Nymburk dostal facku od Brna, v prvním pohárovém souboji řádil Jelínek

  22:06
Basketbalisté Nymburka budou v odvetě čtvrtfinále Českého poháru proti Brnu dohánět desetibodovou ztrátu. Lídři ligové tabulky a obhájci trofeje na hřišti vicemistra první zápas prohráli 80:90. Termín odvety dosud nebyl kvůli programu Středočechů v Lize mistrů určen.

Brněnský basketbalista David Jelínek v akci proti Ostravě. | foto: Jan Russnak

Brno nad Nymburkem vyhrálo po dvanácti zápasech a dvou letech. Hvězdou utkání byl bývalý reprezentant David Jelínek, jenž trefil osm z jedenácti trojkových pokusů a zapsal celkem 35 bodů. Nymburk absolvoval páté utkání během 11 dnů a poslední čtvrtinu prohrál 14:27.

„Od začátku až do konce to byla tragédie z naší strany. Nebránili jsme, absolutně se to neshodovalo s tím, co chceme hrát, a v útoku to bylo stejné. Nejsme schopni si připravit dobré střely a když už jsme si něco připravili, tak dnes bylo procento úspěšnosti bídné. Dnes nebylo kde brát a byla to facka, kterou jsme potřebovali,“ řekl nymburský Matěj Svoboda.

Vyzdvihl Jelínkův výkon, který si podle něj soupeře vodil jako malé děti. „Nedokázali jsme zastavit jednoho hráče, i když jsme se na to připravovali. Věděli jsme, že je to velká zbraň Brna. Jsme profesionálové a na náročný program si stěžovat nemůžeme. Pokud podlehneme únavě, ať už mentální nebo fyzické, jde to jen za námi a rozhodně to není ani omluva, ani výmluva,“ dodal.

Brněnský kouč Martin Vaněk si výhry hodně cenil, byť jak upozornil, jedná se jen o pohárový poločas. „Porazit Nymburk je vždy velká věc. Ve druhém utkání asi nastoupí s jiným nasazením než dnes, ale je důležité říct, že my ani netušíme, kdy ten zápas budeme hrát. Teď se soustředíme na ligu,“ řekl.

Čtvrtfinále Českého pohár basketbalistů

úvodní utkání

Basket Brno - Nymburk 90:80 (48:52)

Výsledky

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Noční slalom ve Flachau ovládla pošesté Shiffrinová, Dubovská do 2. kola neprošla

Mikaela Shiffrinová během nočního slalomu ve Flachau.

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála pošesté v kariéře noční slalom ve Flachau a svou rekordní bilanci ve Světovém poháru rozšířila o 107. vítězství. Česká reprezentantka Martina Dubovská...

13. ledna 2026  19:42,  aktualizováno  22:17

