USK překonal stobodovou metu také v Trutnově, Ostrava potvrdila druhou příčku

Autor: ,
  20:30
Basketbalistky USK Praha poosmé z deseti ligových zápasů překonaly stobodovou hranici, v dohrávce v Trutnově zvítězily 109:52. Nizozemka Emese Hofová se v týmu euroligových šampionek blýskla 23 body, Kanaďanka Bridget Carletonová přidala 19 bodů a sedm doskoků.
Natálie Vlčková (vlevo) z Trutnova a Janelle Salaünová z USK Praha bojují o míč.

Natálie Vlčková (vlevo) z Trutnova a Janelle Salaünová z USK Praha bojují o míč. | foto: Kara Trutnov

Eliška Brejchová z Levhartic Chomutov se chystá na zápas.
Kateřina Káňová z SBŠ Ostrava se snaží zastavit Anastasiji Kovtunovou z...
Petr Treml mladší mezi svými svěřenkyněmi, basketbalistkami Levhartic Chomutov
Ema Bláhová z Levhartic Chomutov při trestném hodu
16 fotografií

Druhá SBŠ Ostrava zdolala v nejvyrovnanějším utkání ze čtveřice dnešních dohrávek Levhartice Chomutov 85:76.

Žabiny si snadno poradily s oslabeným DSK Basketball Brandýs 89:41 a ani na devátý pokus se nedočkal premiérového vítězství Basket Ostrava, který přitom dlouho držel krok s Hradcem Králové. Po nepovedené závěrečné čtvrtině ale nováček nejvyšší soutěže podlehl 57:79.

Chance Ženská basketbalová liga

1. kolo:
Žabiny Brno - DSK Basketball Brandýs 89:41 (23:12, 47:18, 75:30)
Nejvíce bodů: Spanuová a Brownová po 19, Colleyová 14 - Batesová 10, Burgarová 8, M. Žílová 6.

SBŠ Ostrava - Levhartice Chomutov 85:76 (21:19, 49:41, 66:59)
Nejvíce bodů: Ewodová 27, Válková 16, Squiresová 13 - Rokošová 23, Brejchová 22, Striplinová 8.

3. kolo:
Kara Trutnov – ZVVZ USK Praha 52:109 (13:25, 27:52, 39:79)
Nejvíce bodů: Bryantová 14, Pavelcová 10, Bellová 8 - Hofová 23, Carletonová 19, Salaünová 17.

9. kolo:
Basket Ostrava - Sokol Hradec Králové 57:79 (25:21, 40:42, 52:56)
Nejvíce bodů: Jedličková 14, Merriweatherová 9, Treadwellová 8 - J. Hrubá 15, Martišková 13, Brabencová 9.

Tabulka:

1.USK Praha101001035:56520
2.SBŠ Ostrava981724:65017
3.Brandýs nad Labem1055752:80815
4.Žabiny Brno862674:52714
5.KP Brno853668:58613
6.Hradec Králové844580:54812
7.Chomutov936597:69612
8.Trutnov826560:67210
9.Slovanka918600:83510
10.Basket Ostrava909510:8139
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartoval ve švédském Östersundu. Adrenalinové závody potrvají od soboty 29. listopadu a vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom, kde...

Krejčí a spol. zklamali proti trápícím se Clippers. Murray mezi padesátibodové

Vít Krejčí z Atlanta Hawks střílí na koš LA Clippers, brání ho Ivica Zubac.

Atlanta Hawks s Vítem Krejčím prohráli v NBA domácí zápas s Los Angeles Clippers 92:115. Český basketbalista zaznamenal za 21 minut hry pět bodů, tři doskoky a jednu asistenci. Hvězdou středečního...

4. prosince 2025  8:28,  aktualizováno  11:25

Trousil s Džavoronokem vstoupili do volejbalového turnaje v Itapemě výhrou

Matyáš Džavoronok a Tadeáš Trousil se radují z výhry nad Němci.

Tadeáš Trousil s Matyášem Džavoronokem vstoupili do turnaje plážových volejbalistů Pro Tour Elite v Itapemě výhrou 14:21, 21:12, 15:12 nad italským párem Enrico Rossi, Marco Viscovich a zajistili si...

