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Český postup na dosah, Kejval tvrdí: Máme co dokazovat. A proč si vybral Španělsko?

Daniel Czolko
  6:17
Adam Kejval ve stockholmské hale Hovet.

Adam Kejval ve stockholmské hale Hovet. | foto: Václav Mudra/CZ.BASKETBALL

Češi trénují ve stockholmské hale Hovet.
Trénink českých basketbalistů ve stockholmské hale Hovet.
Adam Kejval ve stockholmské hale Hovet.
Čeští basketbalisté po tréninku ve stockholmské hale Hovet.
36 fotografií
Od našeho zpravodaje ve Švédsku - V kulisách stockholmské haly Hovet, kde v roce 1969 českoslovenští hokejisté dvakrát slavně porazili Sověty, se pokusí basketbaloví reprezentanti vybojovat postup do další fáze kvalifikace o MS 2027. Pokud proti domácím Švédům uspějí, jdou dál. „Všichni jsme připraveni,“ hlásí odhodlaně Adam Kejval.

Ve sportovním stánku pro osm tisícovek fanoušků si s parťáky v pátek večer zatrénoval. Na palubovce kmital už jako hráč španělské Menorky, do které čerstvě přestoupil.

Česko vs. Švédsko

Kvalifikace o MS 2027, v pátek od 19.00 SELČ

Trenér Luboš Bartoň se musí obejít bez řady zkušených hráčů. Mimo jsou tentokrát Tomáš Satoranský, Vojtěch Hruban, Martin Kříž i Tomáš Kyzlink, který se zranil v přípravném utkání se Srbskem.

Švédům budou chybět Ludvig Haakanson a Wilhelm Falk.

Ale o tom až později.

Nyní se čtyřiadvacetiletý pivot soustředí na pokračování v bojích o světový šampionát.

Češi mají bilanci dvou výher a dvou porážek stejně jako Estonci. Ve skupině H vedou se třemi vítězstvími Slovinci, poslední Švédi zatím slavili jen jednou.

„Myslím, že jsme prošli dobrou přípravou. Podle našich představ jsme vypadali na trénincích i v zápase (se Srbskem),“ hodnotí Kejval dosavadní průběh reprezentačního srazu, který basketbalisté zakončí pondělním zápasem v Brně s Estonskem.

Jaká je v týmu nálada před klíčovými duely?
Jsme soustředění a připravení tam nechat všechno. To je naše nastavení: odevzdat maximum a doufat v ten nejlepší možný výsledek.

Jde cítit, že pokračuje obměna týmu? Mladší hráči teď mají větší role.
Myslím si, že nás ty změny dělají dravějšími. Všichni se chceme ukázat, jsme ambiciózní. Snažíme se z každé příležitosti vzít co nejvíc. A fakt, že máme všichni co dokazovat, nás může dělat lepšími.

Čeští basketbalisté po tréninku ve stockholmské hale Hovet.

Švédové avizovali, že na zápas už je prodáno sedm tisíc vstupenek. Požene kulisa i vás?
Určitě. Osobně miluju, když se hraje v dobré atmosféře. Ta není jen pro domácí, ale i pro nás. Přidá na motivaci, je to něco extra.

A co říkáte na halu samotnou?
Abych byl upřímný, ještě jsem si o historii tolik detailů nezjišťoval. Ale musím říct, že se mi v ní líbí. Očekávám fakt super atmosféru.

Zatímco jste se s týmem cestoval do Švédska, byl oficiálně ohlášen váš přesun z Brna na Menorku. Vše podle plánu?
Víceméně od začátku sezony jsem měl ambice odehrát co nejlepší sezonu, abych získal dobré angažmá v cizině, tam se prosadil a mohl udělat zase další krok. Teď jsem spokojený a doufám, že se mi bude dařit i ve Španělsku.

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Proč míříte právě do druhé španělské ligy?
Odpovídá mému stylu basketbalu. Je hodně běhavá, technická. Zároveň jde o soutěž, kde dostanu prostor. Věřím, že když všechno zapadne do sebe, můžeme tam mít výbornou sezonu – individuálně i týmově.

Poslední sezonu v této soutěži odehráli třeba Ondřej Hanzlík či Jan Zídek. Dal jste i na jejich dojmy?
Když jsem dostal nabídku, ptal jsem se jich na nějaké věci. Co si myslí o týmu, o lize. I jejich názor sehrál roli, ale za ještě důležitější považuju to, co jsem slyšel přímo od klubu – jak mě vidí a jaké se mnou mají cíle.

Adam Kejval ve stockholmské hale Hovet.
Češi trénují ve stockholmské hale Hovet.
Trénink českých basketbalistů ve stockholmské hale Hovet.
Adam Kejval ve stockholmské hale Hovet.
36 fotografií

Takže se vám sešly pozitivní reference?
Kluci mi říkali detaily k fungování soutěže. Samozřejmě ta liga je jiná než česká. Popisovali taky, jak vypadají tréninky, jaký je život ve Španělsku. Jsou tam pozitiva i negativa, ale těším se!

A jak se zpětně díváte na brněnské angažmá?
Chtěl jsem hlavně získat sebevědomí, klid do hry. Myslím, že jsem udělal ten krok dál. Zlepšil jsem se v každé kategorii. Navíc jsme s Brnem měli výborné sezony. Ale popravdě řečeno, už ani sám nevím, jaké jsem měl ambice, když jsem v Brně začínal. Určitě jsem chtěl odvést dobrou práci. A to se myslím podařilo na docela dobré úrovni.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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