Děčínští basketbalisté jsou po výhře nad Svitavami v semifinále poháru

V utkání druhého a třetího týmu aktuální ligové tabulky měli nejprve navrch hosté a v úvodu druhého poločasu vedli ještě o 13 bodů 54:41. Na konci hracího období už ale měli navrch domácí a zápas dovedli k vítězství.

Jejich lídrem byl Lamb Autrey, autor pěti trojek a 21 bodů, k tomu přidal po šesti doskocích a asistencích. Další z amerických hráčů Klint Carlson zajistil 16 bodů, šest zisků a pět doskoků.

Nejlepším hráčem Svitav byl s 16 body a 10 doskoky Sean O’Brien.

„Děčín si za posledních patnáct minut postup zasloužil. My jsme hráli pětadvacet minut basketbal, který nás baví a sluší nám. Pak se ale bohužel dostal do naší hry jeden nešvar, ztráty. Dvacet dva je smrtící číslo,“ konstatoval svitavský trenér Lubomír Růžička.

„Utkání jsme odehráli jen se šesti ztrátami, to nám dovolilo se vrátit zpět do zápasu. A atmosféra mi připomněla staré dobré časy. Diváci vlili do hráčů obrovskou porci energie, kterou jsme přetavili v comeback,“ pochvaloval si domácí kouč Pavel Budínský.

Děčín po dvou porážkách v lize dokázal Svitavy poprvé v sezoně porazit a oplatil jim i loňskou porážku v souboji o třetí místo v Českém poháru i vyřazení ve čtvrtfinále ligového play off.

O dalších účastnících závěrečného turnaje rozhodnou souboje Hradec Králové - Opava (21. ledna), Olomoucko - Pardubice (23. ledna) a Nymburk - Kolín (24. ledna).