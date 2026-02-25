Výhra nad Ostravou a jisté druhé místo v nadstavbě. Žabiny táhly reprezentantky

Žabiny Brno porazily v 3. kole nadstavbové části ligy basketbalistek SBŠ Ostrava 84:66 a v předstihu si zajistily v tabulce skupiny A1 konečné druhé místo, z kterého vstoupí do play off.
Petra Záplatová v akci proti Ostravě. | foto: Žabiny Brno

České vicemistryně táhlo trio reprezentantek. Eliška Hamzová dala 24 bodů, Kateřina Zeithammerová si připsala 22 bodů, když trefila pět ze sedmi trojek, a Natálie Stoupalová nastřílela 15 bodů.

Žabiny s ostravským týmem utrpěly v říjnu jednu ze čtyř porážek v soutěži, ale tentokrát si důležitou výhru pohlídaly. V sobotu je čeká atraktivní zápas proti vedoucímu USK Praha v nové hokejové hale v Jihlavě.

Druhé ligové vítězství vybojoval nováček nejvyšší soutěže Basket Ostrava, který ve skupině A2 porazil Trutnov 63:60. Nedávná posila Pamela Effangová přispěla k výhře 15 body.

Američanka Emma Merriweatherová nasbírala 14 bodů a 18 doskoků. Trutnovu nepomohlo 23 bodů Lotyšky Elizabete Bulaneové.

Basketbalová Chance liga žen

3. kolo nadstavby:

Skupina A1:
Žabiny Brno - SBŠ Ostrava 84:66 (23:18, 49:32, 66:60)
Nejvíce bodů: E. Hamzová 24, Zeithammerová 22, Stoupalová 15 - Nelsonová a Squiresová po 14, Beloševičová 11.

Skupina A2:
Basket Ostrava - Trutnov 63:60 (17:22, 31:36, 49:43)
Nejvíce bodů: Effangová 15, Kaducová a Merriweatherová po 14 - Bulaneová 23, Boydová 14, Bryantová 10.

Chomutov - Hradec Králové 79:77 (28:12, 51:26, 61:52)
Nejvíce bodů: Brejchová 29, Kadlecová 16, Striplinová 9 - Martišková 12, Brožová, Harrisová a Králová po 11.

Tabulka skupiny A1

Tým Z V R P S B
1. USK Praha 19 19 0 2022:1019 38
2. Žabiny Brno 20 16 4 1631:1247 36
3. SBŠ Ostrava 20 14 6 1524:1478 34
4. KP Brno 19 13 6 1553:1389 32
5. Brandýs nad Labem 18 9 9 1294:1486 27

Tabulka skupiny A2

Tým Z V P S B
1. Chomutov 20 9 11 1375:1481 29
2. Trutnov 19 7 12 1376:1498 26
3. Hradec Králové 19 6 13 1337:1415 25
4. Basket Ostrava 19 2 17 1079:1651 21
5. Slovanka 19 1 18 1184:1711 20
