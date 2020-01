Pohárové derby: Hradec a Trutnov se utkávají o postup do semifinále

Favorit utkání je díky výsledkům v letošní sezoně víceméně jasný, Hradec totiž dokázal oba vzájemné zápasy s přehledem vyhrát. Naposledy se hrálo derby v Trutnově na konci listopadu a Lvice si odvezly výhru o 47 bodů, když své soupeřky deklasovaly 100:53.

Hradec má jasnou převahu i v ligové tabulce, kde je s třemi porážkami na druhém místě, Trutnov uzavírá postupovou osmičku pro play off.

Trutnovanky budou do utkání vstupovat po dlouhé přestávce, poslední soutěžní duel sehrály v polovině prosince, to Hradec už o víkendu zasáhl do nejvyšší domácí soutěže a na své palubovce hladce 91:48 přehrál Ostravu.

O postup do čtvrtfinále bojoval pouze Trutnov, Hradec byl nasazen. Lokomotiva v osmifinále porazila 70:61 Ško-Energo Mladá Boleslav.

Vítěz derby se probojuje na Final Four, které se bude hrát 25. a 26. ledna v hale Klimeška v Kutné Hoře.