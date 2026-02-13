Lov do poslední sekundy, ale Levhartice neuspěly. Střelba Hanušové byla víc

DSK Basketball Brandýs uhájil v Chance Ženské basketbalové lize pátou pozici, ve vzájemném zápase s Levharticemi Chomutov v posledním kole základní části uspěl 70:67.
Eliška Brejchová z Levhartic Chomutov zakončuje na koš DSK Basketball Brandýs.

Eliška Brejchová z Levhartic Chomutov zakončuje na koš DSK Basketball Brandýs.

Matehya Bryantová z Trutnova zakončuje na koš SBŠ Ostrava, brání ji Iva...
Alena Hanušová z DSK Basketball Brandýs střílí na koš Levhartic Chomutov, brání...
Eliška Kubíčková z SBŠ Ostrava u míče v hale Kary Trutnov, brání ji Meghan...
Michaela Krejzová z Levhartic Chomutov u míče v zápase s DSK Basketball...
6 fotografií

Středočešky porazily Levhartice podruhé v sezoně a zajistily si tím účast v nadstavbové skupině A1. Doplnily v ní ZVVZ USK Praha, SBŠ Ostrava, která v pátek zvítězila 88:75 v Trutnově, a Žabiny s KP Brno.

V Chomutově dovedla klub z Brandýsa k vítězství autorka 24 bodů a sedmi doskoků Alena Hanušová, v domácím dresu dala o tři body méně Eliška Brejchová. Její spoluhráčka Kateřina Bartoňová se čtyřmi asistencemi přiblížila na jedinou k ligovému rekordu v počtu finálních přihrávek. Na kontě jich teď má 1292 a na překonání Hany Kelbichové Nezdařilové (1293) si musí počkat do nadstavbové části.

Chomutov ve skupině A2 bude hrát o tři zbylá postupová místa do play off s Trutnovem, Hradcem Králové, Slovankou a nováčkem Basketem Ostrava.

Chance Ženská basketbalová liga

18. kolo

Kara Trutnov - SBŠ Ostrava 75:88 (15:33, 39:46, 52:67)
Nejvíce bodů: Bryantová 27, Svobodová 13, Vlčková 12 - Válková 15, Nelsonová a Squiresová po 14.

Levhartice Chomutov - DSK Basketball Brandýs 67:70 (21:22, 38:41, 55:57)
Nejvíce bodů: Brejchová 21, Fučíková 13, Sekaová a Krejzová po 8 - Hanušová 24, Burgarová 11, Petrénaitéová a Pavičová po 10.

Tabulka:

1.ZVVZ USK Praha171701851:88334
2.SBŠ Ostrava181441392:130732
3.Žabiny Brno171431401:104831
4.KP Brno171251418:125029
5.DSK Basketball Brandýs 18991294:148627
6.Kara Trutnov187111316:143525
7.Levhartice Chomutov187111219:134725
8.Sokol Hradec Králové175121178:127022
9.Slovanka171161064:154818
10.Basket Ostrava17116950:150918
Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se třikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek a...

DSK Basketball Brandýs uhájil v Chance Ženské basketbalové lize pátou pozici, ve vzájemném zápase s Levharticemi Chomutov v posledním kole základní části uspěl 70:67.

Stát by měl rychlobruslařům postavit halu, řekl kouč Rulík. Medaile? Jdeme dál...

Česká střídačka reaguje v utkání proti Francii.

Od našeho zpravodaje v Itálii Zhodnotil páteční zápas českých hokejistů proti Francii (6:3), vysvětlil, proč byl druhý olympijský duel dramatičtější, než se čekalo. A taky moc pogratuloval zlatému rychlobruslaři Metoději Jílkovi....

13. února 2026  21:36

O jednu legendu méně. Chris Paul se loučí s NBA, sen o prstenu vzdal

Chris Paul na tiskové konferenci po příchodu k Los Angeles Clippers.

Jeden z nejlepších rozehrávačů v basketbalové historii Chris Paul uspíšil rozhodnutí o konci kariéry a s NBA i svou hrou se nadobro rozloučil. Původně tak chtěl učinit po sezoně, jenže po nedávné...

13. února 2026  21:25

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání Her v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

13. února 2026  21:02

Šampion Jílek: Super! Splnil se mi sen. Ale nepolevím. Chci medaile i za patnáct let

Rychlobruslař Metoděj Jílek se zlatou medailí po vítězství v olympijském závodě...

Od našich zpravodajů v Itálii Mise je splněna, mohl si říci. Jel do Milána pro zlatou olympijskou medaili a přiveze si ji odtud. Metoděj Jílek v pouhých 19 letech naplnil plán, který si před hrami stanovil, a provedl to způsobem,...

13. února 2026  20:56

ONLINE: Další výzva pro aspiranta na zlato. Poradí si Kanada také se Švýcarskem?

Sledujeme online
kanadští hráči Bo Horvat, Drew Doughty a Brad Marchand slavící další úspěch v...

Olympijský turnaj zahájili úspěšně, ve druhém utkání skupinové fáze nastupují proti sobě. Kanadští hokejisté chtějí potvrdit roli favorita i proti Švýcarsku. Kdo bude úspěšnější? Utkání můžete...

13. února 2026  20:55

Švédskou rallye vede po první etapě Kacuta těsně před Evansem

Takamoto Kacuta během Švédské rallye

Švédskou rallye vede po první etapě japonský jezdec Takamoto Kacuta o 2,8 sekundy před týmovým kolegou z Toyoty a britským obhájcem prvenství Elfynem Evansem. Také třetí místo na zasněžených cestách...

13. února 2026  20:34

Už jsem nechtěla být potichu. Taschlerová mluví o tlaku a nevhodných komentářích

Natálie Taschlerová se připravuje na vystoupení se svým partnerem Filipem...

Krasobruslařští sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi mají za sebou svou druhou olympijskou účast. V Miláně se probojovali mezi patnáct nejlepších tanečních párů na ledě. Právě Natálie ale v...

13. února 2026  20:29

Muchová se v Dauhá probila až do finále, poslední sokyní bude Mboková

Karolína Muchová během semifinále v Dauhá

Karolína Muchová postoupila posedmé v kariéře do finále turnaje WTA Tour. Čtrnáctá nasazená česká tenistka v Dauhá zdolala v semifinále Marii Sakkariovou z Řecka 3:6, 6:4, 6:1 a o titul se utká s...

13. února 2026  20:12

Dobrá lekce, zaspali jsme. Ale nervózní jsem nebyl, řekl Pastrňák. Z Jílka má radost

David Pastrňák se raduje s Ondřejem Palátem z gólu proti Francii.

Od našeho zpravodaje v Itálii Jeho gól na 3:3 uklidnil divoké utkání s Francií. Pak už začali čeští hokejisté dominovat a ve druhém zápase na olympiádě si připsali první body za výhru 6:3. „Ale já nervózní nebyl,“ pronesl...

13. února 2026

Česko - Švédsko 0:2. Hokejistky na medaili nedosáhnou, končí ve čtvrtfinále

České hokejistky smutní po vyřazení z olympiády ve čtvrtfinále. (13. února 2026)

České hokejistky se loučí s Milánem, tažení za olympijskou medailí končí stejně jako před čtyřmi lety neúspěšně. Ve čtvrtfinále nedokázaly vyzrát na výborně připravené Švédky, kterým podlehly těsně...

13. února 2026  19:42

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se třikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek a...

13. února 2026  19:33

