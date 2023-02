Final 4 v Praze? Jde to proti fanouškům, tvrdí šéf basketbalového Ústí

„Mrzí mě, že pořadatelství nedostal žádný z týmů, který se o něj přihlásil. Ať je to Děčín, Ústí či Pardubice. Myslím si, že organizace poháru kulhá, za mě to je šalamounské rozhodnutí a není správné. Musíme vytvořit tlak z klubů, aby ta soutěž měla jasný řád a pravidla a podle toho se i řídila. Kdyby to takto mělo pokračovat dál, tak bychom zvažovali účast v dalším ročníku,“ říkal děčínský generální manažer Lukáš Houser, jehož Válečníci budou o postup do Final 4 bojovat s Hradcem Králové.

Ústecký šéf Tomáš Hrubý tvrdí, že rozhodnutí přidělit pořadatelství pražské Královce jde proti zájmu fanoušků. „Podle mě by na svazu měli být rádi, že to chtějí pořádat Ústí či Děčín, protože my bychom měli narvané haly a lidi by si basket užívali. Na Královku přijde na pohárové finále pár desítek fanoušků, tuhle halu dokážou vyprodat maximálně Veselý se Satoranským. Takže to rozhodnutí pořádat Final 4 v Praze jde proti fanouškům basketu,“ je přesvědčený Hrubý.

Federace přitom prý Ústí sama vyzvala, aby se o pořadatelství Final 4 přihlásilo. „Nechápu to. Být to u nás či v Děčíně, bylo by narváno a to basket potřebuje,“ zdůrazňuje Hrubý.

Federace musela situaci začít řešit potom, co Opava vypadla ve čtvrtfinále s Ústím a výborem již schváleného pořadatelství Final 4 se vzdala. „Výbor České basketbalové federace se dostal do situace, kdy původně schválený pořadatel odmítl zpětně svou kandidaturu. Opava totiž kandidovala s tím, že bude Final 4 pořádat, i když se do něj neprobojuje, proto jí také pořadatelství bylo přiděleno. Opava ale následně své rozhodnutí změnila a chtěla turnaj pořádat jen v případě postupu,“ vysvětluje marketingový ředitel basketbalové federace Martin Peterka.

Dalším problémem byla termínová listina. „Všechna čtvrtfinále měla být sehrána do 1. února, kdy tedy měli být známi i účastníci Final 4. Do tohoto termínu ale bylo kvůli žádostem klubů na odložení utkání sehráno pouze jedno čtvrtfinále a jediným v tu dobu jistým účastníkem finále bylo Ústí. Ostatní kandidáti podmínili pořadatelství svým postupem do Final 4. To je důvod, proč těsně před zasedáním výboru federace zjišťovala případný zájem ústeckého klubu o pořádání turnaje,“ vysvětluje Peterka.

Proč nakonec byla vybrána Královka, zůstalo bez vysvětlení, Peterka ale slíbil, že pro příště bude postupováno jinak. „Naším cílem je, aby byl pořadatel známý před startem soutěže, tedy nejpozději v srpnu. Hodně to ulehčí v organizačních záležitostech. Výbor teď stojí před rozhodnutím, kam finále poháru filozoficky směřovat, zda do klubů NBL nebo v rámci propagace basketbalu mimo ně. Pokud by měl Final 4 pořádat klub z nejvyšší soutěže, pak musí dojít k úpravě hracího systému poháru tak, aby měl jisté účastnické místo,“ dodal Peterka.