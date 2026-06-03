Zápas s Ázerbájdžánem se české čtveřici Monika Fučíková, Kateřina Galíčková, Lucie Svatoňová a Karolina Šotolová nevydařil podle představ. „Bohužel nám nevycházelo vůbec nic. Daly jsme si pokyny, které jsme nedodržovaly, nevycházelo to, nepadalo nám,“ posteskla si po utkání Svatoňová.
V duelu trefily jen jednu dvoubodovou střelu ze 17 pokusů a střelba z dálky se Češkám nedařila ani proti Madagaskaru. Nakonec z devíti proměnily zásluhou Galíčkové rovněž jen jedinou. Radost z postupu už jim to nezkazilo.
„Byl to náš cíl, jsme strašně rády, že jsme postoupily. Bohužel s hrou ale spokojené nejsme, dost se střelecky trápíme a doufám, že se to do osmifinále zlepší,“ přiznala Šotolová.
Mistrovství světa v basketbalu 3x3
(Varšava)
Ženy - skupina A:
Ázerbájdžán - Česko 14:11