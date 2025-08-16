Krejčí sbíral body, ale porážky v přípravě na ME se kupí. Češi nestačili ani na Turky

  20:05
Čeští basketbalisté prohráli v utkání o 3. místo na Supercupu v Mnichově s Tureckem 65:79 a připsali si porážku i ve čtvrtém utkání v přípravě na mistrovství Evropy v Rize. Nejlepším střelcem zápasu byl se 14 body Vít Krejčí, jediný současný český zástupce v NBA. Na straně vítězů se prosadil 13 body a osmi doskoky Ercan Osmani.

Český basketbalista Vít Krejčí v akci v přípravném duelu proti Turecku. | foto: ČTK

Svěřenci trenéra Diega Ocampa podlehli minulý týden v Málaze Španělsku B (75:80) a Španělsku (73:87), v Mnichově v pátek nestačili na Srbsko (84:113). Ve čtvrtek je čeká v Pardubicích generálka proti Gruzii.

Češi za šest a čtvrt minuty zaznamenali jen pět bodů díky trojce Jana Zídka a šestkám Krejčího. Turci získali náskok 15:5 především díky šesti bodům Osmaniho.

Srbská lekce v Mnichově. Basketbalisté na Supercupu favoritovi nestačili

Potom se prosadili postupně kapitán Vojtěch Hruban, Martin Svoboda a po dvou koších Martina Kříže Ocampův výběr zkorigoval stav na 13:18. Do konce první čtvrtiny ale Turci po trestných hodech Cediho Osmana a trojce Onuralpa Bitima opět odskočili na dvouciferný rozdíl.

Druhou desetiminutovku načal úspěšnou střelou Richard Bálint, po trefě Kříže z dálky snížili Češi na 18:25, ale Turci postupně unikli až do náskoku 15 bodů. Na trojku Ondřeje Hanzlíka totiž odpověděli sedmibodovou šňůrou. Před poločasem snížil na 29:41 Kříž, který byl s devíti body nejlepším českým střelcem.

V úvodu druhé půle se postaral o prvních sedm českých bodů Krejčí a bylo to 36:45, jenže Turci po dvou koších Shanea Larkina a třem bodům Osmana odskočili už na 16 bodů. Pasáž na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny ovládli Turci 9:3 a vedli nejvyšším rozdílem 20 bodů.

Trojkou zareagoval Martin Peterka a Krejčí snížil na 46:61. Po trojkách Krejčího a Tomáše Kyzlinka to bylo jen o 12 bodů. Přestože Turci pak díky úspěšné střelbě z dálky odskočili zase na 18 bodů, Martin Svoboda s Kyzlinkem stav zkorigovali. Po úspěšných šestkách Osmaniho měl ještě poslední slovo Kyzlink.

Přípravný turnaj basketbalistů Supercup

Mnichov:

O 3. místo:
Česko - Turecko 65:79 (13:23, 29:41, 41:60)
Sestava a body Česka: Krejčí 14, Kyzlink 9, Zídek 5, Kejval, Křivánek - Kříž 9, Bálint 7, Peterka 6, Hruban 4, Sehnal 4, Martin Svoboda 4, Hanzlík 3.
Nejvíce bodů Turecka: Osmani 13, Osman 12, Saybir 10. Fauly: 22:10. Trestné hody: 7/5 - 27/24. Trojky: 10:5. Doskoky: 39:38.

20:45 finále: Německo - Srbsko.

