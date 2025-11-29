Satoranského těšilo, že se ukázal před prarodiči. Veselý chválil: Kluci nepřekvapili

Vytáhlý pivot nebyl pro svého parťáka jediným speciálním návštěvníkem. Pražského rodáka dorazila podpořit rodina v čele s prarodiči. „Děda je jeden z mých největších fanoušků. Je krásné ho mít na zápase. I pro něj to byl vzácný moment,“ líčil po zápase Satoranský.
Tomáši, jak se vám před takové podporovatele v hledišti nastupovalo?
Hrát před celou rodinou je velmi emotivní. Nikdy si nemůžu být úplně jistý, kdy to bude můj poslední zápas v Praze. Obzvláště pro prarodiče, kteří už mají svůj věk, je mnohem lepší dorazit sem než cestovat do Pardubic. Byl jsem za ně rád. I fakt, že jsem v létě nemohl klukům pomoct byla extra motivace.
Bylo těžké najít síly?
Program, který máme v Barceloně, mi samozřejmě moc nepomáhá. Je to sice tak nastavené, ale myslím, že je to špatně pro celý evropský basketbal. Člověk se ale musí adaptovat. Jsem rád, že jsem dokázali vyhrát.
Výkon českého týmu potěšil?
Spokojení můžeme být s druhou půlkou. Samozřejmě nám hodně padaly střely, což dost pomohlo se sebevědomím. I když jsme v prvním poločase nehráli moc dobře, dokázali jsme se prosadit. Švédové jsou osmifinalisté EuroBasketu, na druhou stranu jim chyběli stěžejní hráči. Což je téma všech reprezentačních oken. Nikdy není jisté, kdo bude moct. Na to se ale člověk nemůže vymlouvat. Musí se připravit na zápas, který se hraje skoro hned. S týmem jsem měl jeden trénink, ale zkrátka každý bod je cenný a výhra o sedmnáct se počítá.
Sám jste nasázel 16 bodů. Odklonil jste se od role tvůrce?
Myslím si, že jsem začal v této sezoně mnohem více střílet. Sebevědomí do střelby mi nechybí, už samozřejmě nemám tak atletické a mladé nohy, abych najížděl více do bedny a skóroval přes pivoty. S programem, který mám, síly ubývají. Ale věřil jsem si. Jsem lídrem toho týmu už několik let, je jednoduší tady hrát než na klubové scéně.
Nicméně během rozcvičky jste si hezky zasmečoval.
Ale to jsou ještě síly. (smích)
Mohl jste dotáhnou tým ke stovce bodů, ale závěrečnou trojku jste trefil až po klaksonu. Věděl jste to hned?
Jo, měl jsem pocit, že to bylo po časovém limitu. Asi jsme pak všichni čekali zbytečně.
Zůstáváte i na další zápas?
Budu cestovat do Estonska. Taková je domluva, v týmu už jsme se o tom bavili. Chci odehrát co nejvíc zápasů, protože nevím, jaká bude situace v únoru. Je to velký otazník až do konce. Teď z hlavy netuším, kolik bude prostoru, abych přiletěl. Přestávka po Copa del Rey bude bude asi kratší. Uvidíme, jak to dopadne.
Další zápas je o první místo ve skupině, Estonci porazili Slovince. Bilance 2-0 by byla snová, že?
Ideální, ale ještě je brzy na to, abychom přemýšleli, kdo je ve skupině první. Situace se bude měnit právě i s ohledem na hráče, kteří budou v dalších oknech k dispozici. Určitě by ovšem takový start byl důležitý pro sebevědomí do dalších zápasů.
Fanoušek Veselý: Je lehčí hrát než fandit
Už předem bylo jasné, že do utkání Jan Veselý nezasáhne. Barcelonský pivot se během klubové pauzy zaměřil na rehabilitaci kolen, k týmu se ale v Praze připojil a páteční duel se Švédskem sledoval v hale Královka z tribuny.
