Trutnov ukončil vítěznou sérii KP Brno a zahájil vlastní. Chomutov se rozparádil

  21:29
Trutnovské basketbalistky ukončily v lize vítěznou sérii KP Brno a čtvrtý tým tabulky porazily 72:65. Kara navázala na nedělní výhru nad Hradcem Králové a po druhé výhře za sebou se v tabulce posunula na sedmé místo právě před hradecké Lvice. Ty utrpěly šestou porážku v řadě, v Chomutově podlehly 66:89. Šesté Levhartice vedou před Trutnovem o dva body, soupeřky ale mají odehráno o dva zápasy méně.
Michaela Vondráčková z KP Brno u míče v zápase s Trutnově, brání ji Meghan Boydová.

Michaela Vondráčková z KP Brno u míče v zápase s Trutnově, brání ji Meghan Boydová. | foto: Kara Trutnov

Kateřina Bartoňová z Chomutova útočí, brání ji Anna Brožová z Hradce Králové.
Kiara Bellová z Trutnova má k míči v zápase s KP Brno nejblíž.
Natálie Vlčková z Trutnova přihrává v zápase s KP Brno kolem Cameron Swartzové.
Karoline Striplinová z Chomutova zakončuje za hradecký koš přes Terezu...
Trutnov proti hostujícím favoritkám s výjimkou krátkého úseku ve druhé čtvrtině celý zápas vedl a ve vyrovnaném duelu zvládl i koncovku. Brňanky nezachránila ani nejlepší střelkyně zápasu Michaela Vondráčková s 21 body, jež se blýskla i čtyřmi trojkami.

Domácí, které měly celkem pět dvojciferných střelkyň, táhla se 17 body Kiara Bellová a mohly se opřít i o Meghan Boydovou, která zapsala double double za 12 bodů a 12 doskoků.

Chomutov zlomil zpočátku vyrovnaný duel na přelomu poločasů a v poslední čtvrtině své vedení ještě zvýraznil. Šňůrou 15:0 v poslední čtyřminutovce zvýšil náskok až na 25 bodů a po dvou porážkách se dočkal další výhry.

Nejlepší hráčkou zápasu byla Monika Fučíková, která se na vítězství podílela 22 body a 15 doskoky. Eliška Brejchová měla 18 bodů, polovinu z nich dala v závěrečné střelecké sérii Levhartic.

Chance Ženská basketbalová liga žen

15. kolo

Kara Trutnov - KP Brno 72:65 (23:20, 41:36, 57:52)
Nejvíce bodů: Bellová 17, Chandlerová 16, Boydová 12, Bulaneová a Boydová po 11 - Vondráčková 21, Galíčková 15, Svatoňová 12, Swartzová 7.

Levhartice Chomutov - Hradec Králové 89:66 (24:20, 51:41, 72:58)
Nejvíce bodů: Fučíková 22, Brejchová 18, Striplinová 15, Krejzová 11, Kadlecová 8 - Hálová 18, Harrisová 11, Martišková 10, J. Hrubá 9.

Tabulka:

1.ZVVZ USK Praha141401468:76728
2.Žabiny Brno141131152:90225
3.SBŠ Ostrava141131069:100825
4.KP Brno14951168:103923
5.DSK Basketball Brandýs14771037:114821
6.Levhartice Chomutov15691009:112821
7.Kara Trutnov1367945:101619
8.Sokol Hradec Králové14410965:105218
9.Slovanka13112840:115314
10.Basket Ostrava13013724:116413
Výsledky

