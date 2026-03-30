USK řádil ve čtvrtfinále i doma, o další překvapení v play off se postaral Brandýs

Basketbalistky USK Praha i díky triple doublu kapitánky Valériane Ayayiové suverénně vyhrály v ligovém play off i druhé čtvrtfinálové utkání s Hradcem Králové. Francouzská křídelnice se na domácí výhře 107:54 podílela 13 body a 10 doskoky i 10 asistencemi. V sérii mezi Brandýsem nad Labem a KP Brno je překvapivě vyrovnáno, protože moravský celek soupeři poprvé v historii podlehl, na jeho palubovce padl 73:85.
Karolína Petlanová hledá prostor pro přihrávku během čtvrtfinále Chance ŽBL. | foto: ZVVZ USK Praha

Emma Čechová hází trestný hod v zápase s Hradcem Králové.
Karolína Petlanová střílí ve čtvrtfinále Chance ŽBL.
Trenér Martin Bašt mluví ke svěřenkyním během utkání s Hradcem Králové ve...
Bridget Carletonová během čtvrtfinále Chance ŽBL.
Série budou pokračovat ve středu v Praze a Brně.

Obhájkyně titulu tři dny po drtivé výhře 122:58 na východě Čech nedaly outsiderovi série šanci ani doma.

Každá z hráček základní pětky dala 13 nebo více bodů, dalších 14 přidala z lavičky Emese Hofová. Pauline Astierová vedle 13 bodů zaznamenala 14 asistencí, střelecky favorita nejvíce táhly Petra Malíková s 22 a Bridget Carletonová s 21 body. Obě dohromady trefily devět trojek (4+5) z celkových 12 v podání Pražanek.

Pauline Astierová zakončuje ve čtvrtfinále Chance ŽBL.

Bridget Carletonová během čtvrtfinále Chance ŽBL.

Brňanky v souboji čtvrtého a pátého týmu základní části nenavázaly na nedělní vysokou domácí výhru (92:65). V hale soupeře se trápily při střelbě z dálky, při níž proměnily jen dva z 23 tříbodových pokusů, a ani jednou nebyly ve vedení.

Domácí hráčky trefily osm trojek a v jinak vyrovnaném duelu dokázaly na devátý pokus královopolský tým v lize porazit. Střelecky se přitom prosadilo jen sedm brandýských hráček v čele s autorkou 22 bodů Alenou Hanušovou.

Čtvrtfinále play off Chance Ženské basketbalové ligy

2. zápasy:

USK Praha - Hradec Králové 107:54 (26:10, 58:25, 84:36)
Nejvíce bodů: Malíková 22, Carletonová 21, Hofová 14 - Martišková 13, Julie Pilařová 11, Bolardtová 8. Stav série: 2:0

Brandýs nad Labem - KP Brno 85:73 (17:13, 39:32, 60:53)
Nejvíce bodů: Hanušová 22, Ondroušková 19, Suchanová 12 - Swartzová 18, Thierryová 14, Vondráčková 11. Stav série: 1:1

