Pohárové semifinále jasně pro Nymburk, trefil rekordních 24 trojek, zapsal 135 bodů

Nymburk při střelbě z dálky měl úspěšnost 55 procent. Trojku proměnilo devět jeho hráčů. V roce 2020 dala v pohárovém utkání 24 trojek Opava, v lize je rekordem 21 tříbodových košů.
Dvacetinásobní čeští šampioni také vyrovnali svou nejvyšší výhru nad Opavou, o 56 bodů ji porazili v poháru i v roce 2021. Nastřílených 135 bodů je nymburský rekord proti soupeřům z nejvyšší soutěže.
Nymburk, který v úterý podlehl v Lize mistrů španělskému klubu La Laguna Tenerife, dal už za poločas 71 bodů. V zápase měl osm dvouciferných střelců. Sir’Jabari Rice dal 21 bodů. Jaromír Bohačík měl 17 bodů i díky pěti trojkám.