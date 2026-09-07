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Basket ONLINE: Poslední zápas Češek na MS v Berlíně. Čelí americkým hvězdám

Daniel Czolko
Sledujeme online   20:15aktualizováno  20:33
České basketbalistky Kateřina Kalná (vlevo) a Kateřina Zeithammerová před...

České basketbalistky Kateřina Kalná (vlevo) a Kateřina Zeithammerová před zápasem s USA | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

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Od našeho zpravodaje v Německu - České basketbalistky hrají poslední zápas na mistrovství světa, skupinovou fázi zakončují v Berlin Areně proti hvězdnému výběru USA. Jak si svěřenkyně trenérky Ptáčkové vedou, sledujte od 20.45 v podrobné online reportáži.

Už před zápasem bylo jisté, že se utkají jisté čtvrtfinalistky a tým, který se s turnajem rozloučí. Češky přitom neměly k postupu do vyřazovacích bojů daleko. Dlouho trápily Italky, bronzové z loňského EuroBasketu, i obhájkyně světového stříbra z Číny.

ONLINE: Česko vs. USA

Zápas MS basketbalistek sledujte podrobně.

Na bojovné výkony chtějí navázat a proti favoritkám na celkové vítězství odvést opět solidní práci.

„Nikdo nechce prohrát velkým rozdílem,“ říkala rozehrávačka Joklová, se kterou se v pondělí odpoledne rozloučil její zámořský tým Minnesota Lynx. „Američanky jsou na tom skvěle technicky, mají všechny druhy zakončení. Na druhou stranu jsme ukázaly, že tady můžeme hrát dobrý basket.“

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Soutěžní utkání hrají Češky proti Američankám poprvé od olympijských her v Londýně. Trenérka Ptáčková chce dát příležitost všem hráčkám, které na šampionát odcestovaly, tedy i novickám Kateřině Kalné a Monice Fučíkové.

„Všechny holky, které tady jsou, si zaslouží dostat aspoň na chvíli šanci za vynaložené úsilí,“ uvedla.

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