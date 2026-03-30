USK řádil ve čtvrtfinále i doma, o další překvapení v play off se postaral Brandýs

Série budou pokračovat ve středu v Praze a Brně.
Obhájkyně titulu tři dny po drtivé výhře 122:58 na východě Čech nedaly outsiderovi série šanci ani doma.
Každá z hráček základní pětky dala 13 nebo více bodů, dalších 14 přidala z lavičky Emese Hofová. Pauline Astierová vedle 13 bodů zaznamenala 14 asistencí, střelecky favorita nejvíce táhly Petra Malíková s 22 a Bridget Carletonová s 21 body. Obě dohromady trefily devět trojek (4+5) z celkových 12 v podání Pražanek.
Brňanky v souboji čtvrtého a pátého týmu základní části nenavázaly na nedělní vysokou domácí výhru (92:65). V hale soupeře se trápily při střelbě z dálky, při níž proměnily jen dva z 23 tříbodových pokusů, a ani jednou nebyly ve vedení.
Domácí hráčky trefily osm trojek a v jinak vyrovnaném duelu dokázaly na devátý pokus královopolský tým v lize porazit. Střelecky se přitom prosadilo jen sedm brandýských hráček v čele s autorkou 22 bodů Alenou Hanušovou.
Čtvrtfinále play off Chance Ženské basketbalové ligy
2. zápasy:
USK Praha - Hradec Králové 107:54 (26:10, 58:25, 84:36)
Brandýs nad Labem - KP Brno 85:73 (17:13, 39:32, 60:53)