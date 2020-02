Špičkový basketbal v Plzni. Chystá se Final Four Českého poháru

„Přihlásili jsme se do výběrového řízení a nabídli prostředí, které splňuje všechny požadované podmínky,“ říká Pavel Froněk, předseda basketbalové Lokomotivy.

Lednový los už určil semifinálové dvojice. V pátek 14. února se nejprve utkají Opava s USK Praha, poté se fanouškům představí obhájci trofeje z Nymburka a svitavští Tuři.

„Díky Final Four se basket dostane i do západních Čech, vnímám to jako skvělý způsob propagace basketbalu a doufám, že na všechna utkání bude plná hala,“ láká svitavský rozehrávač Roman Marko.

Jasným favoritem je český hegemon z Nymburka, který si tento týden zajistil postup do osmifinále Ligy mistrů jako nejlepší tým základní části. „Všichni ještě máme v paměti povedenou jízdu na mistrovství světa v Číně a hráče, kteří se aktivně podíleli na šesté příčce. Je skvělé, že řada z nich teď přijede do haly na Slovanech, pro fanoušky i hráče klubů z Plzeňského kraje je to jedinečná šance vidět tyhle borce naživo,“ míní Froněk.

Hyundai Final Four Českého poháru v Plzni Pátek 14. února, semifinále BK Opava - USK Praha 16.00

ERA Nymburk - Tuři Svitavy 19.00 Sobota 15. února utkání o 3. místo 15.00

finále 18.15 Pozn.: Vstupenky lze zakoupit přes speciální webové stránky akce: final4.czt. Kapacita haly na Slovanech je 960 míst k sezení a další čtyři stovky k stání.



I Plzeň bude mít ve finálovém turnaji své zastoupení. S Opavou dorazí místní rodák Jan Švandrlík, za Svitavy pro změnu nastupuje Luboš Kovář, odchovanec Tachova, jenž také prošel Lokomotivou.

„Věřím, že dorazí spousta malých i velkých fanoušků a vytvoří nezapomenutelnou atmosféru. Plzeň si zaslouží zažít špičkový basket, tohle je jedinečná příležitost vidět nejlepší české i špičkové zahraniční hráče v akci,“ doplňuje Froněk.

Na los nežehrají ani ve Svitavách, které čeká v semifinále právě nejtěžší možný soupeř, Nymburk. Stejně jako před dvěma lety, kdy se ve Final Four představili premiérově a navíc doma. „Necháme na palubovce všechno a poperem se o vítězství. Kvality Nymburka netřeba zdůrazňovat, v domácí lize je naprosto dominantní již spoustu let. My ale uděláme vše pro to, aby Nymburk vítězství v poháru tento rok neobhájil,“ prohlásil odhodlaně kouč Turů Lukáš Pivoda.