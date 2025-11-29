Satoranského těšilo, že se ukázal před prarodiči. Veselý chválil: Kluci nepřekvapili

  5:55
Obě barcelonské opory dorazily na reprezentační sraz do Prahy. A zatímco Tomáš Satoranský pomohl 16 body k vítěznému startu kvalifikace o basketbalové mistrovství světa (97:80), Jan Veselý fandil týmu proti Švédsku z první řady tribuny za lavičkou.
Tomáš Satoranský během utkání proti Švédsku v kvalifikaci o MS.

Tomáš Satoranský během utkání proti Švédsku v kvalifikaci o MS. | foto: Václav Mudra/CZ.BASKETBALL

Tomáš Satoranský dává rozhovor po utkání proti Švédsku v kvalifikaci o MS.
Tomáš Satoranský dává rozhovor po utkání proti Švédsku v kvalifikaci o MS.
Martin Svoboda a Tomáš Satoranský si plácají během utkání proti Švédsku v...
Tomáš Satoranský slaví trojku během utkání proti Švédsku v kvalifikaci o MS.
Vytáhlý pivot nebyl pro svého parťáka jediným speciálním návštěvníkem. Pražského rodáka dorazila podpořit rodina v čele s prarodiči. „Děda je jeden z mých největších fanoušků. Je krásné ho mít na zápase. I pro něj to byl vzácný moment,“ líčil po zápase Satoranský.

Tomáši, jak se vám před takové podporovatele v hledišti nastupovalo?
Hrát před celou rodinou je velmi emotivní. Nikdy si nemůžu být úplně jistý, kdy to bude můj poslední zápas v Praze. Obzvláště pro prarodiče, kteří už mají svůj věk, je mnohem lepší dorazit sem než cestovat do Pardubic. Byl jsem za ně rád. I fakt, že jsem v létě nemohl klukům pomoct byla extra motivace.

Bylo těžké najít síly?
Program, který máme v Barceloně, mi samozřejmě moc nepomáhá. Je to sice tak nastavené, ale myslím, že je to špatně pro celý evropský basketbal. Člověk se ale musí adaptovat. Jsem rád, že jsem dokázali vyhrát.

Bartoň prožil úspěšný debut. Soudržní Češi zdolali Švédy na úvod kvalifikace o MS

Výkon českého týmu potěšil?
Spokojení můžeme být s druhou půlkou. Samozřejmě nám hodně padaly střely, což dost pomohlo se sebevědomím. I když jsme v prvním poločase nehráli moc dobře, dokázali jsme se prosadit. Švédové jsou osmifinalisté EuroBasketu, na druhou stranu jim chyběli stěžejní hráči. Což je téma všech reprezentačních oken. Nikdy není jisté, kdo bude moct. Na to se ale člověk nemůže vymlouvat. Musí se připravit na zápas, který se hraje skoro hned. S týmem jsem měl jeden trénink, ale zkrátka každý bod je cenný a výhra o sedmnáct se počítá.

Sám jste nasázel 16 bodů. Odklonil jste se od role tvůrce?
Myslím si, že jsem začal v této sezoně mnohem více střílet. Sebevědomí do střelby mi nechybí, už samozřejmě nemám tak atletické a mladé nohy, abych najížděl více do bedny a skóroval přes pivoty. S programem, který mám, síly ubývají. Ale věřil jsem si. Jsem lídrem toho týmu už několik let, je jednoduší tady hrát než na klubové scéně.

Nicméně během rozcvičky jste si hezky zasmečoval.
Ale to jsou ještě síly. (smích)

Tomáš Satoranský dává rozhovor po utkání proti Švédsku v kvalifikaci o MS.

Mohl jste dotáhnou tým ke stovce bodů, ale závěrečnou trojku jste trefil až po klaksonu. Věděl jste to hned?
Jo, měl jsem pocit, že to bylo po časovém limitu. Asi jsme pak všichni čekali zbytečně.

Zůstáváte i na další zápas?
Budu cestovat do Estonska. Taková je domluva, v týmu už jsme se o tom bavili. Chci odehrát co nejvíc zápasů, protože nevím, jaká bude situace v únoru. Je to velký otazník až do konce. Teď z hlavy netuším, kolik bude prostoru, abych přiletěl. Přestávka po Copa del Rey bude bude asi kratší. Uvidíme, jak to dopadne.

Další zápas je o první místo ve skupině, Estonci porazili Slovince. Bilance 2-0 by byla snová, že?
Ideální, ale ještě je brzy na to, abychom přemýšleli, kdo je ve skupině první. Situace se bude měnit právě i s ohledem na hráče, kteří budou v dalších oknech k dispozici. Určitě by ovšem takový start byl důležitý pro sebevědomí do dalších zápasů.

Fanoušek Veselý: Je lehčí hrát než fandit

Už předem bylo jasné, že do utkání Jan Veselý nezasáhne. Barcelonský pivot se během klubové pauzy zaměřil na rehabilitaci kolen, k týmu se ale v Praze připojil a páteční duel se Švédskem sledoval v hale Královka z tribuny.

S výsledkem musíte být spokojen, že?
Kluci nepřekvapili. Viděl jsem tam hodně bojovnosti, myslím, že to rozhodlo zápas. Jistě, někteří hráči ještě nemají tolik zkušeností z evropské scény, ale poradili si dobře.

Sledovat basketbal v Česku pro vás byla nová zkušenost?
Je pravda, že jsem asi takovou příležitost nikdy neměl. Říkal jsem Jirkovi Welschovi, který seděl vedle mě, že je fakt jednodušší hrát než se jen dívat a fandit.

Jiří Welsch a Jan Veselý sledují zápas české reprezentace proti Švédsku v kvalifikaci o MS.

Měl jste nervy?
Jo. Když vám to není jedno, je těžké se jen dívat a nepomoct.

Jak jste na tom zdravotně?
Dobře, v pohodě. Ale v tom programu padlo rozhodnutí, že okno vynechám a zaměřím se na rehabilitaci. Na konci minulé sezony jsem pět měsíců vůbec nehrál, když započítám i léto. Zase se do toho dostat chvilku trvá.

Dlouho jste zvažoval, jestli přijedete do Prahy?
Nerozmýšlel jsem se dlouho, v podstatě druhý den po Lubošově zvolení za trenéra jsem měl v tomhle jasno, že přijedu a budu s týmem.

Nového trenéra máte i v Barceloně. Co říkáte na změnu tam?
Je to teď náročnější na hlavu. Máme více pravidel, vyžaduje se víc koncentrace. Osobně to beru jako výhru, takový styl mi vyhovuje. Uvidíme, jak to bude pokračovat.

Může teď nastat obrat v sezoně?
Výkony optimální nebyly, ale zase na tom nejsme špatně. Teď jsme se dostali do osmičky ve španělské lize, což je důležité po úvodní části sezony před Copa del Rey. Vždycky říkám, že se forma musí doladit na konci sezony, abychom uspěli. Hodně týmů zvládlo ligu, ale už ne euroligové Final Four.

