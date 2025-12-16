Dvacetinásobní čeští šampioni se pokusí ukončit v LM sérii čtyř porážek a zajistit si ve skupině poslední postupové třetí místo do lednové baráže o osmifinále. O něj se utkají na dálku se Sabahem, s nímž zatím mají shodnou bilanci 1:4. Přestože minulý týden prohráli na hřišti ázerbájdžánského soupeře 87:105, mají díky říjnové výhře 93:65 lepší vzájemné skóre. V případné rovnosti bodů by proto postoupili Středočeši.
„Vždy je lepší nespoléhat se na někoho jiného. Nechceme koukat na druhý zápas vůbec. Chceme prostě vědět, že to máme ve svých rukou, což máme,“ řekl v tiskové zprávě Vojtěch Hruban.
Élan Chalon – ERA Nymburk
Utkání basketbalové Ligy mistrů nabídneme v podrobné reportáži, od 20.00
Výběr trenéra Orena Amiela chce Chalonu oplatit domácí porážku 95:97 po druhém prodloužení. Francouzský soupeř ale má také o co hrát - živí šanci na vítězství ve skupině B a přímý postup do osmifinále. Musel by i on vyhrát.
„Nebude to pro nás jednoduché. Důležité je, dát si šanci vyhrát tak, aby to před poslední čtvrtinou nebylo o dvacet. A nemusíme koukat na druhý zápas. Prostě abychom pořád byli v zápase a měli šanci si říct, že jsme vyhráli nebo alespoň odehráli slušný zápas,“ uvedl Hruban.
Nymburk musí vedle předchozích neúspěchů v Lize mistrů zapomenout i na poslední ligový duel, protože v sobotu podlehl Pardubicím 95:100. Podruhé za sebou inkasoval sto bodů a chce zapracovat na obraně a doskocích. V Baku zaostával v doskocích 23:45.
„Zlepšit doskok je teď pro nás klíčové. Nejenom, že z toho dostáváme body, ale když nemáme doskok, tak ani nemůžeme běhat dopředu, což nám hrozně chybí. Pak jsou naše útoky pomalé a těžkopádné,“ podotkl Hruban.
Středočeši budou znovu spoléhat na Sir’Jabariho Rice, který je s průměrem 23,6 bodu na zápas druhým nejlepším střelcem soutěže. Ve všech pěti zápasech v tomto ročníku Ligy mistrů dal alespoň 20 bodů, proti Baku jich naposledy nastřílel 24.
Blake, ostrý jako břitva. Kterak se Schilb stal v Burgundsku klubovou legendou
Hlavní oporou Chalonu, který se do hlavní soutěže dostal jako vítěz kvalifikačního turnaje, je Američan reprezentující Kamerun Jeremiah Hill, jenž dává 16,2 bodu na zápas. Kapitánem je podkošový hráč Lional Gaudoux. Na křídle hraje i kanadský reprezentant Nate Darling, který má zkušenosti z NBA v dresu Charlotte Hornets. Novou posilou je Jordan Tucker.
„Chalon se snaží hrát něco podobného, co jsme poslední roky hrávali my. Rychle točí sestavou, aby udržovali tempo na vysoké úrovni. Snaží se hrát velmi agresivně obranu po celém hřišti, zdvojují, aby soupeře vyvedli z míry a bral si těžké střely, které nejsou tak připravené. Nebude to vůbec nic jednoduchého, ale doma jsme měli blízko k výhře, tak se o to chceme pokusit ve Francii,“ doplnil nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal.