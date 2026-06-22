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V jeden den a ve velké hale. Jihlava bude hostit basketbalový boj o nejvyšší příčky

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  15:18
Basketbalistky USK Praha odehrály utkání se Žabinami Brno v Horácké areně v...

Basketbalistky USK Praha odehrály utkání se Žabinami Brno v Horácké areně v Jihlavě. | foto: Chance ŽBL

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Basketbalistky USK Praha po utkání se Žabinami Brno v Horácké areně v Jihlavě.
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O vítězkách Ženské basketbalové ligy (ŽBL) a držitelkách bronzu rozhodne v příští sezoně jediný zápas na neutrální půdě. Představitelé soutěže uvedli, že takzvané superfinále se bude hrát v Jihlavě v tamní nové Horácké areně.

Dosud o mistryních rozhodovaly stejně jako ve většině kolektivních sportů několikazápasové série. Koncem dubna USK Praha zdolal ve finále play off 3:0 na utkání Žabiny Brno a získal šestnáctý titul za sebou.

Nový model zápasů o medaile se týká pouze příští sezony, do budoucna vedení ligy počítá opět se sériemi na tři vítězství.

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Předseda ŽBL Jakub Večerka uvedl, že nový formát je reakcí na proměny v ženském basketbalovém kalendáři a snahou nabídnout fanouškům atraktivní vyvrcholení soutěže.

„Ženský basketbal v Evropě kvůli rozšiřování WNBA čekají v dalších letech největší změny za posledních třicet let. Přesunou se mistrovství světa i Evropy z léta na prosinec, takže se kompletně překope termínovka ŽBL i evropských soutěží,“ uvedl Večerka.

Dva dlouhodobě nejlepší české celky USK a Žabiny se už v této sezoně utkaly v Jihlavě v nadstavbové části. Jejich souboj sledovalo 3852 diváků, kteří stanovili nový rekord soutěže.

Utkání mezi USK Praha a Žabinami Brno v Horácké areně v Jihlavě.
Utkání mezi USK Praha a Žabinami Brno v Horácké areně v Jihlavě.

Trenér USK Martin Bašta nový model přivítal. „Do nové sezony budeme vstupovat s mladším kádrem, který doplňujeme tak, abychom jako každý rok bojovali o nejvyšší příčky v Eurolize. Superfinále považuji za skvělé zpestření letošního ročníku a naším cílem bude v Jihlavě jednoznačně vyhrát,“ uvedl.

„Zároveň věřím, že nám zápas v takovém tlaku a ve skvělé atmosféře pomůže i směrem k Eurolize, kde se chceme kvalifikovat na Final Six v Zaragoze,“ dodal kouč dvacetinásobných českých mistryň.

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