kolo:
Brandýs nad Labem - USK Praha 59:118 (20:39, 33:67, 50:92)
Žabiny Brno - Basket Ostrava 86:50 (22:6, 40:19, 72:29)
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|P
|Skóre
|B
|1.
|USK Praha
|8
|8
|0
|823:444
|16
|2.
|SBŠ Ostrava
|8
|7
|1
|639:574
|15
|3.
|Brandýs nad Labem
|8
|4
|4
|626:637
|12
|4.
|Žabiny Brno
|6
|5
|1
|516:383
|11
|5.
|KP Brno
|7
|4
|3
|564:509
|11
|6.
|Chomutov
|7
|3
|4
|439:526
|10
|7.
|Trutnov
|7
|2
|5
|508:563
|9
|8.
|Hradec Králové
|6
|2
|4
|403:436
|8
|9.
|Slovanka
|7
|1
|6
|468:633
|8
|10.
|Basket Ostrava
|8
|0
|8
|453:734
|8