„Je symbolické, že to zrovna takhle vyšlo. Mára by mohl být po Satym novým lídrem národního týmu,“ věří děčínský generální manažer Lukáš Houser.
Rozehrávač Houška debutoval za Česko na konci června proti Srbsku s hvězdou NBA Nikolou Jokičem v sestavě, ale tehdy šlo o neoficiální duel za zavřenými dveřmi bez diváků. Teď se bude hlásit na pondělním srazu a chystat se na svoje první ostré utkání. „Je v reprezentaci zaslouženě. A bude tam už patřit stabilně,“ je přesvědčený Houser.
Čísla teenagera Houšky v letošní Maxa NBL ohromují. Odehrál 15 zápasů, průměruje 13,3 bodu (celkově 23. místo v lize), 5,7 doskoku (21. místo), 4,3 asistence (15. místo) a s užitečností 17,9 je už dvanáctým nejlepším mužem ligy! „My jsme s ním už před sezonou počítali do užší rotace. Nepřekvapuje mě, jak hraje. Znám ho odmala. Vím, jak basket miluje a co tomu dává.“
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Od pondělí do středy se minikempu s reprezentací zúčastní širší výběr českých nadějí, mezi nimiž je i další Válečník Jan Kopecký, teprve šestnáctiletý rozehrávač. Také on už si odbyl premiéru v NBL, k tomu dál naskakuje za děčínskou mládež, která chrlí talenty a úspěchy. Tím nejčerstvějším je vítězství U17 na turnaji EYBL v Římě nad slavným Žalgirisem Kaunas 72:70. „Pro nás je to super vizitka. A je skvělé, že reprezentační trenér Bartoň dává mladým hráčům takhle čuchnout,“ oceňuje Houser.
Spokojený může být i s výkony Armexu v lize, naposledy v sobotu v nerváku s Opavou slavil výhru 90:89. Děčín dokonal obrat v zápase 0,4 vteřiny před koncem, kdy dotlačil míč do koše Erik Timko. Americký křídelník táhl Válečníky 28 body. „Vyhrát poslední střelou, k tomu potřebujete i trochu štěstí, ale my jsme tam byli ve více lidech, všichni sprintovali. Šli jsme tomu naproti,“ chválil šéf.
Válečníkům už se vyprázdnila marodka, naskočili uzdravení Tomáš Vyoral, Jan Štěrba i Zaccharie Mortant. „Šli do toho bez tréninku, tak to bylo znát. Ale určitě pomohli. Teď je 14 dnů pauza, je čas potrénovat a dát se do kupy, abychom po přestávce byli v plné síle.“
V tabulce je Děčín pátý s bilancí 9 výher – 6 porážek. „Ještě pořád máme o jeden zápas venku víc než doma, los do konce sezony nemáme špatný. Mohli jsme o nějaký zápas navíc vyhrát i prohrát, asi jsme zatím tam, kam patříme,“ shrnuje Houser.