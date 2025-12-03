Druhá SBŠ Ostrava zdolala v nejvyrovnanějším utkání ze čtveřice dnešních dohrávek Levhartice Chomutov 85:76.
Žabiny si snadno poradily s oslabeným DSK Basketball Brandýs 89:41 a ani na devátý pokus se nedočkal premiérového vítězství Basket Ostrava, který přitom dlouho držel krok s Hradcem Králové. Po nepovedené závěrečné čtvrtině ale nováček nejvyšší soutěže podlehl 57:79.
Chance Ženská basketbalová liga
1. kolo:
SBŠ Ostrava - Levhartice Chomutov 85:76 (21:19, 49:41, 66:59)
3. kolo:
9. kolo:
Tabulka:
|1.
|USK Praha
|10
|10
|0
|1035:565
|20
|2.
|SBŠ Ostrava
|9
|8
|1
|724:650
|17
|3.
|Brandýs nad Labem
|10
|5
|5
|752:808
|15
|4.
|Žabiny Brno
|8
|6
|2
|674:527
|14
|5.
|KP Brno
|8
|5
|3
|668:586
|13
|6.
|Hradec Králové
|8
|4
|4
|580:548
|12
|7.
|Chomutov
|9
|3
|6
|597:696
|12
|8.
|Trutnov
|8
|2
|6
|560:672
|10
|9.
|Slovanka
|9
|1
|8
|600:835
|10
|10.
|Basket Ostrava
|9
|0
|9
|510:813
|9