USK za osmnáct, Žabiny bez dvou za dvacet. Favoritky zdárně rozjely semifinále

Na triumfu USK se každá hráčka základní pětky podílela nejméně 14 body. Střeleckou statistiku vedla Bridget Carletonová s pěti trojkami a 23 body, double double zaznamenaly Emma Čechová (18 bodů, 11 doskoků) i Emese Hofová (14 bodů, 13 doskoků).
Také Žabiny těžily z podkošové převahy, šest hráček skórovalo dvouciferně. Brňanky trefily 14 trojek, z toho pět proměnila s 19 body nejlepší střelkyně zápasu Charlotte Velichová. Natálie Stoupalová k 18 bodům přidala 11 doskoků.
USK se ve druhém zápase představí v hale KP Brno už v pátek a bylo by překvapením, kdyby už v nedělním třetím duelu ve vlastní hale neslavil postup. Souboj mezi Žabinami a SBŠ bude pokračovat v neděli znovu v Brně, až třetí utkání se uskuteční v Ostravě, a to v úterý.
Semifinále play off Chance Ženské basketbalové ligy
1. zápasy:
USK Praha - KP Brno 106:49 (27:14, 56:24, 84:33)
Žabiny Brno - SBŠ Ostrava 106:52 (30:11, 55:25, 83:41)