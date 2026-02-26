Královopolanky se po výhře posunuly na třetí místo, soupeři nedovolily padesátku

Královopolský tým se po porážce v derby s Žabinami vrátil na vítěznou vlnu a vyhrál pátý z posledních šesti zápasů ŽBL. V tabulce předstihl díky lepšímu skóre SBŠ Ostrava, jež poslední dva zápasy prohrála.
Brněnský favorit těžil ze ztrát soupeře, poslední tým skupiny A1 jich „vyrobil“ 25. Do střelecké listiny se zapsalo 11 z 12 domácích hráček, 16 bodů dala Kateřina Galíčková. V poraženém týmu byla stejně úspěšná Alena Hanušová.
Chance Ženská basketbalová liga
3. kolo nadstavby, skupina A1
KP Brno – DSK Basketball Brandýs 69:48 (14:14, 29:23, 53:35)
Tabulka:
|1.
|ZVVZ USK Praha
|19
|19
|0
|2022:1019
|38
|2.
|Žabiny Brno
|20
|16
|4
|1631:1247
|36
|3.
|KP Brno
|20
|14
|6
|1622:1437
|34
|4.
|SBŠ Ostrava
|20
|14
|6
|1524:1478
|34
|5.
|DSK Basketball Brandýs
|19
|9
|10
|1342:1555
|28