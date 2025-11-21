Levhartice přišly o zraněnou Bartoňovou, i tak proti Trutnovu uťaly sérii porážek

  20:05
Chomutovské basketbalistky ukončily sérii čtyř ligových porážek vítězstvím nad Trutnovem 79:69 a v neúplné tabulce jsou páté. Východočeský tým naopak prohrál popáté za sebou a patří mu sedmé místo.
Elizabete Bulaneová z Trutnova střílí na chomutovský koš, brání ji Adéla Mezihoráková (1). | foto: Levhartice Chomutov

Levhartice zvládly zápas i bez rozehrávačky Kateřiny Bartoňové, která má poraněnou ruku. „Už je po operaci a zatím nevíme přesně, jak dlouho bude mimo hru. Očekáváme ale, že do Vánoc pravděpodobně nenastoupí,“ řekl kouč Petr Treml mladší před zápasem.

Chomutov vedl v druhé čtvrtině už o 15 bodů, ale Trutnov manko smazal a několikrát se dostal do těsného vedení. Domácí tým rozhodl desetibodovou šňůrou od stavu 69:69. Nejlepší střelkyní zápasu byla Kateřina Rokošová, která k 20 bodům přidala devět doskoků.

Chance Ženská basketbalová liga

8. kolo

Levhartice Chomutov - Kara Trutnov 79:69 (19:17, 44:33, 58:56)
Nejvíce bodů: Rokošová 20, Brejchová 16, Krejzová 15 - Bulaneová 13, Bryantová 12, Harrisonová a Svobodová po 11.

Tabulka:

1.SBŠ Ostrava871639:57415
2.ZVVZ USK Praha770705:38514
3.KP Brno743564:50911
4.DSK Basketball Brandýs nad Labem743567:51911
5.Levhartice Chomutov734439:52610
6.Žabiny Brno541430:3339
7.Kara Trutnov725508:5639
8.Sokol Hradec Králové624403:4368
9.Slovanka716468:6338
10.Basket Ostrava707403:6487
21. listopadu 2025  20:13,  aktualizováno  20:38

21. listopadu 2025

