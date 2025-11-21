Levhartice zvládly zápas i bez rozehrávačky Kateřiny Bartoňové, která má poraněnou ruku. „Už je po operaci a zatím nevíme přesně, jak dlouho bude mimo hru. Očekáváme ale, že do Vánoc pravděpodobně nenastoupí,“ řekl kouč Petr Treml mladší před zápasem.
Chomutov vedl v druhé čtvrtině už o 15 bodů, ale Trutnov manko smazal a několikrát se dostal do těsného vedení. Domácí tým rozhodl desetibodovou šňůrou od stavu 69:69. Nejlepší střelkyní zápasu byla Kateřina Rokošová, která k 20 bodům přidala devět doskoků.
Chance Ženská basketbalová liga
8. kolo
Levhartice Chomutov - Kara Trutnov 79:69 (19:17, 44:33, 58:56)
Tabulka:
|1.
|SBŠ Ostrava
|8
|7
|1
|639:574
|15
|2.
|ZVVZ USK Praha
|7
|7
|0
|705:385
|14
|3.
|KP Brno
|7
|4
|3
|564:509
|11
|4.
|DSK Basketball Brandýs nad Labem
|7
|4
|3
|567:519
|11
|5.
|Levhartice Chomutov
|7
|3
|4
|439:526
|10
|6.
|Žabiny Brno
|5
|4
|1
|430:333
|9
|7.
|Kara Trutnov
|7
|2
|5
|508:563
|9
|8.
|Sokol Hradec Králové
|6
|2
|4
|403:436
|8
|9.
|Slovanka
|7
|1
|6
|468:633
|8
|10.
|Basket Ostrava
|7
|0
|7
|403:648
|7