Speciální tečka za MS. Češky versus americké hvězdy? Výjimečná záležitost

I proto bylo rozloučení českých reprezentantek s berlínským šampionátem speciální.
Nedivte se, že před zápasem, který skončil prohrou 64:105, zněla z týmu slova o unikátní příležitosti. Takové, jež může přijít jen jednou za kariéru.
„O tom je mistrovství světa,“ hlásila Eliška Joklová. „Odehrát prestižní zápasy. Poměřit se s top hráčkami.“
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Basketbalistky uzavřely účast na MS porážkou. Americké hvězdy dominovaly
V samostatné české historii se s Američankami utkávala jen úspěšná generace kolem Hany Horákové, Jany Veselé či Evy Vítečkové. Mezi lety 2004 a 2012 se oba výběry potkaly na pěti velkých akcích.
- LOH 2004 v Aténách – 61:80.
- MS 2006 v Barueri (Brazílii) – 50:63.
- LOH 2008 v Pekingu – 57:97.
- MS 2010 v Karlových Varech (Česku) – 69:89.
- LOH 2012 v Londýně – 61:88.
Od té doby Češky na ostré klání s USA čekaly.
Dočkaly se na šampionátu v Berlíně. O 14 let později. V čase, kdy se ženský basketbal rychle mění.
Za poslední roky totiž výrazně klesl i počet (nejen) amerických hvězd, které míří do evropských klubů.
Proč?
Důvody jsou prosté. WNBA je v nejlepší kondici své třicetileté historie, roste fanouškovský zájem, platy hráček a počet organizací v soutěži poskočí do roku 2030 na číslici 18. Delší sezony tak budou čím dál výrazněji zasahovat do kalendářů evropských lig.
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A k tomu přibyly pro hráčky atraktivní možnosti, jak trávit pauzu mezi ročníky v zámoří. Například soutěž v basketbalu 3x3 Unrivaled, kterou sponzorují giganti jako Sephora či Under Armour.
Můžou najít uplatnění také v mediálním prostředí či v částečně trenérských rolích.
Zkrátka, pryč jsou časy, kdy si na starý kontinent jezdívaly vydělávat i největší jména – Diana Taurasiová, Sue Birdová či Alyssa Thomasová.
AMERICKÉ LEGENDY. Diana Taurasiová má šest olympijských zlat, Sue Birdová o jedno méně.
„U nás dohrály sezonu a za tři dny byly v kempu WNBA. To mi přišlo hrozné, neměly čas si odpočinout,“ vzpomínala legendární trenérka Natália Hejková, která kromě USK Praha poznala i fungování ruského gigantu Spartak Moskevská oblast.
A když v současnosti elitní hráčku nějaký klub zláká, domluví se na krátkodobější spolupráci.
Například Breanna Stewartová letos posílila turecké Fenerbahce jen pro euroligové Final Six. Ta však ještě patří ke generaci, pro kterou jsou neamerické štace dobře známé.
Že by snad evropské kluby přilákaly mladší generaci stars v čele s Caitlin Clarkovou, se jeví jako sci-fi.
„Už nemusíme do Evropy, abychom se uživily,“ prohlásila Paige Bueckersová, jedna z opor amerického týmu v Německu.