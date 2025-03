Žabiny smetly Brandýs o 60 bodů a jsou v semifinále, postup slaví také KP Tany

Téměř postupující basketbalisté Nymburka uzavírají osmifinálovou skupinu Ligy mistrů. Na hřišti Murcie bojují v 6. kole o výsledek, který by jim zajistil postup do čtvrtfinále z prvního místa skupiny...

Před necelými třemi týdny vyhráli derby, ve středu odpoledne sparťanští fotbalisté na magistrátu převzali Klíč primátora hlavního města Prahy. „Je mi ctí vám předat to, co z pozice primátora považuji...

Bylo to lepší než minule, ale jen nepatrně. To je vzkaz čtenářů iDNES.cz českým fotbalistům po druhém utkání v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2026. Za výkon ve venkovním duelu proti...

Dvě překvapení, co vládnou NHL. Blíží se první trofeji, pak ale musí zlomit prokletí

Že to budou zrovna tyhle dva? To čekal jen málokdo. Washington s Winnipegem ale vyvrátily předsezonní predikce a jako první týmy si zajistily postup do play off hokejové NHL. Poslední roky ale jasně...