Velká smůla pro Krejčího. Špatně došlápl a zlomil si levý kotník

Basketbalista Vít Krejčí nedohrál v NBA kvůli zranění zápas Portlandu v Phoenixu. Šestadvacetiletý český reprezentant špatně došlápl v závěru třetí čtvrtiny po souboji se soupeřem a do hry už se nevrátil. Podle trenéra Micaha Noriho má zlomený levý kotník.
Krejčí odehrál v utkání 12 minut. K výhře Portlandu 132:119 přispěl pěti body, třemi doskoky a dvěma asistencemi.
Dvě minuty před koncem třetí části se Krejčí snažil zastavit nájezd Milese Bridgese. Po kontaktu se soupeřem, který do něho v plné rychlosti vrazil, Krejčí zřejmě špatně došlápl a skončil pod košem na zemi.
Ze hřiště mu pomohli spoluhráči a poté po jedné noze odskákal do šatny.
Výsledky NBA
Detroit - Philadelphia 106:112
Washington - Atlanta 105:120
New York - Chicago 135:105
Boston - Milwaukee 109:102
Brooklyn - Charlotte 114:104
New Orleans - Utah 120:113 po prodl.
Memphis - Indiana 103:107
Oklahoma City - Cleveland 124:116
Houston - Minnesota 107:117
Phoenix - Portland 119:132 (za hosty Krejčí 5 bodů, 3 doskoky, 2 asistence)
Denver - Toronto 128:109
San Antonio - Dallas 112:111
Sacramento - LA Lakers 103:116
LA Clippers - Miami 116:117 po prodl.