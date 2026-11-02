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Češky sázejí v boji o EuroBasket na jádro z MS, Reisingerová bude jen trénovat

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  13:09

Julia Reisingerová na tréninku českých basketbalistek | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Jedenáct hráček ze zářijového mistrovství světa v Berlíně zařadil do nominace na kvalifikace o EuroBasket v příštím roce v Belgii, Finsku, Litvě a Švédsku nový hlavní trenér českých basketbalistek Martin Bašta, který na této pozici nahradil Romanu Ptáčkovou. Chybí jen pivotka Alena Hanušová z Brandýsa, jež po šampionátu ukončila reprezentační kariéru.

V patnáctičlenném výběru pro přípravu je i podkošová opora Julia Reisingerová, která se ale po květnové operaci kolena zapojí jen do tréninku a v duelech ve Španělsku a doma s Chorvatskem a Bulharskem nenastoupí.

„Julča s týmem absolvuje určité pasáže tréninku, ale zatím není připravena jít do kontaktu, a proto nebude moci zasáhnout i do zápasů,“ uvedl v tiskové zprávě České basketbalové federace Bašta. Dosavadní asistent Ptáčkové bude postrádat pod košem stejně jako na MS také Emmu Čechovou z Minnesoty z WNBA, která si v květnu přetrhla v kolenu zkřížený vaz.

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Oproti MS, kde Češky prohrály v základní skupině postupně s Itálií (54:63), s Čínou (70:74 po prodloužení) a se Spojenými státy americkými (64:105), se vrátily po letním působení v 3x3 rozehrávačka Karolina Šotolová a pivotka Lucie Svatoňová, v kádru je také křídelnice Aneta Kytlicová.

Bašta byl oficiálně jmenován hlavním koučem minulý týden ve čtvrtek. S Ptáčkovou skončil i asistent Petr Treml a Baštu doplnili nově Adam Konvalinka a bývalá reprezentantka Tereza Vyoralová. „Celá ta situace se uskutečnila tak rychle a hráčky už byly osloveny, nebyl úplně čas na nějaké větší změny. Proto se výběr hráček zúžil na ověřenou sestavu, která byla v nominaci na MS,“ prohlásil Bašta.

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Český tým zahájí boj o dvě postupová místa ze skupiny J příští týden v úterý ve 20.30 v Oviedu proti Španělsku. V sobotu 14. listopadu přivítá od 16.30 v Praze na Královce Chorvatsko a o tři dny později hostí od 17.15 na stejném místě Bulharsko. Odvety jsou na programu v únoru. „Nečeká nás nic snadného, ale věřím, že máme natolik schopný tým, že vstup do kvalifikace zvládneme,“ doplnil Bašta.

Jeho výběr se sejde v pátek odpoledne v Praze, kde zahájí přípravu. Kvarteto Petra Holešínská z Botasu, Julie Pospíšilová z Carola, Karolina Šotolová z Ferrolu a Veronika Voráčková ze Zaragozy se připojí k týmu až ve Španělsku, kam reprezentace odletí v neděli dopoledne.

Nominace českých basketbalistek

Kvalifikace o EuroBasket 2027

Rozehrávačky: Eliška Joklová, Kateřina Zeithammerová (obě Žabiny Brno), Karolina Šotolová (Ferrol/Šp.).

Křídla: Gabriela Andělová, Petra Malíková (obě ZVVZ USK Praha), Aneta Kytlicová (Žabiny Brno), Petra Holešínská (Botas/Tur.), Veronika Voráčková (Zaragoza/Šp.), Julie Pospíšilová (Flammes Carolo/Fr.).

Pivotky: Kateřina Kalná, Natálie Koucká (obě ZVVZ USK Praha), Monika Fučíková, Natálie Stoupalová (obě Žabiny Brno), Lucie Svatoňová (Lodž/Pol.), Julia Reisingerová (bez angažmá).

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