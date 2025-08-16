Krejčí sbíral body, ale porážky v přípravě na ME se kupí. Češi nestačili ani na Turky

Svěřenci trenéra Diega Ocampa podlehli minulý týden v Málaze Španělsku B (75:80) a Španělsku (73:87), v Mnichově v pátek nestačili na Srbsko (84:113). Ve čtvrtek je čeká v Pardubicích generálka proti Gruzii.
Češi za šest a čtvrt minuty zaznamenali jen pět bodů díky trojce Jana Zídka a šestkám Krejčího. Turci získali náskok 15:5 především díky šesti bodům Osmaniho.
Srbská lekce v Mnichově. Basketbalisté na Supercupu favoritovi nestačili
Potom se prosadili postupně kapitán Vojtěch Hruban, Martin Svoboda a po dvou koších Martina Kříže Ocampův výběr zkorigoval stav na 13:18. Do konce první čtvrtiny ale Turci po trestných hodech Cediho Osmana a trojce Onuralpa Bitima opět odskočili na dvouciferný rozdíl.
Druhou desetiminutovku načal úspěšnou střelou Richard Bálint, po trefě Kříže z dálky snížili Češi na 18:25, ale Turci postupně unikli až do náskoku 15 bodů. Na trojku Ondřeje Hanzlíka totiž odpověděli sedmibodovou šňůrou. Před poločasem snížil na 29:41 Kříž, který byl s devíti body nejlepším českým střelcem.
V úvodu druhé půle se postaral o prvních sedm českých bodů Krejčí a bylo to 36:45, jenže Turci po dvou koších Shanea Larkina a třem bodům Osmana odskočili už na 16 bodů. Pasáž na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny ovládli Turci 9:3 a vedli nejvyšším rozdílem 20 bodů.
Trojkou zareagoval Martin Peterka a Krejčí snížil na 46:61. Po trojkách Krejčího a Tomáše Kyzlinka to bylo jen o 12 bodů. Přestože Turci pak díky úspěšné střelbě z dálky odskočili zase na 18 bodů, Martin Svoboda s Kyzlinkem stav zkorigovali. Po úspěšných šestkách Osmaniho měl ještě poslední slovo Kyzlink.
Přípravný turnaj basketbalistů Supercup
Mnichov:
O 3. místo:
20:45 finále: Německo - Srbsko.