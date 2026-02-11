Rozhodne psychika, shodují se v Bekse. Pardubičtí mají nakročeno do finále

Jejich kouč Jan Šotnar přesto varuje: „Naše úvodní výhra 95:86 nám nic negarantuje a není to nic, na co bychom se měli spoléhat. Naopak bych řekl, že z mentálního hlediska může být náskok kolem deseti bodů velmi zrádný.“
Případná nalomená psychika je ale nejspíš jedním z mála faktorů, který by Bekse mohl zhatit plány. Všechno ostatní hraje ve prospěch, především pak to, že včetně zmíněného úvodního semifinále poháru půjde o ojedinělý třetí vzájemný duel těchto soupeřů v řadě. A hádáte správně, i ten druhý vyhrála Beksa, tentokrát rozdílem třídy 100:79.
„Sobotní ligový zápas nám ukázal, že s naší hrou jsme úspěšní, ale jakmile polevíme v disciplíně a koncentraci, tak mohou přijít problémy,“ ohlížel se Šotnar. Nejspíš narážel na přelom druhé a třetí čtvrtiny, kdy Beksa pustila Slunetu z minus patnácti na minus šest.
Ve zbytku duelu se však pohybovala právě mnohem blíže hranici konečného jedenadvacetibodového rozdílu. I vlivem toho, že Ústí postrádalo klíčového expardubického rozehrávače Tomáše Vyorala, který proti Bekse nedohrál již úvodní pohárové střetnutí a pravděpodobně nenastoupí ani tentokrát.
„I bez Tomáše Vyorala má Ústí kvalitní tým se širokou rotací. V jednom utkání se může stát cokoliv, my musíme na všechno dosavadní zapomenout a do středečního utkání nastoupit s jediným cílem – vyhrát ho,“ nabádal trenér Šotnar.
Kromě tradičně zaplněné Dašické bude opět spoléhat i na svého dvorního rozehrávače Joeyho Bryanta, který patří k nejlepším hráčům celé ligy. Nedávno si odnesl ocenění pro nejužitečnějšího plejera za měsíc leden a konkrétně Slunetě v předchozích dvou duelech nasypal jednatřicet bodů a přidal devět asistencí.
„Ústí známe do detailu. Navzájem víme o veškerých herních systémech a akcích soupeře. O to víc bude ale zápas především o nás samotných. Možná ani ne tak o basketbalu jako takovém, ale hlavně o dobrém mentálním nastavení,“ navázal Bryant před odvetou na Šotnarovy myšlenky.
Ty jsou především finálové, případný soupeř pro něj vzejde z dvojice Nymburk – Opava, která svůj pohárový semifinálový dvojboj otevírá ve čtvrtek v 18 hodin ve Slezsku, jež bude zároveň 21. února hostit finálový den poháru včetně duelu o bronz. Odveta se hraje o čtyři dny později v Nymburce.
Do té doby stihnou Východočeši odehrát ještě další domácí utkání v rámci nejvyšší soutěže proti ostravské Nové huti. To je v plánu na Valentýna 14. února od 15.30.