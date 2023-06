Teenagerka Čechová potěšila trenérku. Co odhalí duely s Britkami?

Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové už mají za sebou duely s dalšími třemi účastníky EuroBasketu, od čtvrtka do soboty se v Istanbulu utkaly s domácím Tureckem (83:70), Německem (56:51) a Lotyšskem (67:83).

S Britkami se Češky utkají poprvé od června 2013, kdy ji na ME ve francouzském Mouilleron-le-Captif porazily 66:55.

Dominika Paurová na tréninku českých basketbalistek

„Očekávám, že nás velmi dobře prověří v tom, jak jsme na tom fyzicky, protože předpokládám velmi atletický a dynamický projev. Nám někdy chybí, nemáme takovou rotaci tak fyzicky zdatných podkošových hráček, takže to asi bude takový největší oříšek. Co jsem viděla jejich poslední zápas, tak byly nesmírně agresivní v defenzivě. Bude to prověření i toho, jak jsme schopné udržet a kontrolovat míč,“ řekla Ptáčková novinářům po středečním tréninku.

Duely v Turecku navázaly na týdenní kondiční soustředění v Mariánských Lázních a týdenní herní v Praze.

„Pak přišly okamžitě zápasy, tak jsem byla prvním utkáním mile překvapená, že hra vypadala dobře. Řekla bych, že dokonce na obou polovinách hřiště. Turecko je silným týmem, ale nemůžeme to na druhou stranu přeceňovat, je to příprava. Musím říct, že i druhý zápas s Německem byl z naší strany velmi dobře odmakaný. Bylo to fyzicky náročné utkání, kdy Němky disponují v pětici čtyřmi hráčkami nad 180 centimetrů,“ pochvalovala si Ptáčková.

Třetí duel s Lotyšskem týmu nevyšel. „Možná je to asi dobře, abychom si některé věci vyříkaly. Nenastoupily jsme k němu úplně se stoprocentním nasazením jako v těch prvních dvou. Když je nasazení špatné, tak se řetězí další věc. Kdy neodevzdáme sto procent, tak výsledek nemůže být dobrý,“ řekla trenérka.

„Po první prohře po nějaké době samozřejmě vyplujou nějaké věci, snažil jsme si něco vyříkat. Vždycky všechno není růžové, tak to nefunguje. Já to beru, asi musela prohra přijít, kdyby přišla někdy jindy, kdy to chceme méně, tak by nás to mohlo zaskočit.“

O boj o šampionát definitivně přišla křídelnice Julie Pospíšilová z univerzitního týmu Wisconsinu z NCAA Division I, neboť nestihla doléčit kotník. „Velmi mě to mrzí, protože ji dobře znám a vím, že je to výborný somatotyp a velmi inteligentní hráčka. Ale bohužel není stoprocentně v pořádku. Ona s námi nebyla celý rok.Tím, že se tady nemohla zapracovat, tak bohužel tahle varianta padá, ale počítáme s ní do budoucna,“ uvedla Ptáčková.

Už dříve přišla o oporu pod košem Julii Reisingerovou ze Salamanky. „Tu hráčku si tak rychle nevymyslíte a nenamalujete. Vypadalo to, že budeme mít tři na pozici 5 - Julii Reisingerovou, Renátu Březinovou a Emmu Čechovou. Julie nám vypadla, velí nám to samozřejmě hrát rychlejší a agresivní basket, jestliže nebudeme mít takovou sílu pod košem, tak to musíme nahradit někde jinde,“ řekla Ptáčková. Chce si držet co nejdéle současný výběr 14 hráček, z nichž dvě se nevejdou na soupisku pro ME.

Pamela-Therese Effangová na tréninku české reprezentace

Měla radost, jak se předvedla v přípravě v Turecku osmnáctiletá Čechová. „Já jsem věděla, že potenciál v ní je, ale bylo to obrovské hodně milé překvapení na turnaji. Opravdu v utkáních podala skvělé výkony, řekla bych, že nám v tom třetím právě ona chyběla, že nehrála,“ podotkla Ptáčková.

Líbí se jí růst i dalších mladých nadějí. „Několik jich tady ještě není, které by tady mohly být. Vidím ten tým na nějaké tři čtyři roky opravdu nádherně, když teď rozehrávačky (Eliška Hamzová a Kateřina Zeithammerová) mají 21 let a bude to teprve ten věk, který je pro ně ideální,“ dodala Ptáčková.