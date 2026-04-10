O 61 i bez tří hvězd. USK deklasoval v semifinále Královo Pole také v Brně

Nejlepší střelkyní Pražanek byla Bridget Carletonová, která proměnila šest trojkových pokusů a celkem nastřílela 24 bodů, navíc přidala osm asistencí. Dvacetibodovými výkony přispěly i české reprezentantky Petra Malíková (21) a Emma Čechová (20).
Pražský celek navíc ani nevyužil služeb francouzských reprezentantek Valériane Ayayiové a Janelle Salaünové nebo Američanky Sanie Feaginové.
V týmu domácích dala Cameron Rose Swartzová 16 bodů. Další americká hráčka ve službách brněnského celku Taylor Thierryová připojila 10 bodů.
Druhou semifinálovou dvojici tvoří Žabiny Brno a SBŠ Ostrava. Úvodní duel vyhrály Brňanky doma rovněž drtivě 106:52, série bude pokračovat druhým zápasem v neděli opět na hřišti Žabin.
Chance Ženská basketbalová liga
Semifinále play off - 2. zápas
KP Brno – ZVVZ USK Praha 66:127 (13:37, 27:66, 50:96)