4. prosince 2025  11:25

Dubovská dál léčí záda a vyhlíží návrat: Fyzioterapeut je nutný, ale bolest ustupuje

Martina Dubovská v prvním kole slalomu v Saalbachu.

Už tři slalomy speciál má za sebou ženský Světový pohár alpských lyžařek. Martina Dubovská ovšem startovala jen v jediném, v polovině listopadu se představila ve finském Levi, kde nepostoupila z...

4. prosince 2025  10:44

Ústí schválilo pro Slovan tři miliony. Růžička se možná postaví na střídačku

Ústí nad Labem, 24. 09. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem -...

Sportovně to je zatím ve druhé lize spíš kóma, ekonomicky se ústecký hokejový Slovan drží při životě. V pondělí mu zastupitelstvo města přikleplo třímilionovou dotaci pro rok 2026. A je možné, že na...

4. prosince 2025  10:12

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

4. prosince 2025  10:06

Na kurtu mám minutu na záchranu hráče, říká fyzioterapeut Novotný

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je fyzioterapeut Michal Novotný.

Rukama mu prošli světoví tenisté i hollywoodské hvězdy. Fyzioterapeut Michal Novotný v Rozstřelu prozradil, jak určuje diagnózu za minutu, proč jsou mobily nepřítelem výkonu i proč bychom se měli...

4. prosince 2025

Velká cena Abú Zabí formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Lando Norris na čele závodu krátce po startu Velké ceny Abú Zabí

Drama vrcholí, poslední letošní závod mistrovství světa ve formuli 1 určí šampiona. Na unikátním okruhu Yas Marina v Abú Zabí se začíná pátečními tréninky a vše vyvrcholí v neděli 7. prosince od...

4. prosince 2025

Rohy ve fotbale pod dohledem VAR? Zatím asi jen na MS, ligy se bojí zdržování

Scott McTominay oslavuje postup na mistrovství světa i s rohovým praporkem.

Je to jedna z hlavních priorit v rámci dalších pravidlových úprav. O rozšíření pravomocí pro videorozhodčí ve fotbale se pravidelně diskutuje už dlouhé měsíce. Kromě kontroly chybně udělených druhých...

4. prosince 2025

Vejmelka vynuloval Anaheim, Dobeš slavil výhru nad Winnipegem

Karel Vejmelka v bráně Utah Mammoth během duelu s Anaheim Ducks.

Ve středu se v NHL zrodily dva sedmigólové výprasky. Anaheim propadl 0:7 s Utahem, za který uhájil čisté konto český gólman Karel Vejmelka. San Jose pak před svými fanoušky zklamalo pro změnu po...

4. prosince 2025  7:10,  aktualizováno  8:10

Špotáková o nové hale, Ústí i fotbalistech: Ať se zklidní, můžeme tam házet!

Ústí nad Labem, 2.12. 2025, Atletická multifunkční hala v Ústí nad Labem...

Když spatřila vizualizaci nové atletické haly, která má vyrůst v Ústí nad Labem do roku 2028 a za 600 milionů korun, dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková málem oněměla. „Pecka, bomba!“...

4. prosince 2025  7:40

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Mají hokejisté kde hrát? V Miláně nestíhají a z NHL zní: Dávno mělo být hotovo!

Takto vypadal vnitřek olympijské haly na začátku října.

Dva měsíce před hokejovým turnajem na olympijských hrách vyvstává spousta pochyb a otázek, jaké byste tak krátce před akcí řešit nechtěli a neměli. Na čem se bude hrát? Bude to bezpečné? Jak...

4. prosince 2025  7:15

Rusko jásá: Vyhráli jsme. Kallaová kárá soudce: Otřesné. Nehájíte zájmy lidstva

Premium
Ruský běžec na lyžích Alexandr Bolšunov se raduje ze svého triumfu na ZOH 2022...

Západ, a především Skandinávci dávají najevo velké rozhořčení. Rusko naopak oslavuje zatím největší triumf na poli sportovní diplomacie od chvíle, kdy rozpoutalo brutální agresi na Ukrajině.

4. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.