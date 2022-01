Basketbalisté Nymburka jsou po nejhorším výkonu v sezoně v pohárovém Final Four

Nymburk, jenž do Hradce přijel až na zraněného pivota Logana Routta v kompletním složení, se brzy dostal do vedení a to udržoval. Domácí dali za první čtvrtinu jen devět bodů, ale postupně se začali trefovat z dálky, což se Nymburku nedařilo a na trojky prohrál 4:12.

Na konci třetí čtvrtiny domácí Adam Goga trojkou snížil už na rozdíl dvou bodů. Dvakrát se dokonce Sokoli dostali na dostřel jediného bodu, ale Nymburk je před sebe nepustil. Definitivně se zápas rozhodl až minutu před koncem, kdy dal Jerrick Harding dva důležité koše a udržel hostům pětibodové vedení. Následně proměnil i dva trestné hody a zastavil svůj střelecký účet na 29 bodech.

„Splnili jsme cíl a jsme ve Final Four. Pohár je specifická soutěž, když prohraješ, končíš, a toho jsme si byli vědomi. Přesto to od nás byl nejhorší zápas v sezoně. V útoku jsme nehráli tak jako obvykle, soupeř toho využil a získal sebevědomí na svou stranu. My postrádali koncentraci a postupně mizelo i sebevědomí. Naštěstí máme Jerricka Hardinga, který byl opět úžasný,“ uvedl nymburský trenér Aleksander Sekulič, jehož svěřenci budou na šestnácté pohárové vítězství útočit na Final Four 12. a 13. března.