Překvapení na úkor Žabin, na vicemistryně si vyšláply basketbalistky SBŠ Ostrava

Autor: ,
  18:56
Basketbalistky SBŠ Ostrava nečekaně vyhrály dohrávku 6. ligového kola na palubovce brněnských Žabin. V duelu účastníků Evropského poháru FIBA zvítězily 73:70 a vrátily se do čela tabulky před USK Praha, které má zápas k dobru. Vicemistryně v teprve čtvrtém utkání v sezoně ŽBL poprvé prohrály, s ostravským týmem se jim to naposledy přihodilo v listopadu 2020, doma poprvé v historii.
Momentka z utkání Žabiny Brno - SBŠ Ostrava.

Momentka z utkání Žabiny Brno - SBŠ Ostrava. | foto: BK Žabiny Brno

Momentka z utkání Žabiny Brno - SBŠ Ostrava.
Momentka z utkání Žabiny Brno - SBŠ Ostrava.
Iva Beloševičová v akci proti Žabinám.
Rozskok mezi basketbalistkami brněnských Žabin a SBŠ Ostrava.
5 fotografií

Brněnský favorit v zápase ani jednou nevedl, byť dokázal zlikvidovat až sedmnáctibodovou ztrátu z druhé čtvrtiny. Když už ale dvě minuty před koncem vyrovnal na 67:67, překlopit výsledek na svou stranu se domácím nepodařilo.

Ostravské hráčky, které ve čtvrtek slavily v Lisabonu proti Benfice premiérové vítězství v Eurocupu, zareagovaly pětibodovou šňůrou a překvapivé vítězství už udržely.

Rozskok mezi basketbalistkami brněnských Žabin a SBŠ Ostrava.

„My jsme absolutně nezachytili začátek, přestože jsme se o tom bavili. Bohužel, naše produktivita byla naprosto tristní. Máme o 17 střel více než soupeř, máme 19:7 útočné doskoky a ve výsledku jsme minus tři,“ konstatoval brněnský kouč Viktor Pruša.

Na výhře se 17 body podílely osvědčené zahraniční opory Iva Beloševičová a Oliana Squiresová, jen o bod méně zaznamenala kamerunská reprezentantka a letošní posila Marina Ewodová. Nejlepší domácí střelkyní byla s 15 body řecká pivotka Artemis Spanuová.

„Rozhodla první čtvrtina. Dostaly jsme se rychle do tempa a daly 28 bodů z rychlých protiútoků. Soupeřky se trápily s procentuální úspěšností střelby za dva i tři body, což nám hrálo do karet,“ konstatovala Michaela Drtilová, asistentka hlavní trenérky Ivety Raškové

Basketbalová Chance liga žen

6. kolo:

Žabiny Brno - SBŠ Ostrava 70:73 (11:20, 27:36, 50:55)
Nejvíce bodů: Spanuová 15, Záplatová 11, Wadouxová 10 - Beloševičová, Squiresová obě 17, Ewodová 16.

KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.SBŠ Ostrava651494:44111
2.USK Praha550500:27710
3.Brandýs nad Labem633478:4349
4.KP Brno431368:2797
5.Žabiny Brno431326:2667
6.Hradec Králové523341:3657
7.Trutnov523354:3957
8.Chomutov523300:3897
9.Slovanka615401:5297
10.Basket Ostrava606352:5396
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

ONLINE: Olomouc zdolala Pardubice, Motor i Liberec otočily. Sparta přehrává Litvínov

Sledujeme online

Hokejová extraliga nabízí svým nedělním 18. kolem nabité odpoledne. Třinec, lídr tabulky, vyhrál v Plzni po nájezdech 2:1. Druhá Kometa padla na ledě Liberce 3:4, ačkoliv třikrát vedla. Vítkovice...

26. října 2025  20:07

Je Brno můj oblíbený soupeř? Něco na tom bude, usmívá se po dalším obratu Pytlík

Třikrát doma s brněnskou Kometou prohrávali, třikrát hokejisté Liberce dokázali srovnat a v 57. minutě dali vítězný gól na konečných 4:3. Prvními dvěma brankami načal úřadující mistry útočník Jaromír...

