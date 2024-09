Bez Slavie, divácky dostupnější a pro mladé. ŽBL nabídne i vánoční speciál

Propojení ŽBL a reprezentace symbolizuje mimo jiné návrat Romany Ptáčkové na lavičku Hradce Králové. Zkušená trenérka dovedla ženský národní tým do kvalifikace na MS 2026, před kterou musí zvládnout ještě jednu zkoušku – skupinu EuroBasketu 2025 v Brně.

„Asi není žádné tajemství, že ráda působím na klubové úrovni. Ani trenéři by neměl mít dlouhou pauzu od dennodenního tréninku, stejně jako musí trénovat hráčky, tak musíme i my,“ vysvětlovala Ptáčková.

V lize bude navíc zblízka sledovat počínání řady reprezentačních basketbalistek. „Věřím, že více než polovina nominovaných hráček (na EuroBasket) bude právě z domácí soutěže,“ uvedl Jakub Večerka, předseda ŽBL.

Druhou významnou akcí, na kterou se nejvyšší česká soutěž chystá, je domácí mistrovství světa hráček do 19 let. Přípravě talentovaných basketbalistek má pomoct i nový účastník ligy – LOH 2028 Chomutov, jež zaplnil volné místo po Slavii, která už do nového ročníku nezasáhne.

„Chomutov přihlásil tento tým, poněvadž má perspektivní dorostenky. Do týmu ještě zamíří členky širší reprezentace do 19 let, které nemají možnost hrát ve svých klubech nejvyšší ženskou soutěž. Chceme jim umožnit co nejlepší přípravu na domácí mistrovství,“ vysvětlil Večerka.

Zároveň připustil, že se s největší pravděpodobností nejedná o dlouhodobé řešení výpadku Slavie. Ačkoliv se úspěšnost chomutovského projektu bude vyhodnocovat až po sezoně, už nyní vedení ligy jedná s dalšími kluby.

„Rádi bychom expandovali do krajů, kde se v současnosti nejvyšší ženská soutěž nehraje,“ přiblížil předseda ŽBL. „Mohlo by jít o Olomouc, která má univerzitu i kvalitní zázemí. Dále přicházejí v úvahu jižní Čechy, konkrétně Strakonice, kdy býval ženský basket populární, potom i Zlínský kraj.“

Emma Čechová ze Žabin Brno ční nad hráčkami Strakonic.

Vedení soutěže také stojí o to, aby výběr sídlil ve městě, které má silnou mládežnickou základnu. „Nechceme žádný jednorázový projekt, kdy někdo přijde s penězi, postaví tým a my nebudeme vědět, jestli bude fungovat dva roky nebo pět,“ uzavřel Večerka.

Růst má i divácká dostupnost ligy, která už v minulé sezoně hlásila nárůst návštěvnosti zhruba o třicet procent. Fanoušci se můžou těšit na rekordní počet televizních přenosů.

„Podařilo se uzavřít nejlepší televizní smlouvu v českém ženském sportu. V letošní sezoně se ženský basketbal představí v celkem 33 přenosech na stanici Nova Sport 1. Bereme to jako důkaz, že ženský sport roste, což vidíme i na WNBA v Americe,“ chlubil se Večerka.

Vyšší mediální zájem těší také trenérku Ptáčkovou. „I pro hráčky je velká motivace ukázat se v televizních zápasech. Popularizace je pro nás důležitá, aby se nám nesnižovala základna a my jsme neměli problém naplnit v klubech přípravky,“ komentovala.

Úpravy se proto dočká i harmonogram soutěže.

Poprvé v historii ŽBL se bude hrát i v prosinci mezi svátky, takzvaný vánoční speciál obstará 29. 12. utkání mezi Brandýsem nad Labem a Levharticemi Chomutov. Podle zájmu pak vedení soutěže rozhodne o případném trvalém zařazení tohoto termínu do ligového kalendáře. Do dvou dnů pak budou rozložena čtvrtfinálová a semifinálová klání.

V rámci pokračujících oslav 100 let česko-slovenského basketbalu se odehraje Final Four Česko-slovenského poháru v Brně. A návrat slaví také Středoevropská liga CEWL, které se kromě Brandýsa, Hradce Králové a Ostravy zúčastní také tři týmy ze Slovenska, po jednom zástupci má pak Rakousko a Slovinsko.

ZVVZ USK Praha bude působit tradičně v Eurolize, kam se snaží probojovat i Žabiny Brno. Jejich městský rival KP pak s chomutovskými Levharticemi zabojuje o úspěch v Eurocupu.

ŽBL startuje už v úterý v 9.00 speciálním zápasem pro žáky škol, který obstarají chomutovské výběry – Levhartice a LOH 2028.

V rámci úvodního kola se hraje také brněnské derby. „Duely se Žabinami bývají bouřlivé každý rok a tím, že s nimi hrajeme už v prvním kole, bude ten zápas ještě lepší,“ slibovala Dominica Hynková z KP Brno, které chce navázat na bronzový úspěch z poslední sezony.

Titul obhajuje hegemon ZVVZ USK Praha, finálovou účast pak brněnské Žabiny.