Nepustit začátek a připravit se na rychlost. V Pardubicích vědí: Nymburk, to je výzva

V téhle sezoně už s ním odehráli dva fantastické zápasy. V prvním případě pardubičtí basketbalisté s mistrovským Nymburkem v půlce října loňského roku padli 76:78, když střelec Bryant v poslední vteřině minul potenciálně vítěznou trojku. V dalším, nedlouho před Vánocemi, už se na úkor českého hegemona radovali - Nymburk byl sice v tomto střetnutí vedený jako domácí mančaft, ovšem hrálo se na neutrální půdě v Kolíně, čehož Východočeši beze zbytku využili (100:95).
Jakub Tůma (vlevo) z Pardubic a Sir’Jabari Rice z Nymburka

Jakub Tůma (vlevo) z Pardubic a Sir’Jabari Rice z Nymburka | foto: David Šváb / ERA Basketball Nymburk

Jamonda Bryant z Pardubic se snaží obejít Jaromíra Bohačíka.
Robert Bonham vymýšlí útočnou akci Pardubic proti Nymburku.
Sir’Jabari Rice z Nymburka se chystá ke střele.
Martin Kříž z Nymburka střílí na koš Pardubic.
Teď pardubická Beksa s Nymburkem vyběhne na zteč potřetí. A vzhledem ke kalendáři to nebude generálka před možnými vzájemnými bitvami v play off, nýbrž na víkendové finále poháru v Opavě.

První nadstavbový duel Pardubic s úřadujícím šampionem se hraje ve středu od 17.30 na Dašické, slezské finále pohárové soutěže přijde na řadu v sobotu od 18 hodin. Svěřenci trenéra Jana Šotnara by se nyní na první vrchol sezony pochopitelně rádi adekvátně naladili.

„Nymburk v průběhu sezony částečně obměnil svoji sestavu a proti té stávající jsme ještě nehráli,“ upozorňuje Jakub Tůma, rozehrávač Beksy. „Hlavně bych si přál, aby to byl dobrý zápas. Půjde o utkání prvního týmu s druhým, takže věřím, že bude atraktivní pro fanoušky,“ dodává 27letý basketbalista.

Nymburk v semifinále poháru vyřadil Opavu, zahraje si o 18. trofej

Pardubičtí v uplynulých týdnech střídali pohárové a ligové zápasy, momentálně mají na kontě čtyři triumfy v řadě. Ve středu doma v utkání elitní nadstavbové skupiny A1 rozdrtili 109:72 ostravskou Novou huť.

Jejich protivníci uspěli v pěti z posledních šesti zápasů, mezi něž ovšem musíme počítat i extrémně náročné mače v Lize mistrů. Nejčerstvěji vypráskali z poháru Opavu, již už v prvním semifinále venku zneuctili 135:79, doma si pak zkušeně pohlídali postup do přímého souboje o pohár výsledkem 96:92. Nelze se tudíž příliš divit tomu, že kouč Šotnar i nadále vnímá Nymburk jako toho, kdo před nadcházejícím utkáním drží v rukou lepší karty, byť jeho vlastní skvadra nastoupí ve své hale a zčásti se v tom určitě promítá i snaha přehodit veškerý tlak na obávaného soupeře.

„Pořád si musíme uvědomovat, že Nymburk je favorit, a to díky kvalitě svého kádru i značným zkušenostem nejen hráčů, ale také realizačního týmu,“ podotýká trenér Šotnar. „Na druhou stranu jsme si v základní části dokázali, že s nimi umíme hrát vyrovnaně a že je dokážeme i porazit. Z jejich strany proto nepřijde ani v nejmenším podcenění,“ pokračuje.

Joey Bryant z Pardubic se snaží obejít Jaromíra Bohačíka.

Podle Tůmy bude jedním z klíčových faktorů pohlídat si úvodní minuty zápasu. „Důležité bude nepustit hosty k jejich hře. Počítám, že nás čeká velmi rychlé utkání, hodně nahoru – dolů. Nymburk je zvyklý hrát proti týmům evropské úrovně, tak budou jeho hráči nastaveni. A my se na to musíme co nejdříve adaptovat,“ burcuje Tůma.

„Narazíme na mistry v plné síle a s maximální koncentrací, což pro nás představuje obrovskou výzvu,“ říká kouč Šotnar.

„Respektujeme jejich sílu a všichni naši hráči vědí, že bez toho, abychom na hřišti nechali úplně všechno, se s Nymburkem hrát nedá,“ konstatuje Šotnar.

Randechtivá olympionička si založila účty na seznamkách, v Cortině už měla schůzku

Americká sáňkařka Sophia Kirkbyová.

Americká sáňkařka Sophia Kirkbyová na sebe během zimních olympijských her upozornila nejen sportovními výkony, ale i neobvyklým osobním příběhem. Sama se veřejně označila za „nejžádanější svobodnou...

18. února 2026  8:30

Lašák se zařadí mezi legendy Tygrů. Jeho číslo zamíří v Liberci ke stropu

Ján Lašák uděluje pokyny na tréninku brankářů slovenské hokejové reprezentace.

Brankář Ján Lašák se podílel na nejúspěšnějším období v historii libereckého hokeje korunovaném mistrovským titulem z roku 2016. Klub teď jeho číslo vyvěsí pod strop haly po bok největších legend.

18. února 2026  8:27

