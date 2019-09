Basketbalové novinky. Schilb? Asi ještě ne. Možná výhoda? Známá hala

Asistent českého kouče Petr Czudek se jen usmívá: „Zápasů roku teď hrajeme spoustu.“ Ten s Australany, basketbalovým kolosem ozdobeným nedávnou přípravnou výhrou nad USA, si takové označení jistě zaslouží. V Šanghaji odstartuje od 15.00 českého času.

ONLINE Česko vs. Austrálie

Co byste před ním měli z českého tábora vědět?



Především to, že stav amerického rodáka Schilba se lepší. „Nepotřebuje berle, tým fyzioterapeutů a masérů dělá maximum,“ říká týmový lékař Pavel Říman.

„Každopádně tomu letecký přesun ze Šen-čenu, který trval dvě a půl hodiny, samozřejmě moc neprospěl. Dneska už zkoušel sedět na rotopedu, ve středu zkusíme individuální trénink. Na prvním místě je, aby nehrozilo další poranění.“



Češi to bez Schilba proti Řecku zvládli, silného soupeře udrželi na sedmibodovém odstupu, což jim zajistilo účast ve čtvrtfinále. Ale to nic nemění na tom, že by se Schilb hodil. A jak!

„Otok ustupuje, to je pozitivní signál. Už se cítí líp, bolesti jsou menší. Víceméně nekulhá; uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Budeme doufat, že se bude ještě schopen zapojit do hry,“ uvedl Říman.

„Teď bych tomu dával 50 procent, 60 procent. Bude samozřejmě záležet trošku i na důležitosti zápasu, když to řeknu takhle kulantně. Ale spíš do budoucna, do konce turnaje. Pokud by se během dnešní noci nestalo něco extrémně pozitivního, obzvlášť proti velmi fyzicky vyspělým Australanům si nemyslím, že to bude Blake schopen absolvovat.“

Pokud by naskočil, tak do známého prostředí.



Arénu uprostřed takřka liduprázdné šanghajské čtvrti si Češi otestovali v utkáních proti USA, Japonsku a Turecku (tedy s bilancí 2-1).

„Je pravda, že halu máme osahanou,“ přitaká Czudek. „Čistě basketbalově je to fajn, ale ty věci okolo… Na hotelu zase spoustu věcí nefunguje, ale jsme tady hlavně kvůli basketu. Máme tu odehrané tři zápasy, i to by taky mohla být jedna z výhod proti Australanům.“

Každý detail se může hodit, neboť na tým čeká extrémní šichta.

„USA porazili v přípravě, můžeme se bavit o přesunu a dalších věcech. Ale myslím, že to, že dokázali porazit Francii a Litvu, už něco znamená,“ říká Czudek. „Řekli si o pozici velkých favoritů na medaile. Teď je na nás, jestli bude pohádka pokračovat – a uděláme další překvapení.“

O čemž rozhodne mimo jiné stav těl obou středečních soupeřů.

„Jejich rotace je plus minus podobná, ale když se vyhrává a postupuje, je regenerace vždycky lepší,“ přibližuje asistent kouče Ronena Ginzburga. „Kluci to cítí – když si přičtete ještě devět zápasů v přípravě a tady dalších pět, navíc v rotaci, v jaké hrajeme, je to na těle znát. Ale čtvrtfinále, euforie, plná hala... Navíc se hraje až v devět večer (v Číně), bude dost času se připravit. Věřím, že kluci budou vypadat dobře.“