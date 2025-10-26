Překvapení na úkor Žabin, na vicemistryně si vyšláply basketbalistky SBŠ Ostrava

Brněnský favorit v zápase ani jednou nevedl, byť dokázal zlikvidovat až sedmnáctibodovou ztrátu z druhé čtvrtiny. Když už ale dvě minuty před koncem vyrovnal na 67:67, překlopit výsledek na svou stranu se domácím nepodařilo.
Ostravské hráčky, které ve čtvrtek slavily v Lisabonu proti Benfice premiérové vítězství v Eurocupu, zareagovaly pětibodovou šňůrou a překvapivé vítězství už udržely.
„My jsme absolutně nezachytili začátek, přestože jsme se o tom bavili. Bohužel, naše produktivita byla naprosto tristní. Máme o 17 střel více než soupeř, máme 19:7 útočné doskoky a ve výsledku jsme minus tři,“ konstatoval brněnský kouč Viktor Pruša.
Na výhře se 17 body podílely osvědčené zahraniční opory Iva Beloševičová a Oliana Squiresová, jen o bod méně zaznamenala kamerunská reprezentantka a letošní posila Marina Ewodová. Nejlepší domácí střelkyní byla s 15 body řecká pivotka Artemis Spanuová.
„Rozhodla první čtvrtina. Dostaly jsme se rychle do tempa a daly 28 bodů z rychlých protiútoků. Soupeřky se trápily s procentuální úspěšností střelby za dva i tři body, což nám hrálo do karet,“ konstatovala Michaela Drtilová, asistentka hlavní trenérky Ivety Raškové
Basketbalová Chance liga žen
6. kolo:
Žabiny Brno - SBŠ Ostrava 70:73 (11:20, 27:36, 50:55)
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|SBŠ Ostrava
|6
|5
|1
|494:441
|11
|2.
|USK Praha
|5
|5
|0
|500:277
|10
|3.
|Brandýs nad Labem
|6
|3
|3
|478:434
|9
|4.
|KP Brno
|4
|3
|1
|368:279
|7
|5.
|Žabiny Brno
|4
|3
|1
|326:266
|7
|6.
|Hradec Králové
|5
|2
|3
|341:365
|7
|7.
|Trutnov
|5
|2
|3
|354:395
|7
|8.
|Chomutov
|5
|2
|3
|300:389
|7
|9.
|Slovanka
|6
|1
|5
|401:529
|7
|10.
|Basket Ostrava
|6
|0
|6
|352:539
|6