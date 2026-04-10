O 61 i bez tří hvězd. USK deklasoval v semifinále Královo Pole také v Brně

  19:52
Basketbalistky USK Praha suverénně ovládly i druhý zápas semifinále ligového play off s KP Brno a v sérii podle očekávání vedou 2:0. Úřadující šampionky zvítězily na hřišti soupeřek 127:66, navázaly na domácí výhru 106:49. V neděli mohou před svými fanoušky na Královce zpečetit postup do finále.
Cameron Swartzová z KP Brno zakončuje na koš USK Praha, hlídá ji Emma Čechová.

Cameron Swartzová z KP Brno zakončuje na koš USK Praha, hlídá ji Emma Čechová. | foto: KP Brno

Paris Mullinsová z KP Brno útočí na koš USK Praha, brání ji Emma Čechová a...
Taylor Thierryová z KP Brno u míče v zápase s USK Praha, brání ji Pauline...
Maite Cazorlaová z USK Praha u míče v zápase s KP Brno, brání ji Eliška Žílová.
Emma Čechová z USK Praha nejvýše na rozskoku v zápase s KP Brno. Překonala...
Nejlepší střelkyní Pražanek byla Bridget Carletonová, která proměnila šest trojkových pokusů a celkem nastřílela 24 bodů, navíc přidala osm asistencí. Dvacetibodovými výkony přispěly i české reprezentantky Petra Malíková (21) a Emma Čechová (20).

Pražský celek navíc ani nevyužil služeb francouzských reprezentantek Valériane Ayayiové a Janelle Salaünové nebo Američanky Sanie Feaginové.

V týmu domácích dala Cameron Rose Swartzová 16 bodů. Další americká hráčka ve službách brněnského celku Taylor Thierryová připojila 10 bodů.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Žabiny Brno a SBŠ Ostrava. Úvodní duel vyhrály Brňanky doma rovněž drtivě 106:52, série bude pokračovat druhým zápasem v neděli opět na hřišti Žabin.

Chance Ženská basketbalová liga

Semifinále play off - 2. zápas

KP Brno – ZVVZ USK Praha 66:127 (13:37, 27:66, 50:96)
Nejvíce bodů: Swartzová 16, Thierryová 10, Hibalová 8 - Carletonová 24, Malíková 21, Čechová 20, Petlanová 16, Cazorlaová 13, Hofová 12, Astierová 10, Javanská 7. Stav série: 0:2.

O 61 i bez tří hvězd. USK deklasoval v semifinále Královo Pole také v Brně

Cameron Swartzová z KP Brno zakončuje na koš USK Praha, hlídá ji Emma Čechová.

Basketbalistky USK Praha suverénně ovládly i druhý zápas semifinále ligového play off s KP Brno a v sérii podle očekávání vedou 2:0. Úřadující šampionky zvítězily na hřišti soupeřek 127:66, navázaly...

10. dubna 2026  19:52

