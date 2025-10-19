Basketbalistky Hradce Králové v derby s Trutnovem vybojovaly první výhru

„Byla jsem spokojená s první čtvrtinou. Postupem času se naše hra rozpadala, dneska moc nezahrála lavička. Je potřeba, aby se na to mladé hráčky adaptovaly trochu lépe,“ řekla trenérka Hradce Králové a ženské reprezentace Romana Ptáčková televizní stanici Nova Sport.
Trutnov doplatil i na 22 ztrát. „Šílené byly nevynucené ztráty, to nás sráželo do kolen. Pozitivní je, že jsme dřeli až do poslední minuty a nevzdali jsme to. Touhle hrou se ale prezentovat nechceme,“ uvedl kouč Tomáš Veselý, jehož tým prohrával až o 26 bodů.
Basketbalová Chance liga žen
5. kolo
Trutnov - Hradec Králové 61:78 (17:27, 25:40, 44:60)
Nejvíce bodů: Chandlerová 12, Bryantová 11, Bulaneová 8 - Hálová 18, Brabencová 17, Martišková 15.
13:00 Brandýs nad Labem - KP Brno,
17:00 SBŠ Ostrava - USK Praha.
Tabulka
|1.
|SBŠ Ostrava
|4
|4
|0
|359:260
|8
|2.
|Trutnov
|5
|2
|3
|354:395
|7
|3.
|USK Praha
|3
|3
|0
|275:161
|6
|4.
|Žabiny Brno
|3
|3
|0
|256:193
|6
|5.
|Brandýs nad Labem
|4
|2
|2
|321:294
|6
|6.
|Slovanka
|5
|1
|4
|347:415
|6
|7.
|Chomutov
|4
|2
|2
|246:324
|6
|8.
|KP Brno
|3
|2
|1
|278:213
|5
|9.
|Hradec Králové
|4
|1
|3
|276:311
|5
|10.
|Basket Ostrava
|5
|0
|5
|302:448
|5