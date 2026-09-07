Basket ONLINE: Poslední zápas Češek na MS v Berlíně. Čelí americkým hvězdám

Už před zápasem bylo jisté, že se utkají jisté čtvrtfinalistky a tým, který se s turnajem rozloučí. Češky přitom neměly k postupu do vyřazovacích bojů daleko. Dlouho trápily Italky, bronzové z loňského EuroBasketu, i obhájkyně světového stříbra z Číny.
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Na bojovné výkony chtějí navázat a proti favoritkám na celkové vítězství odvést opět solidní práci.
„Nikdo nechce prohrát velkým rozdílem,“ říkala rozehrávačka Joklová, se kterou se v pondělí odpoledne rozloučil její zámořský tým Minnesota Lynx. „Američanky jsou na tom skvěle technicky, mají všechny druhy zakončení. Na druhou stranu jsme ukázaly, že tady můžeme hrát dobrý basket.“
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Soutěžní utkání hrají Češky proti Američankám poprvé od olympijských her v Londýně. Trenérka Ptáčková chce dát příležitost všem hráčkám, které na šampionát odcestovaly, tedy i novickám Kateřině Kalné a Monice Fučíkové.
„Všechny holky, které tady jsou, si zaslouží dostat aspoň na chvíli šanci za vynaložené úsilí,“ uvedla.