Výhra nad Ostravou a jisté druhé místo v nadstavbě. Žabiny táhly reprezentantky

České vicemistryně táhlo trio reprezentantek. Eliška Hamzová dala 24 bodů, Kateřina Zeithammerová si připsala 22 bodů, když trefila pět ze sedmi trojek, a Natálie Stoupalová nastřílela 15 bodů.
Žabiny s ostravským týmem utrpěly v říjnu jednu ze čtyř porážek v soutěži, ale tentokrát si důležitou výhru pohlídaly. V sobotu je čeká atraktivní zápas proti vedoucímu USK Praha v nové hokejové hale v Jihlavě.
Druhé ligové vítězství vybojoval nováček nejvyšší soutěže Basket Ostrava, který ve skupině A2 porazil Trutnov 63:60. Nedávná posila Pamela Effangová přispěla k výhře 15 body.
Američanka Emma Merriweatherová nasbírala 14 bodů a 18 doskoků. Trutnovu nepomohlo 23 bodů Lotyšky Elizabete Bulaneové.
Basketbalová Chance liga žen
3. kolo nadstavby:
Skupina A1:
Skupina A2:
Chomutov - Hradec Králové 79:77 (28:12, 51:26, 61:52)
Tabulka skupiny A1
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|USK
|Praha
|19
|19
|0
|2022:1019
|38
|2.
|Žabiny
|Brno
|20
|16
|4
|1631:1247
|36
|3.
|SBŠ
|Ostrava
|20
|14
|6
|1524:1478
|34
|4.
|KP
|Brno
|19
|13
|6
|1553:1389
|32
|5.
|Brandýs nad
|Labem
|18
|9
|9
|1294:1486
|27
Tabulka skupiny A2
|Tým
|Z
|V
|P
|S
|B
|1.
|Chomutov
|20
|9
|11
|1375:1481
|29
|2.
|Trutnov
|19
|7
|12
|1376:1498
|26
|3.
|Hradec Králové
|19
|6
|13
|1337:1415
|25
|4.
|Basket Ostrava
|19
|2
|17
|1079:1651
|21
|5.
|Slovanka
|19
|1
|18
|1184:1711
|20