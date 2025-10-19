Basketbalistky Hradce Králové v derby s Trutnovem vybojovaly první výhru

Autor: ,
  13:38
Východočeské derby v lize basketbalistek vyhrál Hradec Králové, který zvítězil na palubovce Trutnova 78:61 a po třech porážkách si připsal první úspěch v soutěži. Nejlepšími střelkyněmi zápasu byly v dresu hostů s 18 body Eliška Hálová, se 17 body Kristýna Brabencová a autorka 15 bodů Natália Martišková, která utkání kvůli zranění nedohrála. Už v první čtvrtině se Hradci zranila Lucie Bolardtová. Oba týmy se znovu utkají ve čtvrtek ve Středoevropské lize.

Eliška Hálová (vlevo) z Hradce Králové a Alena Hanušová z DSK Basketball Brandýs sledují míč. | foto: Lubko Photo / Sokol Hradec Králové

„Byla jsem spokojená s první čtvrtinou. Postupem času se naše hra rozpadala, dneska moc nezahrála lavička. Je potřeba, aby se na to mladé hráčky adaptovaly trochu lépe,“ řekla trenérka Hradce Králové a ženské reprezentace Romana Ptáčková televizní stanici Nova Sport.

Trutnov doplatil i na 22 ztrát. „Šílené byly nevynucené ztráty, to nás sráželo do kolen. Pozitivní je, že jsme dřeli až do poslední minuty a nevzdali jsme to. Touhle hrou se ale prezentovat nechceme,“ uvedl kouč Tomáš Veselý, jehož tým prohrával až o 26 bodů.

Basketbalová Chance liga žen

5. kolo

Trutnov - Hradec Králové 61:78 (17:27, 25:40, 44:60)

Nejvíce bodů: Chandlerová 12, Bryantová 11, Bulaneová 8 - Hálová 18, Brabencová 17, Martišková 15.

13:00 Brandýs nad Labem - KP Brno,

17:00 SBŠ Ostrava - USK Praha.

Tabulka

1.SBŠ Ostrava440359:2608
2.Trutnov523354:3957
3.USK Praha330275:1616
4.Žabiny Brno330256:1936
5.Brandýs nad Labem422321:2946
6.Slovanka514347:4156
7.Chomutov422246:3246
8.KP Brno321278:2135
9.Hradec Králové413276:3115
10.Basket Ostrava505302:4485
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Co se stalo Sexy Lordovi? Trenérka líčí: Láska ke koním zvítězila, Myška je hrdina

Na posledních stovkách metrů usiloval o obhajobu vítězství ve Velké pardubické. „Byly jsme v tu chvíli v euforii a na tribuně jsem říkala dceři: Teď už to vyhraje!“ vyprávěla 61letá Martina...

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc...

ONLINE: Baník - Hradec 0:0, zatím bez větších šancí, domácí srovnali krok

Sledujeme online

Je to návrat, který se nečekal. Tomáš Galásek vede fotbalisty ostravského Baníku ve svém prvním utkání v roli hlavního trenéra v české lize. Ve 12. kole hostí Hradec Králové. Utkání sledujte v...

19. října 2025  12:30,  aktualizováno  14:13

Vládci Prahy. Spartu čeká výjimečný zápas pro nové legendy. Ton, Ptáček a kdo dál?

Nabitý program hokejistů Sparty pokračuje. V neděli přivítají doma Kometu Brno, v úterý Třinec, ve středu Vítkovice... A právě tento zápas bude mít speciální punc. Před úvodním buly vejde do Klubu...

19. října 2025  13:56

Valentová první titul nezískala. Ve finále se oklepala z kanára, ale třetí set jí utekl

Na premiérovou trofej z okruhu WTA si osmnáctiletá česká naděje Tereza Valentová musí ještě počkat. Talentovaná tenistka ve finále v Ósace podlehla kanadské favoritce Leylah Fernandezové 0:6, 7:5 a...

19. října 2025  8:17,  aktualizováno  13:54

Basketbalistky Hradce Králové v derby s Trutnovem vybojovaly první výhru

Východočeské derby v lize basketbalistek vyhrál Hradec Králové, který zvítězil na palubovce Trutnova 78:61 a po třech porážkách si připsal první úspěch v soutěži. Nejlepšími střelkyněmi zápasu byly v...

19. října 2025  13:38

Viktoria Žižkov slaví výhru nad Vlašimí, rezerva Slavie padla s poslední Kroměříži

Bývalý reprezentant Zdeněk Ondrášek v utkání 13. kola druhé ligy rozhodl o výhře fotbalistů Viktorie Žižkov 2:1 nad Vlašimí. Středočeši prohráli poprvé pod vedením trenéra Bohuslava Pilného. Rezerva...

19. října 2025  13:17

Další Marchandův zkrat. Soupeři se marně mstil pěstmi, pak mu sebral a zničil helmu

Pro svoje špinavé kousky si v NHL vydobyl přezdívku The Rat. Krysa. Útočník Brad Marchand se postupně zklidnil, pár sezon vynikal hlavně hokejovými dovednostmi. Teď se v něm ale na chvíli opět...

19. října 2025  12:18

V 82 letech stále rozhodčím. Budu zase přísný, lidé jsou zlí, mrzí Topinku

Premium

Když Josef Topinka poprvé oblékl černý úbor, foukl do píšťalky a zahájil fotbalový zápas, lidstvo ještě neznalo mobily ani sociální sítě a Československo si mohlo o demokracii nechat jen zdát....

19. října 2025

Boj o medaile nevyšel. Beachvolejbalistky odjíždí z Filipín se čtvrtým místem

Beachvolejbalistky Martina Maixnerová s Kylie Neuschaeferovou obsadily na Beach Pro Tour Challenge v Nuvali čtvrté místo a premiérovou medaili na turnaji druhé nejvyšší kategorie nezískaly. Na...

19. října 2025  9:36,  aktualizováno  11:46

Mistry světa v triatlonu jsou Tertschová a Hauser, Zimovjanová na nejlepší nestačila

Mistry světa v olympijském triatlonu se stali Australan Matthew Hauser a Němka Lisa Tertschová. Oba vyhráli finálové závody seriálu v australském Wollongongu a získali pro své země premiérové tituly....

19. října 2025  11:31

Messi je poprvé nejlepším střelcem MLS, základní část završil hattrickem

Osmatřicetiletý Lionel Messi se stal s 29 góly poprvé nejlepším střelcem MLS. Základní část zámořské fotbalové soutěže zakončil hvězdný útočník Interu Miami v sobotu hattrickem proti Nashvillu, na...

19. října 2025  10:32

Velká cena USA formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je americký Austin, dějiště Velké ceny USA. Závodní víkend na okruhu Circuit of the Americas se uskuteční od 17. do 19. října 2025. Piloti tu budou čelit...

18. října 2025  23:52,  aktualizováno  19.10 10:27

Hyský po premiéře: V Plzni byla spousta pozitiv, ale já chci od mužstva i jiné věci

Když po zápase fanoušci fotbalové Plzně skandovali jeho jméno, nový trenér Martin Hyský prstem ukazoval na hráče, kteří vydřeli důležité vítězství nad Bohemians (1:0). „Klukům bych chtěl fakt moc...

19. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.