Čtvrtfinálový mečbol pro brněnské Žabiny, Trutnov jim dělal potíže pouze v úvodu

Autor: ,
  21:04
Žabiny vyhrály v druhém čtvrtfinále play off ligy basketbalistek 75:50 v Trutnově a v sérii získaly druhou výhru. Postup mezi nejlepší čtyři kluby budou moci Brňanky stvrdit ve čtvrtek ve své domácí hale Rosnička.

Petra Záplatová ze Žabin Brno během utkání s Karou Trutnov. | foto: Kara Trutnov

Druhý tým po základní části potvrdil i na hřišti Trutnova roli favorita, i když první čtvrtinu prohrál o tři body (16:19). V úvodu druhé části finalistky z minulých čtyř sezon skóre otočily a začaly si budovat náskok.

USK řádil ve čtvrtfinále i doma, o další překvapení v play off se postaral Brandýs

Jejich nejlepší střelkyní byla česká reprezentantka Natálie Stoupalová, v domácím dresu vstřelila také 13 bodů Matehya Bryantová. Žabiny si nepomohly střelbou za tři body, proměnily jen čtyři z 22 pokusů.

Čtvrtfinále play off Chance Ženské basketbalové ligy

2. zápas:

Trutnov - Žabiny Brno 50:75 (19:16, 30:37, 38:53)
Nejvíce bodů: Bryantová 13, Boydová 10, Bulaneová 8 - Stoupalová 13, Brownová a Jonesová po 12. Stav série: 0:2

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Rytas Vilnius vs. NymburkBasketbal - Čtvrtfinále - 1. zápasy - 1. 4. 2026:Rytas Vilnius vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
1. 4. 18:30
  • 1.35
  • 17.10
  • 3.56
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ledecká zaujala novým vzhledem. Fanoušci ji přirovnali k Avril Lavigne

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká se na sociálních sítích pochlubila návštěvou divadla, fanoušky však více zaujal její vzhled. Neobvyklá barva vlasů podle nich české sportovní hvězdě...

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

ONLINE: Česko - Dánsko 1:0, po prvním rohu slavil Šulc, pak fotbalisty drží Kovář

Sledujeme online
Pavel Šulc se raduje z gólu v baráži s Dánskem.

Čeští fotbalisté jsou poločas od postupu na mistrovství světa. Ve finálovém dodatečné kvalifikace v Praze na Letné nad Dánskem po prvním poločase vedou 1:0. Už po dvou minutách se nádherně trefil...

31. března 2026  21:33

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartuje v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

31. března 2026  21:01,  aktualizováno  21:24

Liberec - K. Vary 0:1P. Hosté jsou poprvé od roku 2009 v semifinále, rozhodl Černoch

Hokejisté Karlových Varů se radují z postupu do semifinále.

Hokejisté Karlových Varů uspěli v urputné bitvě s Libercem. Rozhodující čtvrtfinálový zápas vyhráli na ledě soupeře 1:0 po prodloužení a čeká je extraligové semifinále proti Třinci. V čase 71:40...

31. března 2026  21:22

Čtvrtfinálový mečbol pro brněnské Žabiny, Trutnov jim dělal potíže pouze v úvodu

Petra Záplatová ze Žabin Brno během utkání s Karou Trutnov.

Žabiny vyhrály v druhém čtvrtfinále play off ligy basketbalistek 75:50 v Trutnově a v sérii získaly druhou výhru. Postup mezi nejlepší čtyři kluby budou moci Brňanky stvrdit ve čtvrtek ve své domácí...

31. března 2026  21:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.