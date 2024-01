Derby? Pomikálek by ho hrál i se zlomenou nohou. Fanoušci dostanou jedno navíc

„Děčín jsem si přál, derby je vždy peprné a my tam jedeme s tím, že chceme vyhrát a postoupit do Final 8. I proto, že tuhle sezonu máme Děčínu co vracet,“ připomněl ústecký generální manažer Tomáš Hrubý dvě ligové porážky Slunety s Válečníky v aktuálním ročníku NBL.

Pohárové finále se stejně jako loni bude hrát v polovině února v pražské hale Královka, ovšem tentokrát čtyři nejlepší české týmy doplní elitní slovenská čtveřice. Děčín loni v Praze oslavil svou první trofej v historii, Sluneta ve Final 4 zůstala bez medaile. Další motivace navíc, proč na konci ledna přejít přes Válečníky.

„Derby je vždy specifický zápas, čím častěji se hraje, tím lépe pro diváky, fanoušky i český basket. Kdyby si Tomáš Pomikálek (kapitán Děčína) 14 dnů před derby zlomil nohu, což mu samozřejmě nepřeju, tak se stejně stihne dát do kupy a zahraje životní zápas,“ zdůraznil Hrubý (možná) poněkud nadneseným příměrem, jak vážně se na severu derby bere.

Útok ústeckého Lamba Autreyho (vpravo) se snaží zblokovat Tomáš Pomikálek z Děčína.

A pohárovou bitvou to zdaleka nekončí, rivalové se dvakrát střetnou i v ligové nadstavbové skupině A1, narazit na sebe mohou i v play off. „Pořád věřím, že se to jednou stane a zahrajeme si spolu na ústeckém zimáku,“ zasnil se Hrubý.