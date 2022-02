Zůstane pohár v Brně? Basketbalistky vyhlížejí finálové derby

V nejlepší pozici vstoupí do Final Four brněnské Žabiny. V lize dosud prohrály jen s USK, v posledních ligových duelech zvítězily jak v Králově Poli, tak i v Hradci Králové, s nímž se utkají v semifinále. U Labe však rozhodovala poslední střela.

Žabiny nakonec vyhrály ve středu v hale Sokola v prvním vzájemném zápase v sezoně o dva body, v sobotu je čeká semifinálový pohárový souboj a potřetí v krátké době se utkají opět ve čtvrtek v ligové dohrávce v Brně.

„Není to moc příjemné připravovat se pořád na stejný tým, ale věřím, že i pohárový duel zvládneme,“ řekla zkušená křídelní hráčka Žabin Sarah Beránková.

Královéhradecký tým se před cestou do Brna a duelem s Žabinami necítí jako favorit. „Oni výrazně posílili, náš kádr naopak oslabil, Žabiny mají navíc výškovou převahu,“ citoval klubový web trenérku hradeckých Lvic Romanu Ptáčkovou.

Pořádající Královo Pole loni podlehlo ve finále USK, ale medaile z Českého poháru už sbírá šest sezon po sobě. Brňanky by ve vlastní hale rády hrály o trofej a v týmu Slovanky mají schůdného soupeře na cestě do finále.

„Je to nejhratelnější soupeř z trojice možných, věřím v postup do finále, v němž se popereme o cennou trofej. Ale musíme jít postupně a soustředit se nejprve na první utkání,“ řekl trenér Králova Pole Dušan Medvecký. Jeho tým se Slovankou neprohrál devět let.

Valentýna Kadlecová (vpravo) z Chomutova útočí v zápase se Slovankou, brání ji Kateřina Zeithammerová.

Slovanka, jež druhým rokem hraje domácí zápasy v Benešově, ve čtvrtfinále nečekaně vyřadila Chomutov. „Naší výhodou je, že nemáme co ztratit a můžeme jen překvapit. Pokusíme se o to hned v semifinále proti domácímu celku,“ poznamenala na webu ženské basketbalové ligy rozehrávačka Kateřina Zeithammerová.

Duel Králova Pole se Slovankou zahájí sobotní semifinálový program Final Four v Městské hale na Vodově ulici v Brně v 15:00, o tři hodiny později začne druhé semifinále. V neděli se nejprve utkají poražené týmy o třetí místo (13:30), od 16:30 bude následovat finále.