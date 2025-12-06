Basketbalistky USK nasázely stovku už i Hradci, Žabiny zvládly souboj o třetí místo

Mistrovský celek v září na východě Čech uhrál nejtěsnější výsledek v této ligové sezoně, v každém dalším zápase zvítězil přinejmenším o 34 bodů.
Tentokrát ale Pražanky připravily debakl i Hradci Králové a sto bodů od nich tím pádem neinkasovalo už jenom KP Brno, nad nímž ligový suverén v listopadu zvítězil 96:57.
Na výhře se ziskem double doublu podílely americká pivotka Makayla Timpsonová s 15 body a 15 doskoky a francouzská podkošová hráčka Janelle Salaünová s bilancí 14 a 10.
Nejlepší střelkyní v generálce na středeční duel Evropské ligy s Galatasarayem byla její krajanka Valériane Ayayiová s 19 body.
Žabiny roli velkého favorita potvrdily až ve druhém poločase, který ovládly v poměru 56:23. Brňanky stejného soupeře porazily podruhé ve čtyřech dnech, opět na tom měla největší podíl americká pivotka Kennedy Brownová, autorka 18 bodů a 8 doskoků.
Basketbalová Chance liga žen
10. kolo:
USK Praha - Hradec Králové 112:49 (31:9, 57:15, 81:26)
Brandýs nad Labem - Žabiny Brno 60:95 (15:22, 37:39, 44:62)
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|USK Praha
|11
|11
|0
|1147:614
|22
|2.
|SBŠ Ostrava
|9
|8
|1
|724:650
|17
|3.
|Žabiny Brno
|9
|7
|2
|769:587
|16
|4.
|Brandýs nad Labem
|11
|5
|6
|812:903
|16
|5.
|KP Brno
|8
|5
|3
|668:586
|13
|6.
|Hradec Králové
|9
|4
|5
|629:660
|13
|7.
|Chomutov
|9
|3
|6
|597:696
|12
|8.
|Trutnov
|8
|2
|6
|560:672
|10
|9.
|Slovanka
|9
|1
|8
|600:835
|10
|10.
|Basket Ostrava
|9
|0
|9
|510:813
|9