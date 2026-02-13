Lov do poslední sekundy, ale Levhartice neuspěly. Střelba Hanušové byla víc

Středočešky porazily Levhartice podruhé v sezoně a zajistily si tím účast v nadstavbové skupině A1. Doplnily v ní ZVVZ USK Praha, SBŠ Ostrava, která v pátek zvítězila 88:75 v Trutnově, a Žabiny s KP Brno.
V Chomutově dovedla klub z Brandýsa k vítězství autorka 24 bodů a sedmi doskoků Alena Hanušová, v domácím dresu dala o tři body méně Eliška Brejchová. Její spoluhráčka Kateřina Bartoňová se čtyřmi asistencemi přiblížila na jedinou k ligovému rekordu v počtu finálních přihrávek. Na kontě jich teď má 1292 a na překonání Hany Kelbichové Nezdařilové (1293) si musí počkat do nadstavbové části.
Chomutov ve skupině A2 bude hrát o tři zbylá postupová místa do play off s Trutnovem, Hradcem Králové, Slovankou a nováčkem Basketem Ostrava.
Chance Ženská basketbalová liga
18. kolo
Kara Trutnov - SBŠ Ostrava 75:88 (15:33, 39:46, 52:67)
Levhartice Chomutov - DSK Basketball Brandýs 67:70 (21:22, 38:41, 55:57)
Tabulka:
|1.
|ZVVZ USK Praha
|17
|17
|0
|1851:883
|34
|2.
|SBŠ Ostrava
|18
|14
|4
|1392:1307
|32
|3.
|Žabiny Brno
|17
|14
|3
|1401:1048
|31
|4.
|KP Brno
|17
|12
|5
|1418:1250
|29
|5.
|DSK Basketball Brandýs
|18
|9
|9
|1294:1486
|27
|6.
|Kara Trutnov
|18
|7
|11
|1316:1435
|25
|7.
|Levhartice Chomutov
|18
|7
|11
|1219:1347
|25
|8.
|Sokol Hradec Králové
|17
|5
|12
|1178:1270
|22
|9.
|Slovanka
|17
|1
|16
|1064:1548
|18
|10.
|Basket Ostrava
|17
|1
|16
|950:1509
|18