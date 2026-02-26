Královopolanky se po výhře posunuly na třetí místo, soupeři nedovolily padesátku

  20:15
Basketbalistky KP Brno porazily v domácí dohrávce 3. kola ligové nadstavby DSK Basketball Brandýs 69:48 a posunuly se na třetí místo v tabulce.
Martyna Petrénaitéová z DSK Basketball Brandýs drží soupeřku z KP Brno na...

Martyna Petrénaitéová z DSK Basketball Brandýs drží soupeřku z KP Brno na zádech. | foto: KP Brno

Taylor Thierryová z KP Brno u míče v zápase s DSK Basketball Brandýs.
Valentýna Veselá z KP Brno zakončuje na koš DSK Basketball Brandýs.
Andrea Ondroušková z DSK Basketball Brandýs u míče v zápase s KP Brno, brání ji...
Eliška Žílová (vlevo) z KP Brno signalizuje, hlídá ji její sestra Marie Žílová...
Královopolský tým se po porážce v derby s Žabinami vrátil na vítěznou vlnu a vyhrál pátý z posledních šesti zápasů ŽBL. V tabulce předstihl díky lepšímu skóre SBŠ Ostrava, jež poslední dva zápasy prohrála.

Brněnský favorit těžil ze ztrát soupeře, poslední tým skupiny A1 jich „vyrobil“ 25. Do střelecké listiny se zapsalo 11 z 12 domácích hráček, 16 bodů dala Kateřina Galíčková. V poraženém týmu byla stejně úspěšná Alena Hanušová.

Chance Ženská basketbalová liga

3. kolo nadstavby, skupina A1

KP Brno – DSK Basketball Brandýs 69:48 (14:14, 29:23, 53:35)
Nejvíce bodů: Galíčková 16, E. Žílová 13, Rokkanenová 12 - Hanušová 16, Batesová 14, M. Žílová 9.

Tabulka:

1.ZVVZ USK Praha191902022:101938
2.Žabiny Brno201641631:124736
3.KP Brno201461622:143734
4.SBŠ Ostrava201461524:147834
5.DSK Basketball Brandýs199101342:155528