26. října 2025  20:06

ONLINE: Plzeň - Baník 1:0, po pauze útočí především hosté, domácí drží Jedlička

Sledujeme online

První domácí zápas na lavičce plzeňských fotbalistů čeká trenéra Martina Hyského. Jeho svěřenci hrají ve 13. kole s Baníkem Ostrava, utkání má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online...

26. října 2025  17:38,  aktualizováno 

Krejčí asistoval u prohry, Arsenal si upevnil první místo. Aston Villa si vyšlápla na City

Ladislav Krejčí si v utkání devátého kola anglické Premier League připsal asistenci, ale fotbalisté Wolverhamptonu po gólu v nastavení podlehli Burnley 2:3. Arsenal přetlačil Crystal Palace 1:0,...

26. října 2025  19:35,  aktualizováno 

Schick se vrátil do akce, Leverkusen proti Freiburgu odčinil ostudu z Ligy mistrů

Patrik Schick se po zranění vrátil jako náhradník do sestavy Leverkusenu a slavil s ním v 8. kole německé fotbalové ligy vítězství 2:0 nad Freiburgem. Bayer vyhrál v domácí soutěži počtvrté za sebou...

26. října 2025  17:50,  aktualizováno  19:45

Jílek pokořil letitý světový rekord na trati 3000 metrů, zlepšil ho téměř o pět vteřin

Rychlobruslař Metoděj Jílek vytvořil světový rekord na nemistrovské trati 3000 metrů. V přípravném závodě v Salt Lake City vylepšil český talent 20 let staré maximum Nora Eskila Ervika o 4,76...

26. října 2025  19:40

Překvapení na úkor Žabin, na vicemistryně si vyšláply basketbalistky SBŠ Ostrava

Basketbalistky SBŠ Ostrava nečekaně vyhrály dohrávku 6. ligového kola na palubovce brněnských Žabin. V duelu účastníků Evropského poháru FIBA zvítězily 73:70 a vrátily se do čela tabulky před USK...

26. října 2025  18:56

Odplata za minulou sezonu. Real uspěl v napínavém El Clásicu, ligu vede o pět bodů

Fotbalisté Realu Madrid v 10. kole španělské ligy porazili Barcelonu 2:1 a ovládli El Clásico. V čele tabulky navýšili náskok před rivalem na pět bodů a potvrdili formu z posledních týdnů. Svěřenci...

26. října 2025  18:44

Zbrojovka zdolala Vlašim, rozhodl Kaká. Žižkov nestačil na rezervu Sparty

Fotbalisté Zbrojovky Brno ve 14. kole druhé ligy zvítězili 1:0 ve Vlašimi a v čele tabulky mají tříbodový náskok na druhé Táborsko. Žižkov podlehl 0:2 Spartě B a nevyužil šanci posunout se na třetí...

26. října 2025  12:50,  aktualizováno  18:37

Plzeň v útlumu, Filip se zlobí: Chybí nám góly. Vyčítal si zahozené šance i nájezd

Před měsícem byl ve stejné situaci. V páté sérii nájezdů plzeňský útočník Matyáš Filip musel proměnit, aby tým udržel ve hře. Ale zatímco v derby s Karlovými Vary se mu to povedlo a posléze další...

26. října 2025  18:10

POHLED: Naděje vylétly, hvězdy potřebují zdraví. A český tenis se nemusí bát

Tenisová sezona míří do finále a teprve podruhé od roku 2011, kdy Petru Kvitovou její první wimbledonský titul vystřelil na pozici světové dvojky, nebude na konci roku žádná Češka v elitní desítce...

26. října 2025  17:50

Prohrát z penalty by bylo hodně kruté, řekl Trpišovský. Janotka pak sudího kritizoval

I on si oddechl, když v závěru nemuseli jeho svěřenci čelit pokutovému kopu. „Sigma do té doby snad neměla jedinou šanci. A kdybychom tu nakonec měli prohrát z penalty, to by bylo hodně kruté,“ uznal...

26. října 2025  15:57,  aktualizováno  16:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.