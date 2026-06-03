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Nejprve porážka, potom postup. České basketbalistky 3x3 jsou na MS v osmifinále

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  22:02
České reprezentantky v basketbalu 3x3 si na mistrovství světa zajistily postup do osmifinále. Ve středečním úvodním zápase v základní skupině A ve Varšavě sice podlehly Ázerbájdžánu 11:14, ve večerním duelu ale potvrdily roli favoritek proti Madagaskaru a po výhře 15:10 obsadí ve skupině třetí místo za obhájkyněmi titulu Nizozemkami a Ázerbájdžánem.
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Česká basketbalistka Lucie Svatoňová prožívá zápas MS 3x3 s Ázerbájdžánem. | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Zápas s Ázerbájdžánem se české čtveřici Monika Fučíková, Kateřina Galíčková, Lucie Svatoňová a Karolina Šotolová nevydařil podle představ. „Bohužel nám nevycházelo vůbec nic. Daly jsme si pokyny, které jsme nedodržovaly, nevycházelo to, nepadalo nám,“ posteskla si po utkání Svatoňová.

V duelu trefily jen jednu dvoubodovou střelu ze 17 pokusů a střelba z dálky se Češkám nedařila ani proti Madagaskaru. Nakonec z devíti proměnily zásluhou Galíčkové rovněž jen jedinou. Radost z postupu už jim to nezkazilo.

„Byl to náš cíl, jsme strašně rády, že jsme postoupily. Bohužel s hrou ale spokojené nejsme, dost se střelecky trápíme a doufám, že se to do osmifinále zlepší,“ přiznala Šotolová.

Mistrovství světa v basketbalu 3x3

(Varšava)

Ženy - skupina A:

Ázerbájdžán - Česko 14:11
Česko - Madagaskar 15:10

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