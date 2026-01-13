Nymburk dostal facku od Brna, v prvním pohárovém souboji řádil Jelínek

Brno nad Nymburkem vyhrálo po dvanácti zápasech a dvou letech. Hvězdou utkání byl bývalý reprezentant David Jelínek, jenž trefil osm z jedenácti trojkových pokusů a zapsal celkem 35 bodů. Nymburk absolvoval páté utkání během 11 dnů a poslední čtvrtinu prohrál 14:27.
„Od začátku až do konce to byla tragédie z naší strany. Nebránili jsme, absolutně se to neshodovalo s tím, co chceme hrát, a v útoku to bylo stejné. Nejsme schopni si připravit dobré střely a když už jsme si něco připravili, tak dnes bylo procento úspěšnosti bídné. Dnes nebylo kde brát a byla to facka, kterou jsme potřebovali,“ řekl nymburský Matěj Svoboda.
Vyzdvihl Jelínkův výkon, který si podle něj soupeře vodil jako malé děti. „Nedokázali jsme zastavit jednoho hráče, i když jsme se na to připravovali. Věděli jsme, že je to velká zbraň Brna. Jsme profesionálové a na náročný program si stěžovat nemůžeme. Pokud podlehneme únavě, ať už mentální nebo fyzické, jde to jen za námi a rozhodně to není ani omluva, ani výmluva,“ dodal.
Brněnský kouč Martin Vaněk si výhry hodně cenil, byť jak upozornil, jedná se jen o pohárový poločas. „Porazit Nymburk je vždy velká věc. Ve druhém utkání asi nastoupí s jiným nasazením než dnes, ale je důležité říct, že my ani netušíme, kdy ten zápas budeme hrát. Teď se soustředíme na ligu,“ řekl.
Čtvrtfinále Českého pohár basketbalistů
úvodní utkání
Basket Brno - Nymburk 90:80 (48:52)