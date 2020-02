Finále dvou generací. Vítězové a poražení vyrostli pod stejným mostem

Skvělá bitva o pohárový triumf, ve které Nymburk k vítězství 100:94 potřeboval prodloužení, byla setkáním dvou českých basketbalových generací.

Na straně superfavorizovaných Nymburských jsou ti starší a zkušenější - avšak nikoliv bez výjimky.

Z českých hráčů Nymburka pouze dva veteráni a bývalí reprekapitáni Petr Benda (37 let) a Pavel Pumprla (33 let) dres USK Praha nikdy neoblékli. Další šestice hráčů už ano.

Martin Kříž (26 let) a Martin Peterka (25 let) jsou pardubičtí odchovanci a na Folimance strávili jen několik měsíců. Jaromíra Bohačíka nakopla dvouletá štace na USK až do základní pětky národního výběru. Nový reprezentační vůdce Vojtěch Hruban (30 let) i náhradníci Petr Šafarčík (25 let) a Jakub Tůma (21 let) prošli dorostem i áčkem pražského celku.

USK v tomto ročníku složil sestavu kolem čtyř cizinců (Američan Raheem Appleby, Srb Marko Stevanovič a Chorvaté Igor Marič s Domagojem Proletou), kapitána Michala Mareše (27 let) a Jana Křivánka (25 let).

Prvním rozehrávačem pak je Ondřej Sehnal (22 let). Stále větší prostor dostávají Jan Štěrba (24 let) a Filip Petružela (22 let) a zbylé minuty sbírají Petr Macháč (20 let), František Fuxa (19 let) a Marek Vyroubal (18 let).

To je celkem čtrnáct hráčů, kteří byli anebo stále ještě jsou členy Vysokoškolského sportovního centra MŠMT.

USK Praha (Twitter) @uskpraha Celkem 18 hráčů ze soupisek dnešních finalistů basketbalového Českého poháru nosilo nebo stále nosí dres klubu @uskpraha. Dalších 14 dnešních finalistů pak prošlo Vysokoškolským sportovním centrem MŠMT. Pod Nuselským mostem tak je důvod k oslavě už před samotným finále! https://t.co/p9hzr8B2bl odpovědětretweetoblíbit

„Složení finálové dvojice nám udělalo radost, protože jsme hráli proti vlajkové lodi českého basketbalu na domácí a mezinárodní úrovni. Právě ERA Nymburk je motivační a cílovou destinací našeho programu výchovy hráčů, tam hráče směřujeme,“ poznamenal manažer pražského klubu Petr Jachan.

A nymburský kouč Oren Amiel měl po vydřené finálové výhře vůči mladšímu soupeři slova uznání: „USK sehrál úžasný zápas, a to je dobré pro všechny tady.“

Pro koho si k Botiči přijede od Labe příště?