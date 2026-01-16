Trutnov proti hostujícím favoritkám s výjimkou krátkého úseku ve druhé čtvrtině celý zápas vedl a ve vyrovnaném duelu zvládl i koncovku. Brňanky nezachránila ani nejlepší střelkyně zápasu Michaela Vondráčková s 21 body, jež se blýskla i čtyřmi trojkami.
Domácí, které měly celkem pět dvojciferných střelkyň, táhla se 17 body Kiara Bellová a mohly se opřít i o Meghan Boydovou, která zapsala double double za 12 bodů a 12 doskoků.
Chomutov zlomil zpočátku vyrovnaný duel na přelomu poločasů a v poslední čtvrtině své vedení ještě zvýraznil. Šňůrou 15:0 v poslední čtyřminutovce zvýšil náskok až na 25 bodů a po dvou porážkách se dočkal další výhry.
Nejlepší hráčkou zápasu byla Monika Fučíková, která se na vítězství podílela 22 body a 15 doskoky. Eliška Brejchová měla 18 bodů, polovinu z nich dala v závěrečné střelecké sérii Levhartic.
Chance Ženská basketbalová liga žen
15. kolo
Kara Trutnov - KP Brno 72:65 (23:20, 41:36, 57:52)
Levhartice Chomutov - Hradec Králové 89:66 (24:20, 51:41, 72:58)
Tabulka:
|1.
|ZVVZ USK Praha
|14
|14
|0
|1468:767
|28
|2.
|Žabiny Brno
|14
|11
|3
|1152:902
|25
|3.
|SBŠ Ostrava
|14
|11
|3
|1069:1008
|25
|4.
|KP Brno
|14
|9
|5
|1168:1039
|23
|5.
|DSK Basketball Brandýs
|14
|7
|7
|1037:1148
|21
|6.
|Levhartice Chomutov
|15
|6
|9
|1009:1128
|21
|7.
|Kara Trutnov
|13
|6
|7
|945:1016
|19
|8.
|Sokol Hradec Králové
|14
|4
|10
|965:1052
|18
|9.
|Slovanka
|13
|1
|12
|840:1153
|14
|10.
|Basket Ostrava
|13
|0
|13
|724:1164
|13